ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровения убийцы Вероники Дарий и эстонка, которая вышла замуж за саму себя

"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, Brexit”. Осторожно, мошенники!

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Еще одну читательницу RusDelfi пытались обмануть и заставить инвестировать в "выгодное дело". Будьте осторожны! Сразу бросайте трубку, если вы поняли, что разговариваете с мошенниками.

Loe edasi...

Убийца Вероники Дарий 14 лет спустя: я каждый день стараюсь делать что-то хорошее

VERONIKA DARI Foto: Tiit Blaat

”Я каждый день стараюсь делать что-то хорошее. После освобождения из тюрьмы не было ни одного дня, чтобы я просто наслаждался жизнью”, — говорит Дмитрий Щербаков, который в 2005 году убил в центре Таллинна 16-летнюю Веронику Дарий.

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ФОТО: Невероятно, но факт! Жительница Эстонии вышла замуж за саму себя

Vahur Laiapea

Мать двоих детей Неле решила выйти замуж за саму себя. Необычная свадьба состоялась 21 июля, пишет Maaleht.

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