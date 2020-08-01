ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: отставка посла, митинг в Хабаровске и масштабирование "тартуского заражения"

Не выдержала смерти мужа. Скончалась вдова олимпийского чемпиона
Ушла из жизни Нина Гусева - супруга знаменитого защитника ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александра Гусева. Loe edasi...
Нет тела — нет дела | Авария в пьяном виде потянула за собой совершенное год назад убийство сожительницы
Прошлой осенью достоянием общественности стала история Ринго Ортикова, который убил мать своего ребенка. Однако история, почему мужчина был заключен под стражу только спустя девять месяцев после убийства, тогда осталась нерассказанной, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Вопрос читателя: приехал из Австрии на машине — нужно ли сидеть дома 14 дней?
Читатель RusDelfi отправил в редакцию вопрос. RusDelfi с удовольствием на него отвечает. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ | Несмотря на проливной дождь, в Хабаровске состоялась 22-я акция в поддержку Сергея Фургала
Конфликт между Минском и Москвой обостряется. Что будет дальше?
В отношении Минска к союзной Москве в последнее время не просто "искрит", но грозит взрывом на фоне скандала с задержанием под Минском российских граждан, которых Беларусь называет российскими наемниками из "ЧВК Вагнера". Кремль при этом демонстрирует спокойствие, повторяя, что сейчас у белорусов - свои, внутренние дела под названием "президентские выборы". Loe edasi...
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
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