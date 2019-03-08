ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ центристов от коалиции с реформистами, гибель строителя в Тарту, надвигающийся шторм

ФОТО DELFI: 8 марта на улице Виру кипит работа — мужчины спешат за цветами, чтобы поздравить своих любимых дам

Foto: Andres Putting

8 марта отмечается Международный женский день, и хотя в Эстонии он не считается государственным праздником, местные жители активно его справляют — что и можно увидеть сегодня утром у цветочных киосков на улице Виру в Таллинне.

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На выходных на Эстонию обрушится шторм: на островах и побережье ветер достигнет 25 м/с

Lained Merivälja muulil Foto: Andres Putting

Если сегодня, в пятницу, температура достигнет 9°С, то на выходных снова придет похолодание — но не оно одно! Уже в ночь на субботу на островах и побережье Эстонии ветер поднимется до 20-24 м/с. Временами дождь, мокрый снег, а к утру осадки перейдут в снег, местами метель. Вот такие веселые выходные!

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ЭКСПЕРТ │ Таллинн серьезно повлиял на резкое падение цен на недвижимость

Фото: Pixabay

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартирной собственности в крупнейших городах Эстонии, в феврале упал на 4,1%, остановившись на 1436 евро за квадратный метр.

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В Литве — необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники

Foto: Jaanus Lensment

65-летний ученый, работающий в одном из литовских университетов, попал в незавидное положение — перед смертью его больная 86-летняя теща вызвала полицию и обвинила его в изнасиловании.

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УЛИЧНЫЙ ОПРОС: ”Все врут одинаково”. Ласнамяэсцы — о выборах, коалиции и, разумеется, о женщинах

Сегодня — Международный женский день, с чем мы вас, дорогие читательницы и зрительницы rusDelfi, и поздравляем! А еще совсем скоро, быть может, даже сегодня, будет сформирована коалиция, призванная думать и решать, как нам жить в ближайшие четыре года.

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ВИДЕО | Вот это поворот! Центристы отказались формировать коалицию с Партией реформ

Правление Центристской партии по итогам обсуждения, стартовавшего около 10:00, отказалось от предложения взявшей больше всех мест в парламенте Партии реформ начать переговоры о создании коалиции.

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Норвежские лыжники избили конкурентов из России на местном телешоу

Sergei Ustjugovi pilt poksikotil Foto: Kaader videost

На одном из норвежских телешоу знаменитые лыжники били по груше, на которой были прикреплены фотографии конкурентов из России.

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Кылварт: сторонники EKRE имеют для государства тот же вес, что и сторонники Центристской партии

Foto: Tiit Blaat

Сегодня после длительного обсуждение правление Центристской партии решило не принимать предложения Партии реформ о создании коалиции. Естественно, в воздухе сразу повис вопрос о возможном сотрудничестве с Isamaa и EKRE.

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ВИДЕО | Кая Каллас: отказ Центристской партии — странный. Они не признают результаты выборов