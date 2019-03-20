20.03.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Переговоры EKREIKE о мусоре и откровения работниц закрывающейся фабрики Baltika


rus.delfi.ee
EST 2
Baltika Tailor OÜ Ahtme tsehh
Baltika Tailor OÜ Ahtme tsehhFoto: Roman Vikulov, Delfi

- Работницы закрывающейся ахтмеской фабрики Baltika не согласны с Кассой по безработице: подобного места швее не найти.
- Переговоры EKREIKE: О сортировке мусора, но ни слова о русских школах и пенсиях.
- Евгений Осиновский — Яне Тоом: красивый спектакль.

ФОТО │ Работницы закрывающейся ахтмеской фабрики Baltika не согласны с Кассой по безработице: подобного места швее не найти

Kolaaž: Delfi


Руководство расположенного в Кохтла-Ярве швейного производства Baltika, которое в скором времени, как и таллиннское, будет закрыто, запретило работникам общаться с прессой. Delfi все-таки удалось поговорить с некоторыми из более чем 110 сотрудников ахтмеского предприятия и узнать, согласны ли они с Кассой по безработице, в которой уверены, что найти хорошее рабочее место швее в окрестностях Кохтла-Ярве — совершенно не проблема.
Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Переговоры EKREIKE: О сортировке мусора, но ни слова о русских школах и пенсиях


Сегодня на коалиционных переговорах представители Центристской партии EKRE и Isamaa обсуждали вопросы, по которым у них нет особых разногласий. Например, о сортировке мусора.
Loe edasi...

Евгений Осиновский — Яне Тоом: красивый спектакль

Jevgeni Ossinovski Foto: Oliver Tsupsman


Лидер социал-демократов Евгений Осиновский считает, что евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) устраивает спектакль. Об этом Осиновский пишет в своем Facebook.
Loe edasi...

Белобровцев ответил Осиновскому: дорогой Евгений Ваганович... то есть Олегович! Бросай ты это дело, не твое это

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat


Лидер социал-демократов Евгений Осиновский раскритиковал центристов в свете последних политических событий, связанных с созданием возможной правительственной коалиции.
Loe edasi...

Lexus, квартира в центре Таллинна: красивая жизнь молодого безработного ”бизнесмена” закончилась со щелчком наручников

PPA


Двое предприимчивых молодых людей за короткое время 700 раз посещали почту. Прибывшие им в посылках товары они продавали в интернете за цену, вдвое ниже магазинной. Полиция начала расследование, в результате которого вскрылась масштабная международная афера, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

ВИДЕО | Лавров: после вступления в НАТО Прибалтика стала одним из лидеров русофобии

ТОП


После вступления в НАТО Прибалтика стала одним из лидеров русофобии, о выгоде тут лучше молчать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о выгоде для России соседства с НАТО.
Loe edasi...

МНЕНИЕ | Откровения Анонима, или Дорога ложка к обеду

Tõrvikurongkäik Vabariigi aastapäeval Foto: Priit Simson


В эпоху коллективизации и прочих безобразий в редакцию одной областной газеты пришло письмо. Автор его со знанием дела изобличал кулаков и других, по его мнению, врагов советской власти и требовал сурово наказать их. В конце письма значилось: ”Свою фамилию не подписываю, так как боюсь, что кулаки побьют. Подписываюсь псевдонимом Рабселькор Неустрашимый”.
Loe edasi...

Союз врачей: Хельме должен извиниться перед гинекологами за свои высказывания

Eurosaadikud Foto: Tiit Blaat


Союз врачей благодарен гинекологам за их профессиональную и результативную деятельность, в результате которых показатели сексуального и репродуктивного здоровья в Эстонии — одни из лучших в мире. Союз требует, чтобы Хельме принес свои извинения за высказывания, в которых он обвинил гинекологов в нарушении клятвы Гиппократа.
Loe edasi...

Конец прекрасной эпохи: последняя весна бывшего коплиского кинотеатра ”Раху”

Фото читателя Delfi


Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году.
Loe edasi...

Расформирование PPA может облегчить жизнь нарвским пограничникам. А что будет, например, с Васк-Нарвой, где пограничники — единственные охранники правопорядка?

Päev piirivalvurina Foto: Argo Ingver


Нарвский пограничник на условиях анонимности поделился своим мыслями по поводу планов политиков создать отдельную пограничную службу, то есть ликвидировать созданный около 10 лет назад Департамент полиции и погранохраны, снова разведя полицейских и пограничников по отдельным структурам. О том, чем это может обернутся для Васк-Нарвы, порассуждал житель этой деревни, где функции полиции выполняют, прежде всего, пограничники.
Loe edasi...

Читайте также: