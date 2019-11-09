ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Трампа на приглашение посетить парад, жесть от доцента СПбГУ и, конечно, пенсионная система
Читайте главные новости за субботу, 9 ноября.
Читайте главные новости за субботу, 9 ноября.
Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, пишет РБК.
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В Санкт-Петербурге задержали доцента СПбГУ, который пытался утопить отрубленные женские руки. Позже он сознался в убийстве. Он пытался избавиться от тела.
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Опубликованный Министерством финансов проект закона о пенсионной реформе дает определенное представление о планируемых изменениях, пишет Maaleht.
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Чемпион мира по авторалли Отт Тянак дал интервью немецкому журналу Auto motor und sport, в котором рассказал о причинах перехода в команду "Хендай".
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Сегодня в 16:30 в Нарве на улице Кренгольм автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Сыгран заключительный тур чемпионата Эстонии по футболу. Досрочно завоевавшая чемпионский титул "Флора" в последнем матче сезона разгромила в гостях аутсайдера турнира "Маарду" - 12:0 (4:0).
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На пляже в Финляндии засняли необычное явление: весь берег оказался усыпан ледяными шарами яйцеобразной формы.
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