23.02.2020, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ожидание Дня независимости, война между соседями и последствия шторма


EST
„Eesti südames“
„Eesti südames“Foto: Henri-Kristian Kirsip

Предлагаем вам ознакомиться с самыми важными новостями воскресенья. Читайте нашу традиционную подборку!

Мечтавший о жизни в Эстонии россиянин решился на незаконное пересечение границы

Ida prefektuur, Facebook

Идаская префектура полиции опубликовала у себя на Facebook историю о мужчине, который так хотел жить в Эстонии, что решился на незаконное пересечение границы.
Loe edasi...

ЭКСКУРСИЯ RusDelfi | В гимназии Кохтла-Ярве нельзя носить капюшоны, нет звонков, есть уроки итальянского и студия

Kohtla-Järve 20.02.2020 Foto: Andres Putting

RusDelfi посетил государственную гимназию Кохтла-Ярве, где учатся русские и эстонские подростки. Экскурсию корреспондентам провел бывшийй журналист, ныне заведующий кафедры гуманитарных наук Айнар Рууссаар. Смотрите галерею!
Loe edasi...

ВИДЕО: Львице Тори из Таллиннского зоопарка исполнилось 15 лет!

Tallinna loomaaed

На прошлой неделе львица Тори из Таллиннского зоопарка отметила свой юбилей.
Loe edasi...

ФОТО: На пароме Baltic Queen женщина разбила голову

Tallinki laevalt rootslannat evakueerinud kopter. Lugeja foto

Вчера вечером на пароме Baltic Queen, следовавшем в Швецию, произошел неприятный инцидент.
Loe edasi...

Бюро недвижимости: квартиры 80-х годов – худшие по качеству

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

Эксперт одного из эстонских бюро недвижимости заявил, что качество квартир в домах 80-х годов в Эстонии — очень плохое.
Loe edasi...

ФОТО: Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции

Joobes ja juhtimisõiguseta mees üritas politsei eest põgeneda Foto: Taavi Sepp

В ночь на воскресенье в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 29-летний водитель проигнорировал сигнал к остановке, данный ему полицией, и попытался скрыться.
Loe edasi...

ФОТО | Керсти Кальюлайд на Маарьямяги: свободные и активные люди — самое большое достояние Эстонии

Foto: Henri-Kristian Kirsip

У мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне в воскресенье проходит инициированное президентом Эстонии мероприятие "Эстония в сердце", на котором Керсти Кальюлайд выражает признательность всем смелым и активным людям за прогресс в жизни государства.
Loe edasi...

ВИДЕО: В Ляэнемаа по дороге бегал волк

Hundid Hunt - Eesti Rahvusloom Facebook

Вчера вечером читатель Delfi заснял, как в деревне Лийви в Ляэнемаа бегает волк.
Loe edasi...

ВИДЕО | Избиения, угрозы и издевательства. Под Саку между соседями развернулась полномасштабная война

Turvakaamera video

В дачном районе Метсанурме под Саку уже более года между двумя соседями идет полномасштабная война, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд почтила память видных государственных деятелей

Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд на кладбище Метсакальмисту по традиции возложила венки к могилам важных государственных деятелей.
Loe edasi...

ФОТО | Новая традиция: президент передает меч к параду в честь Дня независимости ЭР

Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд передала рабочей группе парада ко Дню независимости ЭР меч под номером 0001.
Loe edasi...

ВИДЕО: Невероятно! В ворота клуба НХЛ встал водитель машины для заливки льда. И выиграл матч!

Дэвид Эйрс в центре внимания. Фото: скриншот трансляции матча "Торонто" - "Каролина"

Из-за травмы двух вратарей на 32-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" - "Каролина Харрикейнз" в ворота гостей пришлось становиться... 42-летнему водителю машины для заливки льда Дэвиду Эйрсу.
Loe edasi...

В Ида-Вирумаа водитель заснул за рулем и совершил аварию: три человека в больнице

Pilt on illustreeriv. Foto: Kenno Soo

Вчера в Ида-Вирумаа произошла авария, причиной которой стало то, что водитель заснул за рулем.
Loe edasi...

ФОТО: ”В советское время об этом не приходилось и мечтать". Хенн Пыллуаас купил самолет

Henn Põlluaas, erakogu

Прошлым летом Хенн Пыллуаас (EKRE) приобрел в Италии маленький самолет Groppo Groppino. Сейчас транспортное средство ждет в гараже, пока его хозяин пройдет курсы пилота.
Loe edasi...

ФОТО: Западную Эстонию затопило

Kollaaž

Вчера в стране бушевал шторм, в результате чего Западную Эстонию затопило. Больше всего пострадали Пярну, Хаапсалу и Сааремаа.
Loe edasi...

ФОТО | Необычное сочетание сувениров в Нарве: эстонский флаг ко Дню независимости и танк ко Дню защитника отчества

Foto: Sven Arbet

Наверное, такое возможно только в Нарве! В торговом центре Astri на одном и том же прилавке можно увидеть и сувенирное мыло в виде эстонского флага, посвященное Дню независимости Эстонии, и мыло в форме танка к российскому празднику, Дню защитника отечества. Не говоря уже о мыле к 8 марта. Все это — made in Narva.
Loe edasi...

Эстонско-японский архитектор: если в Эстонии исчезнет советская архитектура, будет жаль

Arhitekt Tomomi Hayashi on Eestisse projekteerinud juba pea 20 aastat. Ilmar Saabas

Архитектор Томоми Хайаши, который участвовал в проектировании Эстонского национального музея и Музея оккупаций, в интервью изданию Eesti Päevaleht сказал, что у архитектуры есть несколько важных компонентов, в том числе исторический.
Loe edasi...

Читайте также: