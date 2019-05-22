ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ PPA в продлении гражданства ЭР потомку оптантов и итоги э-голосования на евровыборах

Сегодня в 18:00 в Эстонии завершилось электронное голосование по выборам в Европарламент.

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ВИДЕО | В Таллинне мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца

Сегодня около 16 часов в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца.

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Госизмена и до восьми лет лишения свободы? На Украине возбудили уголовное дело в отношении Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила в среду.

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ФОТО: ”Почему его отвезли в лес умирать?” Найденный в лесу медвежонок стал яблоком раздора между чиновниками и защитниками животных

Foto: Eestimaa loomakaitse selts/FB

Союз защиты животных обвиняет чиновников департамента и инспекции окружающей среды в том, что они оставили найденного в субботу в лесу медвежонка умирать. Департамент же отмечает, что это не так и они просто предоставили медвежонку возможность вырасти на природе рядом с матерью.

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ФОТО и ВИДЕО: В тяжелом ДТП в Вильяндимаа погиб водитель грузовика

Во второй половине дня в деревне Кяртсна в Вильяндимаа в тяжелом ДТП погиб 66-летний водитель грузовика.

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Погибший под колесами поезда Юри Аарма говорил по телефону во время езды на велосипеде

Elektrijalgratas Foto: Priit Simson

ТОП ГРАЖДАНСТВО ПО ОШИБКЕ | PPA выдал эстонский паспорт потомку оптантов, но продлевать документы отказывается В окрестностях Таллинна развернут масштабную порно-индустрию ВИДЕО: 7 из 7! Россия разбила шведов и попала на американцев

Во вторник утром на железнодорожном переезде Веэренни в Таллинне поезд насмерть сбил велосипедиста. Как выяснилось, погибший — актер, музыкант и журналист Юри Аарма.

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В окрестностях Таллинна развернут масштабную порно-индустрию

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

А вы знали, что в Пирита находится "тусовочный особняк" онлайн-порно? Его создатели планируют в этом году построить под Таллинном целую порно-индустрию, "какой мир еще не видел".

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Некрасивый раздел имущества: у богатой бизнесвумен из дома исчезло несколько килограммов золотых украшений и куча наличных

Foto on illustratiivne Foto: Priit Simson

Меэли (57) одета во все черное. По образованию она филолог английского языка. Имеет степень магистра. Преподавала в университете. Несколько лет назад основанное ею предприятие вошло в топ фирм с самыми большими дивидендами. Часть дохода от продаж фирмы поступает из-за границы, но предприятие было успешным и в нескольких гостендерах в Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

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Почему телезрителям Эстонии голосование на Евровидении стоило так дорого?

Eurovision 2019 finaal Andres Putting

Издание Eesti Ekspress поинтересовалось у коммуникационной службы Эстонской общественной телерадиовещательной компании (ERR), почему в Эстонии голосование за песни Евровидения стоило 1,6 евро, а, скажем, в Великобритании всего 17 евроцентов?

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