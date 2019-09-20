ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Захаровой Рейнсалу, отчет посла РФ в МИДе Эстонии и рождение ребенка в карете скорой
Предлагаем вам обзор основных новостей за пятницу, 20 сентября.
Предлагаем вам обзор основных новостей за пятницу, 20 сентября.
Вчера министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что собирается вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей. Сегодня посол посетил МИД Эстонии.
Loe edasi...
19 сентября Эстония вынесла постановление о запрете на въезд в страну пятерым гражданам Украины.
Loe edasi...
30 августа при розыгрыше лотереи Eurojackpot выиграл игрок, купивший билет через интернет. Сумма выигрыша составила 846 843,80 евро. Сейчас стало известно, кому улыбнулась удача.
Loe edasi...
Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Loe edasi...
В четверг вечером близ Хаапсалу полицейские дали знак остановиться водителю, стиль вождения которого представлял опасность для других участников движения. Тот игнорировал сигнал полицейских и лишь прибавил скорость. Для остановки автомобиля патрульным пришлось применить табельное оружие.
Loe edasi...
ТОП
Только спустя сутки полиции Петербурга удалось установить виновника тяжелой аварии в Петергофе с участием BMW и автобуса. Водителем BMW был живущий в Эстонии гражданин Украины, а в полыхавшей после столкновения легковушке полностью сгорел его пассажир, пишет Фонтанка.Ру.
Loe edasi...
В Раплаской больнице нет родильного отделения, поэтому будущие родители в ночь на пятницу отправились в Таллинн, но до родильного дома доехать не успели. Мальчик родился практически на границе города в машине скорой помощи.
Loe edasi...
Сегодня утром пассажиров, пришедших в автобусный терминал торгового центра "Виру", ждал неприятный сюрприз: там случился небольшой потоп.
Loe edasi...
19 сентября 75 лет назад достигло кульминации большое бегство. Из-за угрозы войны из Эстонии уехало на Запад около 80 000 человек, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Вчера вечером в Таллинне, в Мустамяэ совершавший оперативный выезд полицейский сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
«Никогда такого не видел»: что заметили рыбаки на «Лошарике»
Скончался известный российский актер
Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси» до 2024 года