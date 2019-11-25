ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка министра, вояж Тимати и предстоящий визит Зеленского
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 25 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 25 ноября.
Завтра, 26 ноября, Эстонию посетит президент Украины, в связи с чем ожидаются кратковременные ограничения в дорожном движении в центре Таллинна, Кадриорге и по дороге из центра города в аэропорт, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
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Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?
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24 ноября состоялся большой сольный концерт Тимати в рамках европейского тура в ледовом холле Tondiraba. Перед концертом, в 18:00 Тимати посетил свой магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste.
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"Читаю про то, что многие пенсионеры становятся жертвами телефонных мошенников, и поражаюсь. Сейчас столько об этом говорят везде, и по телевизору, и по радио, и в газетах пишут! И как только люди продолжают попадаться на эту удочку, тем более, пенсионеры?" — пишет читательница "МК-Эстонии" из Таллинна.
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Правительство на внеочередном телефонном заседании обсудило решения относительно министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) и канцлера Иллара Леметти.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник вечером дала свое согласие на освобождение министра сельской жизни Марта Ярвика от должности.
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24 ноября в 17:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Хааберсти у берегового променада Рокка-аль-Маре на море находятся двое детей.
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