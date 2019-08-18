ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое письмо экс-министров Хельме и его ответ им, победа юной спортсменки на чемпионате Эстонии
В нашей традиционной подборке — основные новости воскресенья, 18 августа.
В нашей традиционной подборке — основные новости воскресенья, 18 августа.
Бывшие министры внутренних дел Эстонии, среди которых Калле Лаанет, Катри Райк и Айн Сеппик призывают Хельме подать в отставку.
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ответил экс-министрам, призвавших его подать в отставку, что не собирается покидать свой пост. Он сослался на то, что надо исправлять ошибки, которые они допустили, будучи министрами.
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Предыдущее достижение в ходьбе на дистанции 10 км превышено почти на 2 минуты!
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Полицейских, которые приехали для усмирения шумной вечеринки по случаю дня рождения, обвиняют в применении чрезмерной силы. По данным же полиции, пьяные люди не подчинялась приказам и часть из них напала на сотрудников правоохранительных органов.
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Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.
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На стадионе "Кадриорг" второй день проходил чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В первый день соревнований единственный результат международного класса показал копьеметатель Магнус Кирт.
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Председатель Партии реформ Кая Каллас говорит, что руководители партии EKRE делают все, что хотят, а премьер-министр их не контролирует.
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В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии, у которого в кармане нашли пакет с 253 граммами кокаина.
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Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали ”таджиками”, которые выполняют тяжелую и грязную работу.
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Жительница Эстонии заказала себе через почтовое предприятие Omniva из-за границы посылку, которая прибыла в Эстонию 7 августа. Но получила ее на руки женщина только 16 августа, потому что почтовое отправление бессчетное число раз пересылалось из курьеского пункта в сортировочный центр и обратно.
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