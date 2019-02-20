20.02.2019, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмывание денег в Swedbank, которого не было, заработки украинских гастарбайтеров в Эстонии, сломанные ребра Юргена Лиги


rus.delfi.ee
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Swedbank
SwedbankFoto: Ester Vaitmaa

Шведское издание заявило, что Swedbank долгое время занимался масштабным и систематическим отмыванием средств, но потом информация была опровергнута.

Продолжаем разбираться в том, как живут, где работают, сколько зарабатывают приехавшие в Эстонию украинцы.

Юрген Лиги участвовал в Тартуском лыжном марафоне, упал и сломал ребра.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Политики или специалисты? Кристина Каллас об интеграции: это забота не только русских, но и эстонцев

EV200 pressikonverents Foto: Tiit Blaat

Героем четвертого эпизода ”Портрета политика” стала женщина, которая в политике никогда не участвовала — председатель ”Ээсти 200” Кристина Каллас. Мы встретились на вокзале, куда, как настоящий ”политик”, Каллас приехала на поезде, затем, уже на такси поехали на дебаты, где выступали председатели парламентских партий. Далее посетили несколько встреч и направились агитировать голосовать за новую партию ”не политиков, а специалистов”.
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ГРАФИКИ: В Эстонии, Латвии и Литве популярны иные модели автомобилей по сравнению с Беларусью и Украиной

Uued autod Foto: Taavi Sepp

Аналитики эстонского предприятия RIA.com Marketplaces сравнили таблицы продаж наиболее популярных моделей новых автомобилей в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Беларуси.
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ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Сколько зарабатывают и где работают? В Эстонии не все приезжие украинцы трудятся на стройке

За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Авторская передача журналиста Delfi Романа Старапопова "Украинцы в Эстонии" рассказывает о гражданах Украины, которые приехали в Эстонию на заработки.
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В Пыхья-Таллинне трое человек отравились угарным газом

Foto: Andres Putting

Вчера в 20:20 Центр тревоги получил сообщение о возможных неполадках с газовым бойлером в одном из домов на улице Вихури в Пыхья-Таллиннне.
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Одна из любимых в Эстонии моделей автомобилей уходит с рынка. Почему?

Uued automudelid Foto: Andres Putting

С этого года из продажи уходит Toyota Avensis, которая производится на заводе Toyota в Бернастоне (Англия). Этот автомобиль был одной из любимых моделей Toyota среди эстоноземельцев последние 12 лет. Еще в прошлом году Toyota Avensis была на четвертом месте рейтинга популярности, говорится в пресс-релизе.
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Юрген Лиги упал на Тартуском лыжном марафоне и сломал несколько ребер

al13feb05mj�rgenligi302.jpg Foto: Aldo Luud/EPL arhiiv

ТОП

Первый номер Партии реформ по Вильяндимаа и Ярвамаа Юрген Лиги сообщил, что из-за полученной на Тартуском марафоне травмы ему придется на некоторое время отсутствовать на предвыборных мероприятиях.
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”Во время гимна Эстонии поют российский”. Хельме интересуется, не терроризируют ли русскоязычные срочники эстонцев

Foorum Foto: Jaanus Lensment

Одного из лидеров EKRE Мартина Хельме интересует, не разразился ли в Вируском пехотном батальоне конфликт на национальной почве, пишет Eesti Ekspresss.
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”Мне кажется, они были совершенно нормальными эстонскими мальчиками”. Отец осужденных за двойное убийство братьев рассказал о наболевшем

TAVALISED INIMESED: Isa sõnul on Erik ja Sten Kruusamägi olnud üldiselt tublid poisid. TIINA KÕRTSINI

Суд признал братьев Эрика и Стена Круузимяги виновными в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon и приговорил их к долгим годам лишения свободы. Их отец рассказал изданию Eesti Ekspress о своей жизни, о детстве и юношестве своих сыновей и обо всем, что он думает об этой истории.
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Swedbank Eesti: мы не приемлем отмывания денег

Nii liikusid Danske Banki Eesti filiaali mitteresidentide liigutatud 200 miljardit eurot Foto: Andres Putting

Сегодня издание SVT опубликовало имена девяти клиентов Danske Bank, на которых легло подозрение в отмывании денег и которые совершали переводы в филиалы Swedbank в Прибалтике.
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В Пярнумаа в поле пристрелили крупного пса. Заведено уголовное дело

Facebook

В соцсетях шерится пост, в котором автор утверждает: владельцы собаки нашли труп своего домашнего любимца с пулевыми ранениями. Это случилось вчера вечером близ их дома.
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Председатель горсобрания Кохтла-Ярве: однажды в госгимназии начнут преподавать только на эстонском

Светлана Владимирова и Рина Иванова Roman Vikulov, Delfi

Вопрос языка преподавания в госгимназии, которую откроют осенью в Кохтла-Ярве, создал напряжение в отношениях между местными русскими и эстонцами. Может быть, это просто предвыборное обострение?
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Результаты полицейского рейда: чем, кроме езды, занимаются за рулем водители?

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Вчера полицейские Центра надзора за дорожным движением в течение двух часов проводили рейд, в ходе которого внимание было направлено именно на занятие водителями посторонними действиями.
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Шведское издание: Swedbank долгое время занимался масштабным и систематическим отмыванием средств

Foto: SVT

Шведский новостной портал SVT Nyheter сообщает, что Swedbank мог на протяжение десяти лет заниматься масштабным и систематическим отмыванием средств.
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