25.11.2019, 22:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка министра, вояж Тимати и предстоящий визит Зеленского


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Kadrioru lossis 25.11.2019
Kadrioru lossis 25.11.2019Foto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 25 ноября.

КАРТА: Во время визита Зеленского в Таллинне ожидаются временные ограничения дорожного движения и парковки

PPA


Завтра, 26 ноября, Эстонию посетит президент Украины, в связи с чем ожидаются кратковременные ограничения в дорожном движении в центре Таллинна, Кадриорге и по дороге из центра города в аэропорт, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
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Опрос RusDelfi: О чем бы вы спросили Владимира Зеленского?

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei


Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?
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ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Тимати посетил свой магазин Black Star Wear в Таллинне. У девочки-фанатки случилась истерика!

Henri-Kristian Kirsip


24 ноября состоялся большой сольный концерт Тимати в рамках европейского тура в ледовом холле Tondiraba. Перед концертом, в 18:00 Тимати посетил свой магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste.

Смотри галерею и прямую трансляцию с Facebook Bublik.ee!
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Читательница о мошенниках: откуда у пенсионеров столько денег?

Raha Foto: Andres Putting


"Читаю про то, что многие пенсионеры становятся жертвами телефонных мошенников, и поражаюсь. Сейчас столько об этом говорят везде, и по телевизору, и по радио, и в газетах пишут! И как только люди продолжают попадаться на эту удочку, тем более, пенсионеры?" — пишет читательница "МК-Эстонии" из Таллинна.
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Ратас предложил освободить министра Ярвика от занимаемой должности

Mart Järvik, Esimene stuudio Foto: Karli Saul


Правительство на внеочередном телефонном заседании обсудило решения относительно министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) и канцлера Иллара Леметти.
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ФОТО: Президент подписала заявление об отставке министра Ярвика и сделала заявление

Kadrioru lossis 25.11.2019 Foto: Andres Putting


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник вечером дала свое согласие на освобождение министра сельской жизни Марта Ярвика от должности.
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В Рокка-аль-Маре дети пошли гулять по льду и не смогли вернуться на берег

Foto: Vallo Kruuser


24 ноября в 17:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Хааберсти у берегового променада Рокка-аль-Маре на море находятся двое детей.
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