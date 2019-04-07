ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ Ладынской-Кубитс от поста министра, гибель пожилой женщины и грядущие сюрпризы погоды

По данным Delfi, вице-председатель партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс отказалась идти в создающееся правительство.

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ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: сильный ветер "сдул" автомобиль с дороги, пострадала пожилая женщина

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Полиция сообщает, что вчера поймали за рулем 23 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств.

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Неприятные ситуации при общении с эстонскими таможенниками: какие у вас есть права?

Прохождение границы сопряжено с выполнением ряда формальностей, не только связанных с документами, за контроль которых отвечает Департамент полиции и погранохраны, но и с багажом и автомобилем, проверку которых осуществляют сотрудники Налогово-таможенного департамента. Несмотря на то, что практически каждый пересекал границу Эстонии и возвращался обратно, далеко не все знают свои права и обязанности и из-за этого попадают на границе в неприятные ситуации, пишет "МК-Эстония".

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При ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы

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В результате произошедшего вчера ландшафтного пожара в Вырумаа погибла пожилая женщина.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа лесная камера запечатлела семью любопытных медведей

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Читатель Delfi прислал забавное фото любопытной медвежьей семьи, которых запечатлела камера на лесной тропе.

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Тоомас Хендрик Ильвес: думая о внутренней политике Эстонии, стоит читать Библию

EV101, presidendi kõne, kontsertetendus Estonias Foto: Tiit Blaat

Президент Тоомас Хендрик Ильвес прокомментировал в социальной сети, что глядя на внутреннюю политику Эстонии со стороны, действующим в духе христианской веры стоит усердно читать Библию.

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Рийна Сиккут: в коалиционном договоре социальные темы отошли на задний план

Riina Sikkut Foto: Madis Veltman

"Возвращение социальной сферы, а также сфер здоровья и труда в зону ответственности одного министра указывает на то, что новое правительство отказалось от приоритетности тем, важных для благополучия людей. Но ведь именно эти темы являются ключевыми для общества!" — пишет министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

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ВИДЕО: Эстонские айсберги. На побережье Чудского озера можно увидеть впечатляющие ледяные глыбы

Читательница Delfi Кристель Дитманн прислала свои видео с лодочной прогулки на Чудском озере, где она сняла большие ледяные горы, которые образуются на Чудском озере весной.

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EKRE открыла отделение в Швеции, на очереди Норвегия и Дания