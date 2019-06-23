23.06.2019, 21:25

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровение столичного таксиста о работе и парад в честь Дня победы

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Võidupüha paraad Tartus
Võidupüha paraad TartusFoto: Mana Kaasik

Читайте самые важные новости этого воскресенья, 23 июня, в нашей ежедневной подборке.

ВИДЕО: Стрельба у резиденции Кадырова в Грозном, застрелен человек

Ramzan Kadyrov Foto: Yelena Afonina, Yelena Afonina/TASS

В СМИ появилась информация о том, что в Грозном развернулась стрельба возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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ГРАФИК: Смотрите, сколько аварий произошло в последние годы во время празднеств Ивановой ночи

Foto: Andres Putting

В прошлом году - 23 и 24 июня в общей сложности в результате ДТП пострадали 11 человек. Смотрите и более раннюю статистику.
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Грузинские футболисты вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами

Флаг Грузии

Футболисты клуба "Торпедо" из Кутаиси появились на поле в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.
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Таксист: меня два раза били в голову, а журналистов в Эстонии ни разу не убивали

Taxi Foto: BeckerBredel, via www.imago-images.de, imago images / Becker&Bredel

После убийства таксиста в Таллинне, Delfi поговорил со столичными таксистами. Таксист Артем попросил не называть его фамилию, но рассказал о работе откровенно.
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ВИДЕО: Путин высказался об отношениях с США

Vladimir Putin Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
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ФОТО: В Тарту прошел парад в честь Дня победы

Foto: Mana Kaasik

В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве в Тарту прошел парад.
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Президент Эстонии: мы готовим Силы обороны к ситуациям, которые маловероятны, но все же возможны

Foto: Mana Kaasik

Сегодня в Тарту состоялся Парад победы в ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве. Приводим речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая выступила с официальной речью.
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Эстонцы выиграли на чемпионате Европы по ММА две ”бронзы”

Erakkogu

На проходящем в Риме чемпионате Европы по ММА эстонские бойцы взяли вчера две бронзовые медали.
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ФОТО: В Вильянди алководитель пытался скрыться от полиции

Viljandis sõitis roolijoodik politsei eest ära Foto: Kenno Soo

Вчера вечером в Вильянди от полиции пытался скрыться водитель микроавтобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Что происходило в алкомаркетах на границе с Латвией за день до Ивановой ночи?

В латвийских алкомагазинах, где алкоголь дешевле и куда по традиции перед Ивановой ночью приезжают эстоноземельцы, в субботу основными клиентами были наши граждане.
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