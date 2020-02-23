ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ожидание Дня независимости, война между соседями и последствия шторма

Бюро недвижимости: квартиры 80-х годов – худшие по качеству

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

Эксперт одного из эстонских бюро недвижимости заявил, что качество квартир в домах 80-х годов в Эстонии — очень плохое.

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ФОТО: Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции

Joobes ja juhtimisõiguseta mees üritas politsei eest põgeneda Foto: Taavi Sepp

В ночь на воскресенье в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 29-летний водитель проигнорировал сигнал к остановке, данный ему полицией, и попытался скрыться.

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ФОТО | Керсти Кальюлайд на Маарьямяги: свободные и активные люди — самое большое достояние Эстонии

Foto: Henri-Kristian Kirsip

У мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне в воскресенье проходит инициированное президентом Эстонии мероприятие "Эстония в сердце", на котором Керсти Кальюлайд выражает признательность всем смелым и активным людям за прогресс в жизни государства.

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ВИДЕО: В Ляэнемаа по дороге бегал волк

Hundid Hunt - Eesti Rahvusloom Facebook

Вчера вечером читатель Delfi заснял, как в деревне Лийви в Ляэнемаа бегает волк.

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ВИДЕО | Избиения, угрозы и издевательства. Под Саку между соседями развернулась полномасштабная война