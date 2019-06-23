ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровение столичного таксиста о работе и парад в честь Дня победы(2)
Читайте самые важные новости этого воскресенья, 23 июня, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого воскресенья, 23 июня, в нашей ежедневной подборке.
В СМИ появилась информация о том, что в Грозном развернулась стрельба возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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В прошлом году - 23 и 24 июня в общей сложности в результате ДТП пострадали 11 человек. Смотрите и более раннюю статистику.
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Футболисты клуба "Торпедо" из Кутаиси появились на поле в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.
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После убийства таксиста в Таллинне, Delfi поговорил со столичными таксистами. Таксист Артем попросил не называть его фамилию, но рассказал о работе откровенно.
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Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
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В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве в Тарту прошел парад.
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Сегодня в Тарту состоялся Парад победы в ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве. Приводим речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая выступила с официальной речью.
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На проходящем в Риме чемпионате Европы по ММА эстонские бойцы взяли вчера две бронзовые медали.
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Вчера вечером в Вильянди от полиции пытался скрыться водитель микроавтобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В латвийских алкомагазинах, где алкоголь дешевле и куда по традиции перед Ивановой ночью приезжают эстоноземельцы, в субботу основными клиентами были наши граждане.
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