ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Трампа на приглашение посетить парад, жесть от доцента СПбГУ и, конечно, пенсионная система



Чемпион мира по авторалли Отт Тянак дал интервью немецкому журналу Auto motor und sport, в котором рассказал о причинах перехода в команду "Хендай".

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В Нарве автомобиль сбил пожилую женщину

Foto: Anni Õnneleid



Сегодня в 16:30 в Нарве на улице Кренгольм автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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ФОТО: "Флора" размазала "Маарду", "Левадия" завершила сезон поражением

Foto: Madis Veltman



Сыгран заключительный тур чемпионата Эстонии по футболу. Досрочно завоевавшая чемпионский титул "Флора" в последнем матче сезона разгромила в гостях аутсайдера турнира "Маарду" - 12:0 (4:0).

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ФОТО: Финский пляж накрыло ледяными "яйцами"

Фото иллюстративное Foto: Kenno Soo



На пляже в Финляндии засняли необычное явление: весь берег оказался усыпан ледяными шарами яйцеобразной формы.

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