ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровения убийцы Вероники Дарий и эстонка, которая вышла замуж за саму себя

Жительница Эстонии вышла замуж за саму себя. Убийца Вероники Дарий 14 лет спустя каждый день старается делать что-то хорошее. В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Рихо Юхтеги объяснил, откуда взялась его фраза о "русских, которые дойдут до Таллинна, но тут же и умрут".
"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, Brexit”. Осторожно, мошенники!
Еще одну читательницу RusDelfi пытались обмануть и заставить инвестировать в "выгодное дело". Будьте осторожны! Сразу бросайте трубку, если вы поняли, что разговариваете с мошенниками. Loe edasi...
Убийца Вероники Дарий 14 лет спустя: я каждый день стараюсь делать что-то хорошее
”Я каждый день стараюсь делать что-то хорошее. После освобождения из тюрьмы не было ни одного дня, чтобы я просто наслаждался жизнью”, — говорит Дмитрий Щербаков, который в 2005 году убил в центре Таллинна 16-летнюю Веронику Дарий. Loe edasi...
ФОТО: Невероятно, но факт! Жительница Эстонии вышла замуж за саму себя
Мать двоих детей Неле решила выйти замуж за саму себя. Необычная свадьба состоялась 21 июля, пишет Maaleht. Loe edasi...
В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Близкие просят помощи соотечественников
В прошлый вторник вГонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Близкие просят находящихся в Гонконге и Австралии соотечественников сообщить, если они услышат что-либо о Феллас. Loe edasi...
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Москве проходит митинг за свободные выборы. Его поддерживают Дудь, Познер, Оксимирон и другие
10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит пятая по счету массовая акция в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Loe edasi...
Рихо Юхтеги объяснил, откуда взялась его фраза о "русских, которые дойдут до Таллинна, но тут же и умрут"
Новый план экономии почтового предприятия Omniva выведет из штата треть таллиннских курьеров
Решение Omniva перевести значительную часть состава таллиннского курьерского пункта из штатного в разряд партнеров вызвало среди сокращаемых курьеров недовольство. Loe edasi...
КАРТЫ | Формула смерти. Когда, где и с кем чаще всего происходят в Эстонии тяжелые аварии
По данным Фонда дорожного страхования, в Эстонии каждая восьмая авария из десяти происходит на государственных шоссе, а каждая четвертая — в крупном городе, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Клиент в шоке: сначала электросамокат неожиданно встал, а затем пришел штраф на 40 евро
В портал Delfi обратился клиент компании Bolt, который уже некоторое время использует для передвижения услугу аренды самоката. Недавно произошел неприятный случай, который стоил мужчине 40 евро штрафа. Loe edasi...
Судно Tallink резко накренилось: пришлось сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения
В субботу во второй половине дня направлявшееся в Стокгольм судну Silja Galaxy пришлось сделать резкий поворот, чтобы избежать столкновения с идущим прямо по курсу торговым судном. Galaxy резко накренилось, что серьезно напугало пассажиров, пишет Ilta-Sanomat. Loe edasi...
Американский миллиардер покончил с собой. Его обвиняли в продаже людей в сексуальное рабство
Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Loe edasi...
Сирийка в Эстонии: я не хочу быть туристом, я хочу здесь жить!
Ширин Белал (36 лет) из Сирии попала в Таллинн три года тому назад с первой волной беженцев. “Я как заново родилась. Но мне нужно было начинать все сначала”, — рассказывает она в интервью Anne ja Stiil. Loe edasi...
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