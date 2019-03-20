ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Переговоры EKREIKE о мусоре и откровения работниц закрывающейся фабрики Baltika

- Работницы закрывающейся ахтмеской фабрики Baltika не согласны с Кассой по безработице: подобного места швее не найти. - Переговоры EKREIKE: О сортировке мусора, но ни слова о русских школах и пенсиях. - Евгений Осиновский — Яне Тоом: красивый спектакль.
ФОТО │ Работницы закрывающейся ахтмеской фабрики Baltika не согласны с Кассой по безработице: подобного места швее не найти
Руководство расположенного в Кохтла-Ярве швейного производства Baltika, которое в скором времени, как и таллиннское, будет закрыто, запретило работникам общаться с прессой. Delfi все-таки удалось поговорить с некоторыми из более чем 110 сотрудников ахтмеского предприятия и узнать, согласны ли они с Кассой по безработице, в которой уверены, что найти хорошее рабочее место швее в окрестностях Кохтла-Ярве — совершенно не проблема. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Переговоры EKREIKE: О сортировке мусора, но ни слова о русских школах и пенсиях
Сегодня на коалиционных переговорах представители Центристской партии EKRE и Isamaa обсуждали вопросы, по которым у них нет особых разногласий. Например, о сортировке мусора. Loe edasi...
Белобровцев ответил Осиновскому: дорогой Евгений Ваганович... то есть Олегович! Бросай ты это дело, не твое это
Лидер социал-демократов Евгений Осиновский раскритиковал центристов в свете последних политических событий, связанных с созданием возможной правительственной коалиции. Loe edasi...
Lexus, квартира в центре Таллинна: красивая жизнь молодого безработного ”бизнесмена” закончилась со щелчком наручников
Двое предприимчивых молодых людей за короткое время 700 раз посещали почту. Прибывшие им в посылках товары они продавали в интернете за цену, вдвое ниже магазинной. Полиция начала расследование, в результате которого вскрылась масштабная международная афера, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ВИДЕО | Лавров: после вступления в НАТО Прибалтика стала одним из лидеров русофобии
После вступления в НАТОПрибалтика стала одним из лидеров русофобии, о выгоде тут лучше молчать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о выгоде для России соседства с НАТО. Loe edasi...
МНЕНИЕ | Откровения Анонима, или Дорога ложка к обеду
В эпоху коллективизации и прочих безобразий в редакцию одной областной газеты пришло письмо. Автор его со знанием дела изобличал кулаков и других, по его мнению, врагов советской власти и требовал сурово наказать их. В конце письма значилось: ”Свою фамилию не подписываю, так как боюсь, что кулаки побьют. Подписываюсь псевдонимом Рабселькор Неустрашимый”. Loe edasi...
Союз врачей: Хельме должен извиниться перед гинекологами за свои высказывания
Союз врачей благодарен гинекологам за их профессиональную и результативную деятельность, в результате которых показатели сексуального и репродуктивного здоровья в Эстонии — одни из лучших в мире. Союз требует, чтобы Хельме принес свои извинения за высказывания, в которых он обвинил гинекологов в нарушении клятвы Гиппократа. Loe edasi...
Конец прекрасной эпохи: последняя весна бывшего коплиского кинотеатра ”Раху”
Началась подготовка к сносу бывшего кино ”Раху”. Здание было построено в 1956 году. Loe edasi...
Расформирование PPA может облегчить жизнь нарвским пограничникам. А что будет, например, с Васк-Нарвой, где пограничники — единственные охранники правопорядка?
Нарвский пограничник на условиях анонимности поделился своим мыслями по поводу планов политиков создать отдельную пограничную службу, то есть ликвидировать созданный около 10 лет назад Департамент полиции и погранохраны, снова разведя полицейских и пограничников по отдельным структурам. О том, чем это может обернутся для Васк-Нарвы, порассуждал житель этой деревни, где функции полиции выполняют, прежде всего, пограничники. Loe edasi...