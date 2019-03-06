ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровения читателей Delfi, коалиционные страсти и роды в туалете. А также ”реклама психбольницы” и ни разу не весна!



В понедельник победитель выборов Партия реформ встретилась со своими возможными партнерами по коалиции. Вчера реформисты подводили итоги этих встреч и обсуждали возможные варианты. Сегодня в 11 часов началось собрание правления партии, на котором будет решено, каковы будут последующие шаги.

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Утепляйтесь! С утра похолодало до -16°C. Долго ли продлятся морозы?

Talvine Lõuna-Eesti Foto: Argo Ingver



Хотя сегодня на улице и светит яркое солнце, но перед выходом на улицу стоит утеплиться - температура опустилась местами до -16°C. Днем должно немного потеплеть, но все равно сохранится минус.

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JANA в марте: знакомимся с человеком года Татьяной Лавровой, изучаем эстонскую косметику, учимся копить деньги и общаться с подростками

JANA, март 2019



Читайте JANA в марте: откровенное интервью с человеком года Татьяной Лавровой, итоги ревизии эстонских косметических брендов, советы, как оценить свое финансовое здоровье, основные признаки созависимых отношений и комментарий психолога на тему типичных ошибок в отношениях с подростком.

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Большая ложь Мати Алавера: все началось еще в 80-х годах

Joosep Martinson/Fotomontaaž



Никто точно не знает, когда тренер горнолыжной сборной Мати Алавер начал врать эстонской общественности. Многие думают, что это случилось, когда национальный герой Андрус Веэрпалу в 2011 году попался на употреблении допинга. Некоторые считают, что это случилось тогда, когда казахстанский лыжник Алексей Полторанин стал работать с Алавером в 2014 году. Есть те, кто верит, что вранье началось в 2016 году, когда Алавер “поделился контактами” немецкого врача, специалиста по допингу Марка Шмидта.

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Кая Каллас начала подозрительно хорошо отзываться о Яне Тоом. Склоки в Instagram и соперничество в Европарламенте забыты?

Eesti EP saadikud Foto: Hendrik Osula

ТОП Женщина родила ребенка в туалете столичного торгового центра Solaris "На вас нападают русские? Какие-то тиблы распространяют пропаганду?" На таллиннской остановке шутники разместили "рекламу" психбольницы ВИДЕО: Реформисты начинают коалиционные переговоры с центристами. Каллас объяснила, почему не хочет связываться с соцдемами и Isamaa



Во вторник вечером в программе ЭТВ "Esimene stuudio" председатель Партии реформ Кая Каллас была довольно положительно настроена в отношении центристки Яны Тоом. Однако история их отношений показывает, что женщины не всегда ладили.

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ВИДЕО: Реформисты начинают коалиционные переговоры с центристами. Каллас объяснила, почему не хочет связываться с соцдемами и Isamaa



По словам репортера Delfi, реформисты подтвердили: они начинают коалиционные переговоры с Центристской партией.

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Налоги, рост пенсий и русские школы. Ратас намерен в переговорах придерживаться данных избирателям обещаний

Ilmar Saabas / Ekspress Meedia



Лидер центристов Юри Ратас сказал, что в ходе коалиционных переговоров Центристская партия будет придерживаться данных избирателям обещаний.

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РЕПЛИКА | Три (не)вероятные причины, почему центристы согласятся на коалицию с реформистами



6 марта председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что реформисты начинают вести коалиционные переговоры с Центристской партией. Пока неизвестно, превратится ли это в правительственную коалицию. Но первый шаг сделан.

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Осиновский: коалиция реформистов и центристов не будет учитывать интересы русскоязычных