ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ Ладынской-Кубитс от поста министра, гибель пожилой женщины и грядущие сюрпризы погоды

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля. Накануне при ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы. На предстоящей неделе погода преподнесет сюрпризы, поэтому не убирайте теплые вещи. Эти и другие новости этого воскресенья — в нашей ежедневной подборке.
Не убирайте теплые вещи! На предстоящей неделе погода преподнесет сюрпризы
ФОТО: Как такое возможно? В Таллиннском зоопарке белый медведь внезапно превратился в бурого
Прошедшая неделя в загоне белых медведей в Таллиннском зоопарке была насыщенной. В стоявший пустым загон доставили один половинчатый ствол дерева и с помощью любителей животных и добровольцев предприняли генеральную уборку загона. Белые медведи тоже приняли участие в генеральной уборке и насладились хорошим грязелечением. Loe edasi...
Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля
ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: сильный ветер "сдул" автомобиль с дороги, пострадала пожилая женщина
Полиция сообщает, что вчера поймали за рулем 23 употреблявших алкоголь водителя моторных транспортных средств. Loe edasi...
Неприятные ситуации при общении с эстонскими таможенниками: какие у вас есть права?
Прохождение границы сопряжено с выполнением ряда формальностей, не только связанных с документами, за контроль которых отвечает Департамент полиции и погранохраны, но и с багажом и автомобилем, проверку которых осуществляют сотрудники Налогово-таможенного департамента. Несмотря на то, что практически каждый пересекал границу Эстонии и возвращался обратно, далеко не все знают свои права и обязанности и из-за этого попадают на границе в неприятные ситуации, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
При ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы
В результате произошедшего вчера ландшафтного пожара в Вырумаа погибла пожилая женщина. Loe edasi...
ФОТО: В Ида-Вирумаа лесная камера запечатлела семью любопытных медведей
ЧитательDelfi прислал забавное фото любопытной медвежьей семьи, которых запечатлела камера на лесной тропе. Loe edasi...
Рийна Сиккут: в коалиционном договоре социальные темы отошли на задний план
"Возвращение социальной сферы, а также сфер здоровья и труда в зону ответственности одного министра указывает на то, что новое правительство отказалось от приоритетности тем, важных для благополучия людей. Но ведь именно эти темы являются ключевыми для общества!" — пишет министр здоровья и труда Рийна Сиккут. Loe edasi...
ВИДЕО: Эстонские айсберги. На побережье Чудского озера можно увидеть впечатляющие ледяные глыбы
Читательница Delfi Кристель Дитманн прислала свои видео с лодочной прогулки на Чудском озере, где она сняла большие ледяные горы, которые образуются на Чудском озере весной. Loe edasi...
EKRE открыла отделение в Швеции, на очереди Норвегия и Дания