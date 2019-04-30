ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка министра от EKRE Куузика, сбивший ребенка нарководитель в Ласнамяэ и рекордная цена на топливо

Итак, подошел к концу апрель. Давайте оглянемся назад и вспомним, на какие события был богат этот месяц? Что происходило хорошего и плохого в стране и в мире? Все самое актуальное и интересное — в нашей подборке.

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СТРАШНАЯ ТАЙНА МИНИСТРА | Сломал жене две руки, кидался стульями, угрожал лишить денег и прочее. Что рассказывают знакомые о семье Марти Куузика

Andres Putting

В личной жизни министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика имеется большая тайна. Она касается его поведения в узком семейном кругу, пишет Eesti Ekspress.

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Цена на топливо побила очередной рекорд. От самой высокой цены за всю историю ее отделяют всего 2 цента

Biolisandiga kütused Neste tanklas Helsingis Foto: Tanel Meos

На прошлой неделе крупнейшие заправки немного снизили цены, но начало новой недели снова принесло прибавку в цене.

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Юри Ратас: Марти Куузик останется в должности, пока за обвинениями нет конкретных людей

Foto: Sven Arbet

Премьер-министр Юри Ратас сегодня был в студии "Terevisioon" и сказал, что сейчас нет причины сомневаться во вчерашнем решении — на данный момент Марти Куузик останется в должности. Но он хвалит то, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) и прокуратура расследуют подозрение в насилии.

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РАССКАЖИТЕ, сталкивались ли вы с семейным насилием?

Foto: Argo Ingver

ТОП СТРАШНАЯ ТАЙНА МИНИСТРА | Сломал жене две руки, кидался стульями, угрожал лишить денег и прочее. Что рассказывают знакомые о семье Марти Куузика Куузик: эти обвинения абсурдны! ФОТО: ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили”. Мужчина, задушивший свою бывшую жену, предстал перед судом Экологичная подкормка: как реанимировать комнатные растения

На днях вокруг нового министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика разразился скандал. Ряд знакомых семьи рассказали журналистам о насилии с его стороны в отношении жены. Сам он все отрицает и называет клеветой, призванной пошатнуть коалицию.

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ФОТО: ”Были нормальными людьми. Утром шли на работу, вечером приходили”. Мужчина, задушивший свою бывшую жену, предстал перед судом

Kaspar Pokk

Сегодня в Раквереском доме суда начался процесс над мужчиной, обвиняемом в убийстве бывшей жены. Согласно обвинениям, он ее задушил.

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Бизнес, имущество и доход скандального министра — как идут дела у Марти Куузика?

В единоличной собственности Марти Куузика находится Vergi Puhkemaja OÜ, вдобавок ему принадлежит 50% в Aa Aiapostid OÜ и Metallihoov OÜ.

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Марина Кальюранд: обвинения против Куузика серьезные, требуем у премьер-министра объяснений

Foto: Rauno Volmar

Глава Объединения женщин Рийгикогу Марина Кальюранд ждет от премьер-министра Ратаса объяснений, на что он опирался, когда решил, что Марти Куузик — достойная личность, чтобы исполнять обязанности члена правительства.

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Миллионеры, акулы сферы недвижимости, иностранцы, преступники. Кому принадлежит Старый Таллинн?