08.03.2019, 21:43

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ центристов от коалиции с реформистами, гибель строителя в Тарту, надвигающийся шторм


rus.delfi.ee
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Kungla tänava varing Tartus
Kungla tänava varing TartusFoto: Argo Ingver

Центристская партия предпочла даже не начинать коалиционные переговоры с Партией реформ.

В Тарту при обвале на строительной площадке погиб рабочий.

На выходных по Эстонии ударит штормовой ветер.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Британский аналитик в Таллинне: Запад слишком оптимистичен в отношении России

Keir Giles eile Tallinnas Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses oma uut raamatut esitlemas. Foto: Rauno Volmar

Вчера эксперт по России известного британского мозгового центра Chatham House Кейр Джайлс на презентации своей новой книги в Таллинне сказал, что основной проблемой отношения Запада к Москве является чрезмерный оптимизм.
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Кая Каллас: мы не можем закрывать глаза на то, что у нас имеется 300 000 русских

Jüri ratas, Kaja Kallas Toompeal Foto: Jaanus Lensment

Партия реформ сделала предложение Центристкой партии сформировать правительство. Глава Партии реформ Кая Каллас говорит, что у Центристской партии два варианта, чтобы остаться у власти — либо с реформистами, либо с EKRE.
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ФОТО DELFI: 8 марта на улице Виру кипит работа — мужчины спешат за цветами, чтобы поздравить своих любимых дам

Foto: Andres Putting

8 марта отмечается Международный женский день, и хотя в Эстонии он не считается государственным праздником, местные жители активно его справляют — что и можно увидеть сегодня утром у цветочных киосков на улице Виру в Таллинне.
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На выходных на Эстонию обрушится шторм: на островах и побережье ветер достигнет 25 м/с

Lained Merivälja muulil Foto: Andres Putting

Если сегодня, в пятницу, температура достигнет 9°С, то на выходных снова придет похолодание — но не оно одно! Уже в ночь на субботу на островах и побережье Эстонии ветер поднимется до 20-24 м/с. Временами дождь, мокрый снег, а к утру осадки перейдут в снег, местами метель. Вот такие веселые выходные!
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ЭКСПЕРТ │ Таллинн серьезно повлиял на резкое падение цен на недвижимость

Фото: Pixabay

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартирной собственности в крупнейших городах Эстонии, в феврале упал на 4,1%, остановившись на 1436 евро за квадратный метр.
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В Литве — необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники

Foto: Jaanus Lensment

65-летний ученый, работающий в одном из литовских университетов, попал в незавидное положение — перед смертью его больная 86-летняя теща вызвала полицию и обвинила его в изнасиловании.
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УЛИЧНЫЙ ОПРОС: ”Все врут одинаково”. Ласнамяэсцы — о выборах, коалиции и, разумеется, о женщинах

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Сегодня — Международный женский день, с чем мы вас, дорогие читательницы и зрительницы rusDelfi, и поздравляем! А еще совсем скоро, быть может, даже сегодня, будет сформирована коалиция, призванная думать и решать, как нам жить в ближайшие четыре года.
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ВИДЕО | Вот это поворот! Центристы отказались формировать коалицию с Партией реформ

Правление Центристской партии по итогам обсуждения, стартовавшего около 10:00, отказалось от предложения взявшей больше всех мест в парламенте Партии реформ начать переговоры о создании коалиции.
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Норвежские лыжники избили конкурентов из России на местном телешоу

Sergei Ustjugovi pilt poksikotil Foto: Kaader videost

На одном из норвежских телешоу знаменитые лыжники били по груше, на которой были прикреплены фотографии конкурентов из России.
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Кылварт: сторонники EKRE имеют для государства тот же вес, что и сторонники Центристской партии

Foto: Tiit Blaat

Сегодня после длительного обсуждение правление Центристской партии решило не принимать предложения Партии реформ о создании коалиции. Естественно, в воздухе сразу повис вопрос о возможном сотрудничестве с Isamaa и EKRE.
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ВИДЕО | Кая Каллас: отказ Центристской партии — странный. Они не признают результаты выборов

Правление Партии реформ обсудит ситуацию с коалиционными переговорами на собрании в 15:00. Ранее Центристская партия ответила отказом на предложения и условия реформистов о формировании коалиции.
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Яна Тоом — об отказе реформистам: решение мне не нравится, но оно оправдано

После собрания Центристской партии Яна Тоом прокомментировала Delfi отказ центристов принять приглашение Партии реформ к участию в коалиционных переговорах. Слушайте запись интервью с Тоом.
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Март Хельме: мне не жаль, что реформисты получили по носу. Они это заслужили

Mart Helme Foto: Ilmar Saabas

Сегодня выяснилось, что Центристская партия не согласна формировать коалицию с Партией реформ. Председатель EKRE Март Хельме сказал Delfi, что они ждали решения центристов.
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Лидер Isamaa: своими заявлениями Партия реформ вызвала недоверие к себе

Peaministrikandidaadid presidendi juures Foto: Priit Simson

Партия Isamaa обсудит ситуацию, сложившуюся после переноса коалиционных переговоров, на заседании правления в понедельник, сообщил в пятницу радионовостям ERR глава Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, по словам которого заявления Партии реформ в ночь выборов 3 марта вызвали недоверие к ней, информирует rus.err.ee.
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Партия реформ предлагает начать коалиционные переговоры соцдемам и Isamaa. Центристы пока остаются за бортом

Jüri ratas, Kaja Kallas Toompeal Foto: Jaanus Lensment

После отказа Центристской партии в формировании коалиции с взявшей наибольшее число мест в Рийгикогу Партией реформ последняя решила не делать ЦП компромисcные предложения, а попытаться сформировать коалицию с другими партиями.
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ: ”Нет” Ратаса — это намек Кае Каллас на повторное приглашение?

Foto: Tiit Blaat

Центристская партия отклонила предложение реформистов, так как в правлении сочли одно из высказываний Каи Каллас относительно налоговых обещаний в сегодняшнем интервью газете Eesti Päevaleht неуместным. Говорят, что центристы отправили Партии реформ намек, что если по данному вопросу те готовы начать переговоры с чистого листа, то первые готовы сразу же рассмотреть повторное приглашение.
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ГРАФИК: Кто из народных избранников — удалой трательщик депутатских компенсаций? А кто скромняга?

Delfi kollaaž

Сегодня была обнародована таблица компенсаций расходов парламентариев. Давайте посмотрим, кто из народных избранников их тратил с особым размахом? Лимит на год — 12 493 евро.
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Посещающих Ивангород без спецпропуска людей начали активно штрафовать. Объясняем, где, как и когда можно бесплатно оформить пропуск

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Хотя законодательство Российской Федерации уже очень давно предполагает, что нахождение в пограничной зоне, в частности в Ивангороде, возможно только при наличии специального пропуска, соответствующие документы в соседнем с Нарвой российском городе стали активно проверять сравнительно недавно. Тех, у кого пропуска нет, штрафуют на 500 рублей.
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ФОТО: В Тарту из-за обвала на строительной площадке погиб рабочий

Kungla tänava varing Tartus Foto: Argo Ingver

В пятницу в 10:50 Центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на строительной площадке на улице Кунгла в Тарту, где строитель оказался под обвалом.
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