10.08.2019, 21:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровения убийцы Вероники Дарий и эстонка, которая вышла замуж за саму себя


rus.delfi.ee
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VERONIKA DARI TAPMISPAIK
VERONIKA DARI TAPMISPAIKFoto: Tiit Blaat

Жительница Эстонии вышла замуж за саму себя. Убийца Вероники Дарий 14 лет спустя каждый день старается делать что-то хорошее. В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Рихо Юхтеги объяснил, откуда взялась его фраза о "русских, которые дойдут до Таллинна, но тут же и умрут".

"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, Brexit”. Осторожно, мошенники!

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Еще одну читательницу RusDelfi пытались обмануть и заставить инвестировать в "выгодное дело". Будьте осторожны! Сразу бросайте трубку, если вы поняли, что разговариваете с мошенниками.
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Убийца Вероники Дарий 14 лет спустя: я каждый день стараюсь делать что-то хорошее

VERONIKA DARI Foto: Tiit Blaat

”Я каждый день стараюсь делать что-то хорошее. После освобождения из тюрьмы не было ни одного дня, чтобы я просто наслаждался жизнью”, — говорит Дмитрий Щербаков, который в 2005 году убил в центре Таллинна 16-летнюю Веронику Дарий.
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ФОТО: Невероятно, но факт! Жительница Эстонии вышла замуж за саму себя

Vahur Laiapea

Мать двоих детей Неле решила выйти замуж за саму себя. Необычная свадьба состоялась 21 июля, пишет Maaleht.
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В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Близкие просят помощи соотечественников

Eestlanna Pille Fellas on Hongkongis kadunud.

В прошлый вторник в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Близкие просят находящихся в Гонконге и Австралии соотечественников сообщить, если они услышат что-либо о Феллас.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Москве проходит митинг за свободные выборы. Его поддерживают Дудь, Познер, Оксимирон и другие

10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит пятая по счету массовая акция в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
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Рихо Юхтеги объяснил, откуда взялась его фраза о "русских, которые дойдут до Таллинна, но тут же и умрут"

Karin Rebane

Командир Кайтселийта полковник Рихо Юхтеги сказал в интервью изданию Maaleht, что Эстония сможет выступить против любого агрессора.
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"Можно так и пролежать на диване, ссылаясь на то, что все плохо". Актер и журналист объясняет, что хорошего в Нарве

Сергей Рымар на съемках сериала "Ласнагорск" Фото: Владислава Снурникова

ТОП

Актер, ведущий и журналист из Нарвы Сергей Рымар в специальной рубрике "Новая газета. Балтия": о том, почему надо учить эстонский язык, и каково это — работать в городской управе.
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Новый план экономии почтового предприятия Omniva выведет из штата треть таллиннских курьеров

Jaanus Lensment

Решение Omniva перевести значительную часть состава таллиннского курьерского пункта из штатного в разряд партнеров вызвало среди сокращаемых курьеров недовольство.
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КАРТЫ | Формула смерти. Когда, где и с кем чаще всего происходят в Эстонии тяжелые аварии

21. juunil põrkas Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas väikebuss kokku sõiduautoga. Valge kaubik süttis. Foto: Delfi lugeja

По данным Фонда дорожного страхования, в Эстонии каждая восьмая авария из десяти происходит на государственных шоссе, а каждая четвертая — в крупном городе, пишет Eesti Päevaleht.
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Клиент в шоке: сначала электросамокат неожиданно встал, а затем пришел штраф на 40 евро

Rauno Volmar

В портал Delfi обратился клиент компании Bolt, который уже некоторое время использует для передвижения услугу аренды самоката. Недавно произошел неприятный случай, который стоил мужчине 40 евро штрафа.
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Судно Tallink резко накренилось: пришлось сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения

Foto: Rauno Volmar

В субботу во второй половине дня направлявшееся в Стокгольм судну Silja Galaxy пришлось сделать резкий поворот, чтобы избежать столкновения с идущим прямо по курсу торговым судном. Galaxy резко накренилось, что серьезно напугало пассажиров, пишет Ilta-Sanomat.
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Американский миллиардер покончил с собой. Его обвиняли в продаже людей в сексуальное рабство

Фото: Global Look Press

Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере.
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Сирийка в Эстонии: я не хочу быть туристом, я хочу здесь жить!

Shereen Foto: Krõõt Tarkmeel, Anne&Stiil

Ширин Белал (36 лет) из Сирии попала в Таллинн три года тому назад с первой волной беженцев. “Я как заново родилась. Но мне нужно было начинать все сначала”, — рассказывает она в интервью Anne ja Stiil.
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