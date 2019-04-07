07.04.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ Ладынской-Кубитс от поста министра, гибель пожилой женщины и грядущие сюрпризы погоды


rus.delfi.ee
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Isamaa valimispidu 03.03.2019
Isamaa valimispidu 03.03.2019Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля. Накануне при ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы. На предстоящей неделе погода преподнесет сюрпризы, поэтому не убирайте теплые вещи. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.

Не убирайте теплые вещи! На предстоящей неделе погода преподнесет сюрпризы

Foto on illustreeriv Foto: Argo Ingver

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee.
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ФОТО: Как такое возможно? В Таллиннском зоопарке белый медведь внезапно превратился в бурого

Foto: Tallinna loomaaed

Прошедшая неделя в загоне белых медведей в Таллиннском зоопарке была насыщенной. В стоявший пустым загон доставили один половинчатый ствол дерева и с помощью любителей животных и добровольцев предприняли генеральную уборку загона. Белые медведи тоже приняли участие в генеральной уборке и насладились хорошим грязелечением.
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Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля

IRL pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

По данным Delfi, вице-председатель партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс отказалась идти в создающееся правительство.
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ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: сильный ветер "сдул" автомобиль с дороги, пострадала пожилая женщина

Foto on illustreeriv Foto: Priit Simson

Полиция сообщает, что вчера поймали за рулем 23 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств.
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Неприятные ситуации при общении с эстонскими таможенниками: какие у вас есть права?

Фото: "МК-Эстония"

Прохождение границы сопряжено с выполнением ряда формальностей, не только связанных с документами, за контроль которых отвечает Департамент полиции и погранохраны, но и с багажом и автомобилем, проверку которых осуществляют сотрудники Налогово-таможенного департамента. Несмотря на то, что практически каждый пересекал границу Эстонии и возвращался обратно, далеко не все знают свои права и обязанности и из-за этого попадают на границе в неприятные ситуации, пишет "МК-Эстония".
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При ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы

Foto on illustreeriv Foto: Taavi Sepp

В результате произошедшего вчера ландшафтного пожара в Вырумаа погибла пожилая женщина.
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ФОТО: В Ида-Вирумаа лесная камера запечатлела семью любопытных медведей

Lugeja foto

Читатель Delfi прислал забавное фото любопытной медвежьей семьи, которых запечатлела камера на лесной тропе.
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Тоомас Хендрик Ильвес: думая о внутренней политике Эстонии, стоит читать Библию

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Рийна Сиккут: в коалиционном договоре социальные темы отошли на задний план

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"Возвращение социальной сферы, а также сфер здоровья и труда в зону ответственности одного министра указывает на то, что новое правительство отказалось от приоритетности тем, важных для благополучия людей. Но ведь именно эти темы являются ключевыми для общества!" — пишет министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
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EKRE открыла отделение в Швеции, на очереди Норвегия и Дания

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EKRE открыла новое отделение за границей — на этот раз представительство открыли в Стокгольме.
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Эйки Нестор ушел из Таллиннского горсобрания и переехал на Хийумаа

Kaitseväe paraad 2019 Foto: Jaanus Lensment

Не попавший в Рийгикогу предыдущий спикер парламента Эйки Нестор ушел из Таллиннского горсобрания, зарегистрировался в качестве жителя Хийумаа и переехал на остров, пишет Hiiu Leht.
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