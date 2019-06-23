ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровение столичного таксиста о работе и парад в честь Дня победы

ВИДЕО: Стрельба у резиденции Кадырова в Грозном, застрелен человек

Ramzan Kadyrov Foto: Yelena Afonina, Yelena Afonina/TASS

В СМИ появилась информация о том, что в Грозном развернулась стрельба возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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ГРАФИК: Смотрите, сколько аварий произошло в последние годы во время празднеств Ивановой ночи

Foto: Andres Putting

В прошлом году - 23 и 24 июня в общей сложности в результате ДТП пострадали 11 человек. Смотрите и более раннюю статистику.

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Грузинские футболисты вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами

Флаг Грузии

Футболисты клуба "Торпедо" из Кутаиси появились на поле в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.

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Таксист: меня два раза били в голову, а журналистов в Эстонии ни разу не убивали

Taxi Foto: BeckerBredel, via www.imago-images.de, imago images / Becker&Bredel

После убийства таксиста в Таллинне, Delfi поговорил со столичными таксистами. Таксист Артем попросил не называть его фамилию, но рассказал о работе откровенно.

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ВИДЕО: Путин высказался об отношениях с США