18.08.2019, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое письмо экс-министров Хельме и его ответ им, победа юной спортсменки на чемпионате Эстонии


rus.delfi.ee
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Kergejõustiku EMV 2. päev
Kergejõustiku EMV 2. päevFoto: Margus Pahv

В нашей традиционной подборке — основные новости воскресенья, 18 августа.

Экс-министры внутренних дел призывают Хельме подать в отставку

Mart Helme siseministeeriumi pressibriifingul Foto: Rauno Volmar


Бывшие министры внутренних дел Эстонии, среди которых Калле Лаанет, Катри Райк и Айн Сеппик призывают Хельме подать в отставку.
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Март Хельме ответил экс-министрам: в отставку не подам, надо исправлять за вами ошибки

Mart Helme Foto: Tiit Blaat


Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ответил экс-министрам, призвавших его подать в отставку, что не собирается покидать свой пост. Он сослался на то, что надо исправлять ошибки, которые они допустили, будучи министрами.
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16-летняя Екатерина Миротворцева выиграла чемпионат Эстонии с новым рекордом

Екатерина Миротворцева Фото: delfi.ee


Предыдущее достижение в ходьбе на дистанции 10 км превышено почти на 2 минуты!
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Сломанная челюсть: нарушившие ночной покой подростки обвиняют полицию в насилии

Konflikt politseinikega Kastre vallas Foto: Delfi lugeja


Полицейских, которые приехали для усмирения шумной вечеринки по случаю дня рождения, обвиняют в применении чрезмерной силы. По данным же полиции, пьяные люди не подчинялась приказам и часть из них напала на сотрудников правоохранительных органов.
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ФОТО DELFI | Эдгар Сависаар вновь появился на публике — организовал праздник в Хундисильма

Konverents "Kakskümmend aastat Kesknädalat" Foto: Madis Veltman


Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.
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ИТОГИ: На стадионе "Кадриорг" прошел чемпионат Эстонии по легкой атлетике

Foto: Margus Pahv


На стадионе "Кадриорг" второй день проходил чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В первый день соревнований единственный результат международного класса показал копьеметатель Магнус Кирт.
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Каллас: не стоит создавать иллюзий, что вотум недоверия Юри Ратасу пройдет

Kaja Kallas esitas riigikogule oma valitsemise alused Foto: Rauno Volmar


Председатель Партии реформ Кая Каллас говорит, что руководители партии EKRE делают все, что хотят, а премьер-министр их не контролирует.
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В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина

Фото: полиция

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В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии, у которого в кармане нашли пакет с 253 граммами кокаина.
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Украинский политолог: в будущем можно захватить Эстонию изнутри и сделать украинский вторым государственным

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Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали ”таджиками”, которые выполняют тяжелую и грязную работу.
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ФОТО | Клиент жалуется: почему посылка много дней болталась между курьерским пунктом и сортировочным центром Omniva?

Jaanus Lensment


Жительница Эстонии заказала себе через почтовое предприятие Omniva из-за границы посылку, которая прибыла в Эстонию 7 августа. Но получила ее на руки женщина только 16 августа, потому что почтовое отправление бессчетное число раз пересылалось из курьеского пункта в сортировочный центр и обратно.
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