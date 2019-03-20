ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Переговоры EKREIKE о мусоре и откровения работниц закрывающейся фабрики Baltika

Евгений Осиновский — Яне Тоом: красивый спектакль

Jevgeni Ossinovski Foto: Oliver Tsupsman



Лидер социал-демократов Евгений Осиновский считает, что евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) устраивает спектакль. Об этом Осиновский пишет в своем Facebook.

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Белобровцев ответил Осиновскому: дорогой Евгений Ваганович... то есть Олегович! Бросай ты это дело, не твое это

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat



Лидер социал-демократов Евгений Осиновский раскритиковал центристов в свете последних политических событий, связанных с созданием возможной правительственной коалиции.

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Lexus, квартира в центре Таллинна: красивая жизнь молодого безработного ”бизнесмена” закончилась со щелчком наручников

PPA



Двое предприимчивых молодых людей за короткое время 700 раз посещали почту. Прибывшие им в посылках товары они продавали в интернете за цену, вдвое ниже магазинной. Полиция начала расследование, в результате которого вскрылась масштабная международная афера, пишет Eesti Ekspress.

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ВИДЕО | Лавров: после вступления в НАТО Прибалтика стала одним из лидеров русофобии



После вступления в НАТО Прибалтика стала одним из лидеров русофобии, о выгоде тут лучше молчать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о выгоде для России соседства с НАТО.

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МНЕНИЕ | Откровения Анонима, или Дорога ложка к обеду

Tõrvikurongkäik Vabariigi aastapäeval Foto: Priit Simson



В эпоху коллективизации и прочих безобразий в редакцию одной областной газеты пришло письмо. Автор его со знанием дела изобличал кулаков и других, по его мнению, врагов советской власти и требовал сурово наказать их. В конце письма значилось: ”Свою фамилию не подписываю, так как боюсь, что кулаки побьют. Подписываюсь псевдонимом Рабселькор Неустрашимый”.

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Союз врачей: Хельме должен извиниться перед гинекологами за свои высказывания

Eurosaadikud Foto: Tiit Blaat



Союз врачей благодарен гинекологам за их профессиональную и результативную деятельность, в результате которых показатели сексуального и репродуктивного здоровья в Эстонии — одни из лучших в мире. Союз требует, чтобы Хельме принес свои извинения за высказывания, в которых он обвинил гинекологов в нарушении клятвы Гиппократа.

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Конец прекрасной эпохи: последняя весна бывшего коплиского кинотеатра ”Раху”



Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году.

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Расформирование PPA может облегчить жизнь нарвским пограничникам. А что будет, например, с Васк-Нарвой, где пограничники — единственные охранники правопорядка?