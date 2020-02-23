ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ожидание Дня независимости, война между соседями и последствия шторма
Предлагаем вам ознакомиться с самыми важными новостями воскресенья. Читайте нашу традиционную подборку!
Предлагаем вам ознакомиться с самыми важными новостями воскресенья. Читайте нашу традиционную подборку!
Идаская префектура полиции опубликовала у себя на Facebook историю о мужчине, который так хотел жить в Эстонии, что решился на незаконное пересечение границы.
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RusDelfi посетил государственную гимназию Кохтла-Ярве, где учатся русские и эстонские подростки. Экскурсию корреспондентам провел бывшийй журналист, ныне заведующий кафедры гуманитарных наук Айнар Рууссаар. Смотрите галерею!
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На прошлой неделе львица Тори из Таллиннского зоопарка отметила свой юбилей.
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Вчера вечером на пароме Baltic Queen, следовавшем в Швецию, произошел неприятный инцидент.
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Эксперт одного из эстонских бюро недвижимости заявил, что качество квартир в домах 80-х годов в Эстонии — очень плохое.
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В ночь на воскресенье в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 29-летний водитель проигнорировал сигнал к остановке, данный ему полицией, и попытался скрыться.
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У мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне в воскресенье проходит инициированное президентом Эстонии мероприятие "Эстония в сердце", на котором Керсти Кальюлайд выражает признательность всем смелым и активным людям за прогресс в жизни государства.
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Вчера вечером читатель Delfi заснял, как в деревне Лийви в Ляэнемаа бегает волк.
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В дачном районе Метсанурме под Саку уже более года между двумя соседями идет полномасштабная война, пишет Eesti Ekspress.
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Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд на кладбище Метсакальмисту по традиции возложила венки к могилам важных государственных деятелей.
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Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд передала рабочей группе парада ко Дню независимости ЭР меч под номером 0001.
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Из-за травмы двух вратарей на 32-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" - "Каролина Харрикейнз" в ворота гостей пришлось становиться... 42-летнему водителю машины для заливки льда Дэвиду Эйрсу.
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Вчера в Ида-Вирумаа произошла авария, причиной которой стало то, что водитель заснул за рулем.
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Прошлым летом Хенн Пыллуаас (EKRE) приобрел в Италии маленький самолет Groppo Groppino. Сейчас транспортное средство ждет в гараже, пока его хозяин пройдет курсы пилота.
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Вчера в стране бушевал шторм, в результате чего Западную Эстонию затопило. Больше всего пострадали Пярну, Хаапсалу и Сааремаа.
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Наверное, такое возможно только в Нарве! В торговом центре Astri на одном и том же прилавке можно увидеть и сувенирное мыло в виде эстонского флага, посвященное Дню независимости Эстонии, и мыло в форме танка к российскому празднику, Дню защитника отечества. Не говоря уже о мыле к 8 марта. Все это — made in Narva.
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Архитектор Томоми Хайаши, который участвовал в проектировании Эстонского национального музея и Музея оккупаций, в интервью изданию Eesti Päevaleht сказал, что у архитектуры есть несколько важных компонентов, в том числе исторический.
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