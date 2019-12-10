10.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парижский саммит, бизнес экс-министра и особенности свободного брака


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Omniva logistikakeskus
Omniva logistikakeskusFoto: Sven Arbet

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 декабря.

Стало известно, как Зеленский ”сорвался” на Лаврова на саммите

Foto: Mikhail Metzel/TASS

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время проведения нормандского саммита у лидера страны Владимира Зеленского ”сдали нервы” и он сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова. Видео с подробностями появилось на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.
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Зеленский раскрыл козырь Путина на переговорах

Foto: JACQUES WITT/SIPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах", пишет РИА Новости.
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Решенные и нерешенные вопросы, знаки внимания Макрона президенту РФ, ”орущий” российский журналист и другое. Встреча Путина и Зеленского: итоги

REUTERS. Charles Platiau, Scanpix

После трехлетней паузы "нормандский формат" по Восточной Украине на высшем уровне снова заработал. Для его участников это — главный итог, но есть и конкретные результаты. Репортаж DW из Парижа.
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Сказочно прибыльный бизнес бывшего министра внутренних дел и его сыновей. Оборот — как у крупных банков

Savisaare protsess 19.september Foto: Rauno Volmar

Бывший министр внутренних дел Айн Сеппик и его сыновья Сийм и Сулев занимаются глобальным бизнесом, который приносит заоблачные суммы. Оборот трех фирм составляет почти 390 млн евро, а в прошлом году два предприятия принесли 37 млн евро прибыли. Что же это за сказочно прибыльный бизнес?
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Пара из Эстонии, состоящая в свободном браке: мы хотим, чтобы в нашей спальне появлялись и другие мужчины

Foto: Kuvatõmmis

В гостях у Kanal 2 в программе "Õhtu!" побывали супруги Райдо и Аве. Пара рассказала о своей интимной жизни с другими секс-партнерами.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.Ей был 61 год. Об этом со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг сообщили шведские СМИ. Певица долгое время боролась с раком мозга, передает канал 360tv.
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Глава Omniva: было бы хорошо, если бы люди не заказывали с другого конца света ненужный товар

Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnutsi poleks ilma ajalehtedeta kirjakandjatel iga päev tööd. „Siis nad teeksidki mõne üksiku päeva nädalas, sest pole midagi viia,” teab ta. Foto: Ilmar Saabas

Председатель правления Omniva Анси Арумеэль сказал в интервью Ärileht, что жители Эстонии могли бы не заказывать так много товаров из-за границы, в частности из Китая.
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Нужно знать и продавцу, и покупателю! Департамент защиты потребителя ввел три новых правила

Hendrik Osula

Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - TTJA) сделал три важных нововведения, которые должен знать каждый - как потребитель, так и продавец.
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