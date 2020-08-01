ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: отставка посла, митинг в Хабаровске и масштабирование "тартуского заражения"

Посол Эстонии покинул должность из-за высказываний EKRE

Harri Tiido Foto: Sven Arbet

Посол Эстонии в Финляндии Харри Тийдо покинул должность. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже подписала его заявление об отставке.

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Житель Таллинна успел заразиться коронавирусом в Тарту. За день 8 положительных тестов

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver

За последний день коронавирус обнаружили у 8 человек.

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Не выдержала смерти мужа. Скончалась вдова олимпийского чемпиона

Küünal. Foto: Argo Ingver

Ушла из жизни Нина Гусева - супруга знаменитого защитника ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александра Гусева.

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Нет тела — нет дела | Авария в пьяном виде потянула за собой совершенное год назад убийство сожительницы

Kollaaž / PPA

Прошлой осенью достоянием общественности стала история Ринго Ортикова, который убил мать своего ребенка. Однако история, почему мужчина был заключен под стражу только спустя девять месяцев после убийства, тогда осталась нерассказанной, пишет Eesti Ekspress.

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Вопрос читателя: приехал из Австрии на машине — нужно ли сидеть дома 14 дней?

Valga 3. piiripunkti piirivalve Foto: Argo Ingver

Читатель RusDelfi отправил в редакцию вопрос. RusDelfi с удовольствием на него отвечает.

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ГАЛЕРЕЯ | Несмотря на проливной дождь, в Хабаровске состоялась 22-я акция в поддержку Сергея Фургала

RUSSIA-POLITICS/GOVERNOR Foto: EVGENII PEREVERZEV, REUTERS

В Хабаровске 1 августа состоялась 22-я по счету акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет "Медуза".

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Дональд Трамп хочет запретить популярную социальную сеть в США

Digiretsept Foto: Hendrik Osula

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается запретить социальную сеть TikTok на территории страны, пишет "Медуза".

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Конфликт между Минском и Москвой обостряется. Что будет дальше?

Putin ja Lukašenka Foto: Pool, REUTERS

В отношении Минска к союзной Москве в последнее время не просто "искрит", но грозит взрывом на фоне скандала с задержанием под Минском российских граждан, которых Беларусь называет российскими наемниками из "ЧВК Вагнера". Кремль при этом демонстрирует спокойствие, повторяя, что сейчас у белорусов - свои, внутренние дела под названием "президентские выборы".

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