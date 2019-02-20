ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмывание денег в Swedbank, которого не было, заработки украинских гастарбайтеров в Эстонии, сломанные ребра Юргена Лиги

Шведское издание заявило, что Swedbank долгое время занимался масштабным и систематическим отмыванием средств, но потом информация была опровергнута.
Продолжаем разбираться в том, как живут, где работают, сколько зарабатывают приехавшие в Эстонию украинцы.
Юрген Лиги участвовал в Тартуском лыжном марафоне, упал и сломал ребра.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Политики или специалисты? Кристина Каллас об интеграции: это забота не только русских, но и эстонцев
Героем четвертого эпизода ”Портрета политика” стала женщина, которая в политике никогда не участвовала — председатель ”Ээсти 200” Кристина Каллас. Мы встретились на вокзале, куда, как настоящий ”политик”, Каллас приехала на поезде, затем, уже на такси поехали на дебаты, где выступали председатели парламентских партий. Далее посетили несколько встреч и направились агитировать голосовать за новую партию ”не политиков, а специалистов”. Loe edasi…
ГРАФИКИ: В Эстонии, Латвии и Литве популярны иные модели автомобилей по сравнению с Беларусью и Украиной
ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Сколько зарабатывают и где работают? В Эстонии не все приезжие украинцы трудятся на стройке
За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Авторская передача журналиста Delfi Романа Старапопова "Украинцы в Эстонии" рассказывает о гражданах Украины, которые приехали в Эстонию на заработки. Loe edasi…
В Пыхья-Таллинне трое человек отравились угарным газом
Одна из любимых в Эстонии моделей автомобилей уходит с рынка. Почему?
С этого года из продажи уходит Toyota Avensis, которая производится на заводе Toyota в Бернастоне (Англия). Этот автомобиль был одной из любимых моделей Toyota среди эстоноземельцев последние 12 лет. Еще в прошлом году Toyota Avensis была на четвертом месте рейтинга популярности, говорится в пресс-релизе. Loe edasi…
Юрген Лиги упал на Тартуском лыжном марафоне и сломал несколько ребер
”Мне кажется, они были совершенно нормальными эстонскими мальчиками”. Отец осужденных за двойное убийство братьев рассказал о наболевшем
Суд признал братьев Эрика и Стена Круузимяги виновными в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon и приговорил их к долгим годам лишения свободы. Их отец рассказал изданию Eesti Ekspress о своей жизни, о детстве и юношестве своих сыновей и обо всем, что он думает об этой истории. Loe edasi…
В Пярнумаа в поле пристрелили крупного пса. Заведено уголовное дело
В соцсетях шерится пост, в котором автор утверждает: владельцы собаки нашли труп своего домашнего любимца с пулевыми ранениями. Это случилось вчера вечером близ их дома. Loe edasi…
Председатель горсобрания Кохтла-Ярве: однажды в госгимназии начнут преподавать только на эстонском
Вопрос языка преподавания в госгимназии, которую откроют осенью в Кохтла-Ярве, создал напряжение в отношениях между местными русскими и эстонцами. Может быть, это просто предвыборное обострение? Loe edasi…
Результаты полицейского рейда: чем, кроме езды, занимаются за рулем водители?
Вчера полицейские Центра надзора за дорожным движением в течение двух часов проводили рейд, в ходе которого внимание было направлено именно на занятие водителями посторонними действиями. Loe edasi…
Шведское издание: Swedbank долгое время занимался масштабным и систематическим отмыванием средств
Шведский новостной портал SVT Nyheter сообщает, что Swedbank мог на протяжение десяти лет заниматься масштабным и систематическим отмыванием средств. Loe edasi…