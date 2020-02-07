07.02.2020, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отклонение Закона о пенсионной реформе и затонувший российский траулер


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отклонение Закона о пенсионной реформе и затонувший российский траулер
Foto: Jaanus Lensment

У побережья Эстонии затонул российский траулер, эстонские спасатели доставили моряков на берег. Президент Кальюлайд отклонила Закон о пенсионной реформе и отправила его назад в Рийгикогу. Днем полиция оцепила Ратушную площадь. А тем временем на Эстонию идет мощнейший в истории циклон!

У побережья Эстонии затонул российский траулер

Kuvatõmmis, Marinetraffic.com

Сегодня ночью в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти. По данным RusDelfi, 5 моряков сейчас находятся в посольстве России в Эстонии.
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ВИДЕО DELFI | Капитан затонувшего российского траулера: боролись до последнего, выползали, как из танка

Сегодня ночью в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул российский траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти. Корреспондент RusDelfi отправился в Посольство РФ и поговорил с экипажем погибшего судна.
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ФОТО С МЕСТА БЕДСТВИЯ | Эстонские спасатели: российский экипаж действовал правильно

PPA

В ночь на пятницу в зоне ответственности морских спасателей Эстонии потерпел бедствие российский рыболовный траулер, на борту которого находились семь моряков. Департамент полиции и погранохраны Эстонии дал подробности о ходе спасательной операции.
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Затонувшее у берегов Эстонии российское судно было выставлено на продажу за 173 000 евро

Фото: qx9.ru

Затонувшее у берегов Эстонии российское судно летом было выставлено на продажу за 12 000 000 млн рублей (почти 173 000 евро), сообщает сайт www.qx9.ru.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК И ВИДЕО | Как проходило спасение моряков с затонувшего в Балтийском море траулера

Kuvatõmmis

В ночь на пятницу в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией и при помощи вертолетов и водного транспорта эстонским спасателям удалось спасти всех семерых членов экипажа.
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Президент Эстонии отклонила Закон о пенсионной реформе и отправила его назад в Рийгикогу

Foto: Henri-Kristian Kirsip

Президент Эстонии приняла сегодня решение не провозглашать принятый парламентом Закон о пенсионной реформе. Закон отправлен обратно в Рийгикогу на повторное рассмотрение.
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ФОТО | Полиция оцепила Ратушную площадь. Что случилось?

Фото читателя

Как стало известно Delfi, в полдень на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена.
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В Бразилии на знаменитом курорте зарезали литовского туриста, а его жену изнасиловали

Scanpix, REUTERS By-line:PILAR OLIVARES

В Бразилии к югу от Рио-де-Жанейро был убит один турист из Литвы, а его спутница изнасилована. Нападение было совершено недалеко от одного популярного городка на море, сообщает полиция.
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"Вопрос будет закрыт в течение сессии". Уже скоро гражданство России можно будет получить без отказа от эстонского

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Длительные разговоры об упрощении процедуры приема иностранцев в гражданство РФ переходят в законодательную фазу. Соответствующие изменения в закон ”О гражданстве РФ” готовит правительство. Из правительства изданию ”Комммерсант" сообщили, что работа на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. Принять закон, позволяющий получить российское гражданство, не отказываясь от имеющегося, предполагается уже в течение весенней сессии.
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На Северную Европу идет мощнейший в истории циклон. Он затронет и Эстонию

Tormine meri 1.10.2019 Foto: Andres Putting

В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из самых мощных циклонов в истории метеонаблюдений, который приведет к буре на обширной территории. Непогода затронет и Эстонию, прогнозируют синоптики.
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Пропавший в Таллинне немец найден мертвым в акватории порта Ноблесснер

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Полиция искала пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна. Позже полиция установила, что пропавшего 31 января 38-летнего Бьёрна в последний раз видели в ночь на 1 февраля, когда мужчина после увеселительных заведений прибыл в район порта Ноблесснер. Водолазы обнаружили его тело в акватории порта.
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Пропавший в Таллинне 9-летний Андрей нашелся

PPA

Сегодня утром ушел из дома в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 9-летний Андрей, в школу ребенок не пришел и его местонахождение было не известно. Как сообщила полиция незадолго до пяти вечера, ребенок нашелся.
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Ээрик-Нийлес Кросс хочет проверить исполнение Россией своих обязательств перед ПАСЕ

Tiit Blaat

Отправят ли депутата Рийгикогу (Партия реформ) Ээрика-Нийлеса Кросса в Россию инспектировать ситуацию с политзаключенными пока еще не известно.
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Хотите купить квартиру для сдачи в аренду? Стоит обратить внимание именно на эти районы Таллинна

Koristustalgud Lasnamäel, kust leiti laip Foto: Taavi Sepp

Выполненный порталом объявлений о недвижимости Kinnisvara24 анализ показывает, что квартиры с наибольшей ожидаемой производительностью в Эстонии расположены в Пыхья-Таллинне в Ситси, а также в Ласнамяэ на Паэ, где средняя годовая производительность превысила восемь процентов.
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