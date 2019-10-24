ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие ресторана KFC, платье Кальюлайд и решение суда по "Эстонии"
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 24 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 24 октября.
В торговом центре Ülemiste открылся ресторан быстрого питания KFC. В первый рабочий день туда пришли уже сотни клиентов.
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38-летний Прийт Рааг уверен, что у него опасное для жизни заболевание желудка, а Клиника Тартуского университета годами отказывает его лечить. По мнению же врачей, мужчина просто не в себе и болезнь выдумал, пишет Eesti Ekspress.
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В последние месяцы нам постоянно что-то запрещают и в чем-то ограничивают. Читайте ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, поверьте, некоторые вас удивят.
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Эстонский президент неизменно показывает любовь к своей стране, но делает это еще и как истинная женщина!
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Сегодня Таллиннский административный суд принял решение по жалобе близких жертв крушения парома "Эстония", которые просят эстонское государство иницировать новое расследование гибели судна. Суд считает, что правительство не ответило на ходатайство близких должным образом и не сформулировало свою позицию по вопросу начала нового расследования.
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Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой попал под поезд и погиб человек.
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