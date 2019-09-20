20.09.2019, 20:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Захаровой Рейнсалу, отчет посла РФ в МИДе Эстонии и рождение ребенка в карете скорой


rus.delfi.ee
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Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas
Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajasFoto: Tiit Blaat

Предлагаем вам обзор основных новостей за пятницу, 20 сентября.

Посол РФ пояснил МИДу Эстонии свои слова о "подвиге советских солдат"

Välisministeeriumis 26.03.2018 Foto: Andres Putting


Вчера министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что собирается вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей. Сегодня посол посетил МИД Эстонии.
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Пятерых граждан Украины развернули на границе

Lennujaam Foto: Ilmar Saabas


19 сентября Эстония вынесла постановление о запрете на въезд в страну пятерым гражданам Украины.
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Гигантский Eurojackpot сорвал нарвитянин. И уже решил, что будет делать с огромным выигрышем

Madis Veltman


30 августа при розыгрыше лотереи Eurojackpot выиграл игрок, купивший билет через интернет. Сумма выигрыша составила 846 843,80 евро. Сейчас стало известно, кому улыбнулась удача.
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Захарова — о заявлении Рейнсалу: отвергаем юридически ничтожные претензии к России

Фото: МИД РФ


Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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ВИДЕО погони в Ляэнемаа: лихач пытался сбежать от патруля, полицейские применили оружие


В четверг вечером близ Хаапсалу полицейские дали знак остановиться водителю, стиль вождения которого представлял опасность для других участников движения. Тот игнорировал сигнал полицейских и лишь прибавил скорость. Для остановки автомобиля патрульным пришлось применить табельное оружие.
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Страшное ДТП в Петергофе: за рулем BMW был украинец из Эстонии, его пассажир полностью сгорел

BMW Foto: Jassu Hertsmann

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Только спустя сутки полиции Петербурга удалось установить виновника тяжелой аварии в Петергофе с участием BMW и автобуса. Водителем BMW был живущий в Эстонии гражданин Украины, а в полыхавшей после столкновения легковушке полностью сгорел его пассажир, пишет Фонтанка.Ру.
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До Таллинна не довезли: сегодня ночью ребенок родился прямо в карете скорой помощи

Jaanus Lensment


В Раплаской больнице нет родильного отделения, поэтому будущие родители в ночь на пятницу отправились в Таллинн, но до родильного дома доехать не успели. Мальчик родился практически на границе города в машине скорой помощи.
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ВИДЕО И ФОТО | В автобусном терминале Viru keskus случился потоп


Сегодня утром пассажиров, пришедших в автобусный терминал торгового центра "Виру", ждал неприятный сюрприз: там случился небольшой потоп.
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Страх смерти, взятка и теплое какао. Истории людей, которые в 1944 году бежали из Эстонии на Запад

Põgenemine 1944 Foto: Hans Vilper, Eesti Rahvusarhiiv


19 сентября 75 лет назад достигло кульминации большое бегство. Из-за угрозы войны из Эстонии уехало на Запад около 80 000 человек, пишет Eesti Päevaleht.
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Полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht


Вчера вечером в Таллинне, в Мустамяэ совершавший оперативный выезд полицейский сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.
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