24.10.2019, 22:06

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие ресторана KFC, платье Кальюлайд и решение суда по "Эстонии"


rus.delfi.ee
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KFC avamist ootavad noored
KFC avamist ootavad nooredFoto: Madis Veltman

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 24 октября.

ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне открылся первый ресторан KFC: дети с криками забегали вовнутрь

KFC avamine Ülemiste keskuses Foto: Madis Veltman

В торговом центре Ülemiste открылся ресторан быстрого питания KFC. В первый рабочий день туда пришли уже сотни клиентов.
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”Помогите, убивают!” Мужчина утверждает, что смертельно болен, а врачи просто отправили его домой умирать

EI TEA, MIDA TEHA: Priit kardab, et kui teda terveks ei ravita, sööb ta end lõpuks rohtudest surnuks. Argo Ingver

38-летний Прийт Рааг уверен, что у него опасное для жизни заболевание желудка, а Клиника Тартуского университета годами отказывает его лечить. По мнению же врачей, мужчина просто не в себе и болезнь выдумал, пишет Eesti Ekspress.
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ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, которые скоро вступят в силу в Эстонии

Pärnamäe Rimi avamine Foto: Andres Putting

В последние месяцы нам постоянно что-то запрещают и в чем-то ограничивают. Читайте ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, поверьте, некоторые вас удивят.
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ФОТО | Смотрите, в чем была Керсти Кальюлайд на церемонии интронизации японского императора!

Канцелярия президента

Эстонский президент неизменно показывает любовь к своей стране, но делает это еще и как истинная женщина!
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Таллиннский суд принял решение по ходатайству родственников о проведении нового расследования гибели парома "Эстония"

EPLi arhiiv

Сегодня Таллиннский административный суд принял решение по жалобе близких жертв крушения парома "Эстония", которые просят эстонское государство иницировать новое расследование гибели судна. Суд считает, что правительство не ответило на ходатайство близких должным образом и не сформулировало свою позицию по вопросу начала нового расследования.
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ФОТО | В Йыгева под поездом погиб пожилой мужчина

Argo Ingver

Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой попал под поезд и погиб человек.
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