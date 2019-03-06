06.03.2019, 21:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровения читателей Delfi, коалиционные страсти и роды в туалете. А также ”реклама психбольницы” и ни разу не весна!


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Итак, итоги дня. Чем он был ярок?

Организатор мероприятия в честь годовщины прихода нацистcкой армии голосовала за Яака Мадисона

Leegionäride üritus Riias Foto: Andres Putting


Общественный деятель и политики Евгений Криштафович поделился на своей странице в Facebook фотографией, на которой изображена скандально известная член общества ветеранов "Сакала" Яаника Кресса с бюллетенем, в который вписано имя Яака Мадисона.
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“У меня появилось ощущение, что нахожусь я в психушке”. Читатель Delfi о том, как ему приходится ухаживать за дементным отцом

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting


Сейчас 22 часа, я только что "вернулся с войны". И мне очень жалко себя. Весь день я только что и делал, что убирал отходы жизнедеятельности. К сожалению, мне уже не хватает терпения при общении со своим дементным отцом.
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ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Каллас и Ратас провели переговоры о коалиции: 45 минут, ожидание до пятницы и ”недвойная игра”. Смогут ли договориться партии, у которых много разногласий по важнейшим вопросам?

Ekspress Meedia


В понедельник победитель выборов Партия реформ встретилась со своими возможными партнерами по коалиции. Вчера реформисты подводили итоги этих встреч и обсуждали возможные варианты. Сегодня в 11 часов началось собрание правления партии, на котором будет решено, каковы будут последующие шаги.
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Утепляйтесь! С утра похолодало до -16°C. Долго ли продлятся морозы?

Talvine Lõuna-Eesti Foto: Argo Ingver


Хотя сегодня на улице и светит яркое солнце, но перед выходом на улицу стоит утеплиться - температура опустилась местами до -16°C. Днем должно немного потеплеть, но все равно сохранится минус.
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JANA в марте: знакомимся с человеком года Татьяной Лавровой, изучаем эстонскую косметику, учимся копить деньги и общаться с подростками

JANA, март 2019


Читайте JANA в марте: откровенное интервью с человеком года Татьяной Лавровой, итоги ревизии эстонских косметических брендов, советы, как оценить свое финансовое здоровье, основные признаки созависимых отношений и комментарий психолога на тему типичных ошибок в отношениях с подростком.
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Большая ложь Мати Алавера: все началось еще в 80-х годах

Joosep Martinson/Fotomontaaž


Никто точно не знает, когда тренер горнолыжной сборной Мати Алавер начал врать эстонской общественности. Многие думают, что это случилось, когда национальный герой Андрус Веэрпалу в 2011 году попался на употреблении допинга. Некоторые считают, что это случилось тогда, когда казахстанский лыжник Алексей Полторанин стал работать с Алавером в 2014 году. Есть те, кто верит, что вранье началось в 2016 году, когда Алавер “поделился контактами” немецкого врача, специалиста по допингу Марка Шмидта.
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Кая Каллас начала подозрительно хорошо отзываться о Яне Тоом. Склоки в Instagram и соперничество в Европарламенте забыты?

Eesti EP saadikud Foto: Hendrik Osula

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Во вторник вечером в программе ЭТВ "Esimene stuudio" председатель Партии реформ Кая Каллас была довольно положительно настроена в отношении центристки Яны Тоом. Однако история их отношений показывает, что женщины не всегда ладили.
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ВИДЕО: Реформисты начинают коалиционные переговоры с центристами. Каллас объяснила, почему не хочет связываться с соцдемами и Isamaa


По словам репортера Delfi, реформисты подтвердили: они начинают коалиционные переговоры с Центристской партией.
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Налоги, рост пенсий и русские школы. Ратас намерен в переговорах придерживаться данных избирателям обещаний

Ilmar Saabas / Ekspress Meedia


Лидер центристов Юри Ратас сказал, что в ходе коалиционных переговоров Центристская партия будет придерживаться данных избирателям обещаний.
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РЕПЛИКА | Три (не)вероятные причины, почему центристы согласятся на коалицию с реформистами

Jüri Ratas Foto: Ilmar Saabas


6 марта председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что реформисты начинают вести коалиционные переговоры с Центристской партией. Пока неизвестно, превратится ли это в правительственную коалицию. Но первый шаг сделан.
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Осиновский: коалиция реформистов и центристов не будет учитывать интересы русскоязычных

Jevgeni Ossinovski Foto: Oliver Tsupsman


Важные для русскоязычных избирателей предложения в правительстве реформистов и центристов реализовать невозможно, убежден лидер соцдемов Евгений Осиновский, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee.
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От Эстонии — до Новой Зеландии: нарвские добровольцы реализуют оригинальный экологический фотопроект. Но нужны деньги

Planet27 MTÜ


”Мы ни о чём не заботимся, если не заботимся о природе. Если ты любишь себя, то ты должен любить и природу”. Так считает Алексей Серов — руководитель проектов, молодёжный работник, фотожурналист и видеограф.
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ФОТО DELFI: Ратас перед встречей с Каллас: вопрос доверия к Партии реформ — ключевой

Jüri Ratas Foto: Jaanus Lensment


Председатель центристов Юри Ратас сегодня в 17 часов встретился с главой реформистов Каей Каллас, чтобы принять решение о возможной коалиции.
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ПОДКАСТ "Халтура" | Кто такой Лего-тренер, геокэшинг, контент-мейкер и Виктор Панасенко?

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas


Лего-тренер, молодежный работник Виктор Панасенко сам написал в редакцию Delfi. Он захотел рассказать слушателям подкаста - чем он занимается. Берите с него пример!

Основная его деятельность, это работа с молодежью. Он один из единственных в Эстонии тренер Лего. Учит детей креативить через всеми любимую игру. Также он рассказывает, как создать необычный контент и откуда брать идеи для социальных сетей. У Виктора большой опыт работы в киноиндустрии и Digital-агентствах в Москве. Обо всем этом он рассказал в подкасте "Халтура".
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Финляндия высылает в Эстонию подозреваемую в мошенничестве экстрасенса и гадалку

Kanal2/Ekraanitõmmis


Суд Хельсинки решил передать Эстонии подозреваемую в мошенничестве Мерике Аус (53). Речь идет о сумме в 40 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
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Гендиректор КаПо: Россия пытается влиять на Эстонию через западные страны

kaitsepolitseiameti direktor Foto: Priit Simson


Направленная непосредственно на Эстонию деятельность по оказанию влияния России результатов не принесла, и теперь восточный сосед пытается воздействовать на страну через США и Западную Европу, пишет rus.err.ee.
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Не помогли ни словом, ни делом. Дочь вспоминает, как ее больную раком мать из больницы фактически отправили домой умирать

Vändra Tervisekeskus Foto: Rauno Volmar


За четыре недели до смерти отощавшую и находящуюся не в состоянии передвигаться больную раком женщину выписали из больницы. Хотя в стране есть много услуг для больных раком, нуждающиеся в помощи их редко получают, пишет Eesti Ekspress.
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