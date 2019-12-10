ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парижский саммит, бизнес экс-министра и особенности свободного брака
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 декабря.
Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время проведения нормандского саммита у лидера страны Владимира Зеленского ”сдали нервы” и он сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова. Видео с подробностями появилось на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах", пишет РИА Новости.
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После трехлетней паузы "нормандский формат" по Восточной Украине на высшем уровне снова заработал. Для его участников это — главный итог, но есть и конкретные результаты. Репортаж DW из Парижа.
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Бывший министр внутренних дел Айн Сеппик и его сыновья Сийм и Сулев занимаются глобальным бизнесом, который приносит заоблачные суммы. Оборот трех фирм составляет почти 390 млн евро, а в прошлом году два предприятия принесли 37 млн евро прибыли. Что же это за сказочно прибыльный бизнес?
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В гостях у Kanal 2 в программе "Õhtu!" побывали супруги Райдо и Аве. Пара рассказала о своей интимной жизни с другими секс-партнерами.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.Ей был 61 год. Об этом со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг сообщили шведские СМИ. Певица долгое время боролась с раком мозга, передает канал 360tv.
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Председатель правления Omniva Анси Арумеэль сказал в интервью Ärileht, что жители Эстонии могли бы не заказывать так много товаров из-за границы, в частности из Китая.
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Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - TTJA) сделал три важных нововведения, которые должен знать каждый - как потребитель, так и продавец.
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