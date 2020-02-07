ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отклонение Закона о пенсионной реформе и затонувший российский траулер

В Бразилии к югу от Рио-де-Жанейро был убит один турист из Литвы, а его спутница изнасилована. Нападение было совершено недалеко от одного популярного городка на море, сообщает полиция.

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"Вопрос будет закрыт в течение сессии". Уже скоро гражданство России можно будет получить без отказа от эстонского

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Длительные разговоры об упрощении процедуры приема иностранцев в гражданство РФ переходят в законодательную фазу. Соответствующие изменения в закон ”О гражданстве РФ” готовит правительство. Из правительства изданию ”Комммерсант" сообщили, что работа на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. Принять закон, позволяющий получить российское гражданство, не отказываясь от имеющегося, предполагается уже в течение весенней сессии.

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На Северную Европу идет мощнейший в истории циклон. Он затронет и Эстонию

Tormine meri 1.10.2019 Foto: Andres Putting

В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из самых мощных циклонов в истории метеонаблюдений, который приведет к буре на обширной территории. Непогода затронет и Эстонию, прогнозируют синоптики.

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Пропавший в Таллинне немец найден мертвым в акватории порта Ноблесснер

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Полиция искала пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна. Позже полиция установила, что пропавшего 31 января 38-летнего Бьёрна в последний раз видели в ночь на 1 февраля, когда мужчина после увеселительных заведений прибыл в район порта Ноблесснер. Водолазы обнаружили его тело в акватории порта.

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Пропавший в Таллинне 9-летний Андрей нашелся