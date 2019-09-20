ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Захаровой Рейнсалу, отчет посла РФ в МИДе Эстонии и рождение ребенка в карете скорой



Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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ВИДЕО погони в Ляэнемаа: лихач пытался сбежать от патруля, полицейские применили оружие



В четверг вечером близ Хаапсалу полицейские дали знак остановиться водителю, стиль вождения которого представлял опасность для других участников движения. Тот игнорировал сигнал полицейских и лишь прибавил скорость. Для остановки автомобиля патрульным пришлось применить табельное оружие.

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Страшное ДТП в Петергофе: за рулем BMW был украинец из Эстонии, его пассажир полностью сгорел

BMW Foto: Jassu Hertsmann

ТОП Страшное ДТП в Петергофе: за рулем BMW был украинец из Эстонии, его пассажир полностью сгорел Полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе Гигантский Eurojackpot сорвал нарвитянин. И уже решил, что будет делать с огромным выигрышем



Только спустя сутки полиции Петербурга удалось установить виновника тяжелой аварии в Петергофе с участием BMW и автобуса. Водителем BMW был живущий в Эстонии гражданин Украины, а в полыхавшей после столкновения легковушке полностью сгорел его пассажир, пишет Фонтанка.Ру.

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До Таллинна не довезли: сегодня ночью ребенок родился прямо в карете скорой помощи

Jaanus Lensment



В Раплаской больнице нет родильного отделения, поэтому будущие родители в ночь на пятницу отправились в Таллинн, но до родильного дома доехать не успели. Мальчик родился практически на границе города в машине скорой помощи.

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ВИДЕО И ФОТО | В автобусном терминале Viru keskus случился потоп



Сегодня утром пассажиров, пришедших в автобусный терминал торгового центра "Виру", ждал неприятный сюрприз: там случился небольшой потоп.

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Страх смерти, взятка и теплое какао. Истории людей, которые в 1944 году бежали из Эстонии на Запад

Põgenemine 1944 Foto: Hans Vilper, Eesti Rahvusarhiiv



19 сентября 75 лет назад достигло кульминации большое бегство. Из-за угрозы войны из Эстонии уехало на Запад около 80 000 человек, пишет Eesti Päevaleht.

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Полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht



Вчера вечером в Таллинне, в Мустамяэ совершавший оперативный выезд полицейский сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.

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