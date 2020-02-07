ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отклонение Закона о пенсионной реформе и затонувший российский траулер

У побережья Эстонии затонул российский траулер, эстонские спасатели доставили моряков на берег. Президент Кальюлайд отклонила Закон о пенсионной реформе и отправила его назад в Рийгикогу. Днем полиция оцепила Ратушную площадь. А тем временем на Эстонию идет мощнейший в истории циклон!
У побережья Эстонии затонул российский траулер
Сегодня ночью в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти. По данным RusDelfi, 5 моряков сейчас находятся в посольстве России в Эстонии. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Капитан затонувшего российского траулера: боролись до последнего, выползали, как из танка
Сегодня ночью в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул российский траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти. Корреспондент RusDelfi отправился в Посольство РФ и поговорил с экипажем погибшего судна. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА БЕДСТВИЯ | Эстонские спасатели: российский экипаж действовал правильно
В ночь на пятницу в зоне ответственности морских спасателей Эстонии потерпел бедствие российский рыболовный траулер, на борту которого находились семь моряков. Департамент полиции и погранохраны Эстонии дал подробности о ходе спасательной операции. Loe edasi...
Затонувшее у берегов Эстонии российское судно было выставлено на продажу за 173 000 евро
Затонувшее у берегов Эстонии российское судно летом было выставлено на продажу за 12 000 000 млн рублей (почти 173 000 евро), сообщает сайт www.qx9.ru. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК И ВИДЕО | Как проходило спасение моряков с затонувшего в Балтийском море траулера
В ночь на пятницу в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией и при помощи вертолетов и водного транспорта эстонским спасателям удалось спасти всех семерых членов экипажа. Loe edasi...
Президент Эстонии отклонила Закон о пенсионной реформе и отправила его назад в Рийгикогу
Президент Эстонии приняла сегодня решение не провозглашать принятый парламентом Закон о пенсионной реформе. Закон отправлен обратно в Рийгикогу на повторное рассмотрение. Loe edasi...
ФОТО | Полиция оцепила Ратушную площадь. Что случилось?
Как стало известно Delfi, в полдень на Ратушной площади Таллинна был найден подозрительный предмет. На место прибыла полиция. Площадь оцеплена. Loe edasi...
В Бразилии на знаменитом курорте зарезали литовского туриста, а его жену изнасиловали
В Бразилии к югу от Рио-де-Жанейро был убит один турист из Литвы, а его спутница изнасилована. Нападение было совершено недалеко от одного популярного городка на море, сообщает полиция. Loe edasi...
"Вопрос будет закрыт в течение сессии". Уже скоро гражданство России можно будет получить без отказа от эстонского
Длительные разговоры об упрощении процедуры приема иностранцев в гражданство РФ переходят в законодательную фазу. Соответствующие изменения в закон ”О гражданстве РФ” готовит правительство. Из правительства изданию ”Комммерсант" сообщили, что работа на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. Принять закон, позволяющий получить российское гражданство, не отказываясь от имеющегося, предполагается уже в течение весенней сессии. Loe edasi...
На Северную Европу идет мощнейший в истории циклон. Он затронет и Эстонию
В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из самых мощных циклонов в истории метеонаблюдений, который приведет к буре на обширной территории. Непогода затронет и Эстонию, прогнозируют синоптики. Loe edasi...
Пропавший в Таллинне немец найден мертвым в акватории порта Ноблесснер
Полиция искала пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна. Позже полиция установила, что пропавшего 31 января 38-летнего Бьёрна в последний раз видели в ночь на 1 февраля, когда мужчина после увеселительных заведений прибыл в район порта Ноблесснер. Водолазы обнаружили его тело в акватории порта. Loe edasi...
Пропавший в Таллинне 9-летний Андрей нашелся
Сегодня утром ушел из дома в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 9-летний Андрей, в школу ребенок не пришел и его местонахождение было не известно. Как сообщила полиция незадолго до пяти вечера, ребенок нашелся. Loe edasi...
Ээрик-Нийлес Кросс хочет проверить исполнение Россией своих обязательств перед ПАСЕ
Отправят ли депутата Рийгикогу (Партия реформ) Ээрика-Нийлеса Кросса в Россию инспектировать ситуацию с политзаключенными пока еще не известно. Loe edasi...
Хотите купить квартиру для сдачи в аренду? Стоит обратить внимание именно на эти районы Таллинна
Выполненный порталом объявлений о недвижимости Kinnisvara24 анализ показывает, что квартиры с наибольшей ожидаемой производительностью в Эстонии расположены в Пыхья-Таллинне в Ситси, а также в Ласнамяэ на Паэ, где средняя годовая производительность превысила восемь процентов. Loe edasi...
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