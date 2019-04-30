ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка министра от EKRE Куузика, сбивший ребенка нарководитель в Ласнамяэ и рекордная цена на топливо(4)
Итак, подведем же итоги этого дня.
Итак, подведем же итоги этого дня.
В реновировавшейся последние шесть лет бывшей нарвской мебельной фабрике на улице Тиймана в скором времени откроется не только первый в городе дискаунтер A1000 Market, о котором Delfi рассказал в пятницу. Скоро начнет работать кафе, которое уместнее назвать клубом. В большом пространстве бывших цехов проведут выставку — на ее открытие ждут премьер-министра. В то же время производство на приведенной в порядок фабрике также сохранится.
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Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ, на улице Маяка водитель сбил ребенка. Об этом сообщила полиция утром 30 апреля. Как выяснилось, водитель был в наркотическом опьянении.
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Итак, подошел к концу апрель. Давайте оглянемся назад и вспомним, на какие события был богат этот месяц? Что происходило хорошего и плохого в стране и в мире? Все самое актуальное и интересное — в нашей подборке.
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В личной жизни министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика имеется большая тайна. Она касается его поведения в узком семейном кругу, пишет Eesti Ekspress.
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На прошлой неделе крупнейшие заправки немного снизили цены, но начало новой недели снова принесло прибавку в цене.
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Премьер-министр Юри Ратас сегодня был в студии "Terevisioon" и сказал, что сейчас нет причины сомневаться во вчерашнем решении — на данный момент Марти Куузик останется в должности. Но он хвалит то, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) и прокуратура расследуют подозрение в насилии.
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На днях вокруг нового министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика разразился скандал. Ряд знакомых семьи рассказали журналистам о насилии с его стороны в отношении жены. Сам он все отрицает и называет клеветой, призванной пошатнуть коалицию.
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Сегодня в Раквереском доме суда начался процесс над мужчиной, обвиняемом в убийстве бывшей жены. Согласно обвинениям, он ее задушил.
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В единоличной собственности Марти Куузика находится Vergi Puhkemaja OÜ, вдобавок ему принадлежит 50% в Aa Aiapostid OÜ и Metallihoov OÜ.
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Глава Объединения женщин Рийгикогу Марина Кальюранд ждет от премьер-министра Ратаса объяснений, на что он опирался, когда решил, что Марти Куузик — достойная личность, чтобы исполнять обязанности члена правительства.
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Старый Таллинн — особенное место. Магнит для туристов, где все дышит историей, пишет Eesti Ekspress. Больше всего объектов недвижимости (около 100) здесь принадлежит городу, но есть и частные собственники. Среди них как бизнесмены, врачи, адвокаты, политики и деятели культуры, так и осужденные преступники, скрывающиеся за оффшорами лица и прочие.
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Едва ли кто-то мог поверить, что, оказавшись у власти, EKRE изменит поведение. Вряд ли кто-то здравомыслящий может быть доволен этой коалицией. Распространялась ранее и продолжает распространяться ложь, злобные высказывания, провокационное неадекватное поведение. Что еще? Разве может быть хуже? Оказывается, может.
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Председатель парламентской фракции Партии реформ Кая Каллас и председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский отправили премьер-министру, центристу Юри Ратасу от имени фракции письмо, в котором требуют освободить от должности входящего в EKRE министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика.
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От одного вечернего похода в магазин 58-летний Роберт ожидал всего чего угодно, но только не попаданию в полицию и судебных разбирательств, пишет Eesti Ekspress.
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Сегодня эстонские журналы Eesti Naine, Anne & Still, Kroonika, Pere ja Kodu и Tervis Pluss вышли в черно-белой обложке в знак солидарности с жертвами домашнего насилия.
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По данным Delfi, Марти Куузик останется без должности министра
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Сегодня вечером министр внешней торговли и ИТ член EKRE Марти Куузик сказал, что уходит с должности министра. Однако еще раз подчеркнул, что обвинения в домашнем насилии не соответствуют действительности.
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Писатель Сассь Хенно, автор успешного романа ”Я был здесь”, написал открытое письмо Карин Куузик — экс-супруге новоиспеченного министра по делам внешней торговли и ИТ от партии EKRE Марти Куузика.
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