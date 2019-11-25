ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка министра, вояж Тимати и предстоящий визит Зеленского

КАРТА: Во время визита Зеленского в Таллинне ожидаются временные ограничения дорожного движения и парковки

PPA



Завтра, 26 ноября, Эстонию посетит президент Украины, в связи с чем ожидаются кратковременные ограничения в дорожном движении в центре Таллинна, Кадриорге и по дороге из центра города в аэропорт, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

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Опрос RusDelfi: О чем бы вы спросили Владимира Зеленского?

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei



Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?

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