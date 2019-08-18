ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое письмо экс-министров Хельме и его ответ им, победа юной спортсменки на чемпионате Эстонии



Предыдущее достижение в ходьбе на дистанции 10 км превышено почти на 2 минуты!

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Сломанная челюсть: нарушившие ночной покой подростки обвиняют полицию в насилии

Konflikt politseinikega Kastre vallas Foto: Delfi lugeja



Полицейских, которые приехали для усмирения шумной вечеринки по случаю дня рождения, обвиняют в применении чрезмерной силы. По данным же полиции, пьяные люди не подчинялась приказам и часть из них напала на сотрудников правоохранительных органов.

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ФОТО DELFI | Эдгар Сависаар вновь появился на публике — организовал праздник в Хундисильма

Konverents "Kakskümmend aastat Kesknädalat" Foto: Madis Veltman



Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.

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ИТОГИ: На стадионе "Кадриорг" прошел чемпионат Эстонии по легкой атлетике

Foto: Margus Pahv



На стадионе "Кадриорг" второй день проходил чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В первый день соревнований единственный результат международного класса показал копьеметатель Магнус Кирт.

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Каллас: не стоит создавать иллюзий, что вотум недоверия Юри Ратасу пройдет

Kaja Kallas esitas riigikogule oma valitsemise alused Foto: Rauno Volmar



Председатель Партии реформ Кая Каллас говорит, что руководители партии EKRE делают все, что хотят, а премьер-министр их не контролирует.

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В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина

Фото: полиция

ТОП Украинский политолог: в будущем можно захватить Эстонию изнутри и сделать украинский вторым государственным В Эстонии пропадают дети. Что за этим стоит и что делать? Молодой человек устроил в Таллиннском аэропорту дебош



В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии, у которого в кармане нашли пакет с 253 граммами кокаина.

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Украинский политолог: в будущем можно захватить Эстонию изнутри и сделать украинский вторым государственным

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Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали ”таджиками”, которые выполняют тяжелую и грязную работу.

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ФОТО | Клиент жалуется: почему посылка много дней болталась между курьерским пунктом и сортировочным центром Omniva?

Jaanus Lensment



Жительница Эстонии заказала себе через почтовое предприятие Omniva из-за границы посылку, которая прибыла в Эстонию 7 августа. Но получила ее на руки женщина только 16 августа, потому что почтовое отправление бессчетное число раз пересылалось из курьеского пункта в сортировочный центр и обратно.

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