ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие ресторана KFC, платье Кальюлайд и решение суда по "Эстонии"

ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне открылся первый ресторан KFC: дети с криками забегали вовнутрь

KFC avamine Ülemiste keskuses Foto: Madis Veltman

В торговом центре Ülemiste открылся ресторан быстрого питания KFC. В первый рабочий день туда пришли уже сотни клиентов.

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”Помогите, убивают!” Мужчина утверждает, что смертельно болен, а врачи просто отправили его домой умирать

EI TEA, MIDA TEHA: Priit kardab, et kui teda terveks ei ravita, sööb ta end lõpuks rohtudest surnuks. Argo Ingver

38-летний Прийт Рааг уверен, что у него опасное для жизни заболевание желудка, а Клиника Тартуского университета годами отказывает его лечить. По мнению же врачей, мужчина просто не в себе и болезнь выдумал, пишет Eesti Ekspress.

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ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, которые скоро вступят в силу в Эстонии

Pärnamäe Rimi avamine Foto: Andres Putting

В последние месяцы нам постоянно что-то запрещают и в чем-то ограничивают. Читайте ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, поверьте, некоторые вас удивят.

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