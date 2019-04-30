30.04.2019, 21:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка министра от EKRE Куузика, сбивший ребенка нарководитель в Ласнамяэ и рекордная цена на топливо

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Kütuse hind Tallinnas 15.04.2019
Kütuse hind Tallinnas 15.04.2019Foto: Andres Putting

Итак, подведем же итоги этого дня.

ФОТО: В приведенной в порядок бывшей нарвской мебельной фабрике скоро откроется не только A1000 Market. Шикарное кафе, производственные цеха, выставочная площадка

Narova, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В реновировавшейся последние шесть лет бывшей нарвской мебельной фабрике на улице Тиймана в скором времени откроется не только первый в городе дискаунтер A1000 Market, о котором Delfi рассказал в пятницу. Скоро начнет работать кафе, которое уместнее назвать клубом. В большом пространстве бывших цехов проведут выставку — на ее открытие ждут премьер-министра. В то же время производство на приведенной в порядок фабрике также сохранится.
Loe edasi...

В Ласнамяэ водитель под наркотиками сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе

Foto: Andres Putting

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ, на улице Маяка водитель сбил ребенка. Об этом сообщила полиция утром 30 апреля. Как выяснилось, водитель был в наркотическом опьянении.
Loe edasi...

ГЛАВНОЕ ЗА АПРЕЛЬ: Выборы на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери, поножовщина в Ласнамяэ, встреча Путина и Кальюлайд, новый парламент

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Итак, подошел к концу апрель. Давайте оглянемся назад и вспомним, на какие события был богат этот месяц? Что происходило хорошего и плохого в стране и в мире? Все самое актуальное и интересное — в нашей подборке.
Loe edasi...

СТРАШНАЯ ТАЙНА МИНИСТРА | Сломал жене две руки, кидался стульями, угрожал лишить денег и прочее. Что рассказывают знакомые о семье Марти Куузика

Andres Putting

В личной жизни министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика имеется большая тайна. Она касается его поведения в узком семейном кругу, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Цена на топливо побила очередной рекорд. От самой высокой цены за всю историю ее отделяют всего 2 цента

Biolisandiga kütused Neste tanklas Helsingis Foto: Tanel Meos

На прошлой неделе крупнейшие заправки немного снизили цены, но начало новой недели снова принесло прибавку в цене.
Loe edasi...

Юри Ратас: Марти Куузик останется в должности, пока за обвинениями нет конкретных людей

Foto: Sven Arbet

Премьер-министр Юри Ратас сегодня был в студии "Terevisioon" и сказал, что сейчас нет причины сомневаться во вчерашнем решении — на данный момент Марти Куузик останется в должности. Но он хвалит то, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) и прокуратура расследуют подозрение в насилии.
Loe edasi...

РАССКАЖИТЕ, сталкивались ли вы с семейным насилием?

Foto: Argo Ingver

ТОП

На днях вокруг нового министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика разразился скандал. Ряд знакомых семьи рассказали журналистам о насилии с его стороны в отношении жены. Сам он все отрицает и называет клеветой, призванной пошатнуть коалицию.
Loe edasi...

ФОТО: ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили”. Мужчина, задушивший свою бывшую жену, предстал перед судом

Kaspar Pokk

Сегодня в Раквереском доме суда начался процесс над мужчиной, обвиняемом в убийстве бывшей жены. Согласно обвинениям, он ее задушил.
Loe edasi...

Бизнес, имущество и доход скандального министра — как идут дела у Марти Куузика?

Marti Kuusik Foto: Ilmar Saabas

В единоличной собственности Марти Куузика находится Vergi Puhkemaja , вдобавок ему принадлежит 50% в Aa Aiapostid OÜ и Metallihoov OÜ.
Loe edasi...

Марина Кальюранд: обвинения против Куузика серьезные, требуем у премьер-министра объяснений

Foto: Rauno Volmar

Глава Объединения женщин Рийгикогу Марина Кальюранд ждет от премьер-министра Ратаса объяснений, на что он опирался, когда решил, что Марти Куузик — достойная личность, чтобы исполнять обязанности члена правительства.
Loe edasi...

Миллионеры, акулы сферы недвижимости, иностранцы, преступники. Кому принадлежит Старый Таллинн?

Video: Chris Murray

Старый Таллинн — особенное место. Магнит для туристов, где все дышит историей, пишет Eesti Ekspress. Больше всего объектов недвижимости (около 100) здесь принадлежит городу, но есть и частные собственники. Среди них как бизнесмены, врачи, адвокаты, политики и деятели культуры, так и осужденные преступники, скрывающиеся за оффшорами лица и прочие.
Loe edasi...

Читательница Delfi в свете скандала вокруг министра: думали, что хуже быть не может? Оказывается, может

Foto: Tiit Blaat

Едва ли кто-то мог поверить, что, оказавшись у власти, EKRE изменит поведение. Вряд ли кто-то здравомыслящий может быть доволен этой коалицией. Распространялась ранее и продолжает распространяться ложь, злобные высказывания, провокационное неадекватное поведение. Что еще? Разве может быть хуже? Оказывается, может.
Loe edasi...

Реформисты и соцдемы требуют от Ратаса освободить Куузика от должности министра

President kinnitas ametisse uue valitsuse 24.04.2019 Foto: Andres Putting

Председатель парламентской фракции Партии реформ Кая Каллас и председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский отправили премьер-министру, центристу Юри Ратасу от имени фракции письмо, в котором требуют освободить от должности входящего в EKRE министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика.
Loe edasi...

Чем опасны кассы самообслуживания | Мужчина случайно просканировал вместо мяса лук: охранник вызвал полицию

UUPS, MA KOGEMATA! Mõnedes kauplustes armastavad koolilapsed siltidega valskust teha. Foto: Tiit Blaat

От одного вечернего похода в магазин 58-летний Роберт ожидал всего чего угодно, но только не попаданию в полицию и судебных разбирательств, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Эстонские женские журналы вышли в черно-белой обложке: в знак поддержки жертв домашнего насилия

Tervis Pluss Foto: Tervis Pluss

Сегодня эстонские журналы Eesti Naine, Anne & Still, Kroonika, Pere ja Kodu и Tervis Pluss вышли в черно-белой обложке в знак солидарности с жертвами домашнего насилия.
Loe edasi...

Марти Куузик покинул должность министра

Marti Kuusik Foto: Ilmar Saabas

По данным Delfi, Марти Куузик останется без должности министра
Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: Подозреваемый в домашнем насилии министр от EKRE Куузик покинул пост. ”Чтобы спасти семью от психотеррора, сосредоточиться на защите себя и восстановить свое доброе имя”

EKRE tutvustas minstrikandidaate Foto: Jaanus Lensment

Сегодня вечером министр внешней торговли и ИТ член EKRE Марти Куузик сказал, что уходит с должности министра. Однако еще раз подчеркнул, что обвинения в домашнем насилии не соответствуют действительности.
Loe edasi...

”Карин, он тебя больше никогда не ударит, обещаю!” Писатель и бизнесмен Сассь Хенно предлагает Карин Куузик квартиру в центре Таллинна и 100 001 евро

Sass Henno Foto: erakogu

Писатель Сассь Хенно, автор успешного романа ”Я был здесь”, написал открытое письмо Карин Куузик — экс-супруге новоиспеченного министра по делам внешней торговли и ИТ от партии EKRE Марти Куузика.
Loe edasi...

Читайте также: