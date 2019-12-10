ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парижский саммит, бизнес экс-министра и особенности свободного брака

После трехлетней паузы "нормандский формат" по Восточной Украине на высшем уровне снова заработал. Для его участников это — главный итог, но есть и конкретные результаты. Репортаж DW из Парижа.

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Сказочно прибыльный бизнес бывшего министра внутренних дел и его сыновей. Оборот — как у крупных банков

Savisaare protsess 19.september Foto: Rauno Volmar

Бывший министр внутренних дел Айн Сеппик и его сыновья Сийм и Сулев занимаются глобальным бизнесом, который приносит заоблачные суммы. Оборот трех фирм составляет почти 390 млн евро, а в прошлом году два предприятия принесли 37 млн евро прибыли. Что же это за сказочно прибыльный бизнес?

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Пара из Эстонии, состоящая в свободном браке: мы хотим, чтобы в нашей спальне появлялись и другие мужчины

Foto: Kuvatõmmis

В гостях у Kanal 2 в программе "Õhtu!" побывали супруги Райдо и Аве. Пара рассказала о своей интимной жизни с другими секс-партнерами.

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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.Ей был 61 год. Об этом со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг сообщили шведские СМИ. Певица долгое время боролась с раком мозга, передает канал 360tv.

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