ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ PPA в продлении гражданства ЭР потомку оптантов и итоги э-голосования на евровыборах

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ГРАЖДАНСТВО ПО ОШИБКЕ | PPA выдал эстонский паспорт потомку оптантов, но продлевать документы отказывается
В редакцию Delfi обратилась Арина Пяхкель, которая пять лет назад получила гражданство Эстонии как потомок оптантов. После того, как пришло время продлить срок действия документов, Департамент полиции и погранохраны (PPA) потребовал от Пяхкель предоставить доказательство, что она имеет право на гражданство ЭР, несмотря на его наличие. Департамент признает, что ранее выдавал гражданство на основании права оптации, но в ряде случаев это было ошибкой. Loe edasi...
На э-выборах в Европарламент проголосовали свыше 155 тысяч человек
ВИДЕО | В Таллинне мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца
Сегодня около 16 часов в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Loe edasi...
Госизмена и до восьми лет лишения свободы? На Украине возбудили уголовное дело в отношении Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила в среду. Loe edasi...
ФОТО: ”Почему его отвезли в лес умирать?” Найденный в лесу медвежонок стал яблоком раздора между чиновниками и защитниками животных
Союз защиты животных обвиняет чиновников департамента и инспекции окружающей среды в том, что они оставили найденного в субботу в лесу медвежонка умирать. Департамент же отмечает, что это не так и они просто предоставили медвежонку возможность вырасти на природе рядом с матерью. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В тяжелом ДТП в Вильяндимаа погиб водитель грузовика
Во вторник утром на железнодорожном переезде Веэренни в Таллинне поезд насмерть сбил велосипедиста. Как выяснилось, погибший — актер, музыкант и журналист Юри Аарма. Loe edasi...
В окрестностях Таллинна развернут масштабную порно-индустрию
А вы знали, что в Пирита находится "тусовочный особняк" онлайн-порно? Его создатели планируют в этом году построить под Таллинном целую порно-индустрию, "какой мир еще не видел". Loe edasi...
Некрасивый раздел имущества: у богатой бизнесвумен из дома исчезло несколько килограммов золотых украшений и куча наличных
Меэли (57) одета во все черное. По образованию она филолог английского языка. Имеет степень магистра. Преподавала в университете. Несколько лет назад основанное ею предприятие вошло в топ фирм с самыми большими дивидендами. Часть дохода от продаж фирмы поступает из-за границы, но предприятие было успешным и в нескольких гостендерах в Эстонии, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Почему телезрителям Эстонии голосование на Евровидении стоило так дорого?
Издание Eesti Ekspress поинтересовалось у коммуникационной службы Эстонской общественной телерадиовещательной компании (ERR), почему в Эстонии голосование за песни Евровидения стоило 1,6 евро, а, скажем, в Великобритании всего 17 евроцентов? Loe edasi...