09.11.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Трампа на приглашение посетить парад, жесть от доцента СПбГУ и, конечно, пенсионная система


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St Peterburg-26
St PeterburgFoto: Ilmar Saabas

Читайте главные новости за субботу, 9 ноября.

Президент США ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади

Putin ja Trump Foto: JORGE SILVA, REUTERS


Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, пишет РБК.
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Доцент СПбГУ пытался утопить в реке отрубленные женские руки. Он хотел избавиться от тела, скорее всего, убитой студентки

Peterburg Foto: Tiina Toomet


В Санкт-Петербурге задержали доцента СПбГУ, который пытался утопить отрубленные женские руки. Позже он сознался в убийстве. Он пытался избавиться от тела.
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Что делать со своей II пенсионной ступенью: три основные возможности

Oliver Tsupsmann


Опубликованный Министерством финансов проект закона о пенсионной реформе дает определенное представление о планируемых изменениях, пишет Maaleht.
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Чемпион мира Тянак объяснил, почему решил сменить "Тойоту" на "Хендай"

Ott Tänak Foto: REPORTER IMAGES/EYA/Scanpix


Чемпион мира по авторалли Отт Тянак дал интервью немецкому журналу Auto motor und sport, в котором рассказал о причинах перехода в команду "Хендай".
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В Нарве автомобиль сбил пожилую женщину

Foto: Anni Õnneleid


Сегодня в 16:30 в Нарве на улице Кренгольм автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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ФОТО: "Флора" размазала "Маарду", "Левадия" завершила сезон поражением

Foto: Madis Veltman


Сыгран заключительный тур чемпионата Эстонии по футболу. Досрочно завоевавшая чемпионский титул "Флора" в последнем матче сезона разгромила в гостях аутсайдера турнира "Маарду" - 12:0 (4:0).
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ФОТО: Финский пляж накрыло ледяными "яйцами"

Фото иллюстративное Foto: Kenno Soo


На пляже в Финляндии засняли необычное явление: весь берег оказался усыпан ледяными шарами яйцеобразной формы.
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