ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отказ центристов от коалиции с реформистами, гибель строителя в Тарту, надвигающийся шторм

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Британский аналитик в Таллинне: Запад слишком оптимистичен в отношении России
Вчера эксперт по России известного британского мозгового центра Chatham House Кейр Джайлс на презентации своей новой книги в Таллинне сказал, что основной проблемой отношения Запада к Москве является чрезмерный оптимизм. Loe edasi…
Кая Каллас:мы не можем закрывать глаза на то, что у нас имеется 300 000 русских
Партия реформ сделала предложение Центристкой партии сформировать правительство. Глава Партии реформ Кая Каллас говорит, что у Центристской партии два варианта, чтобы остаться у власти — либо с реформистами, либо с EKRE. Loe edasi…
ФОТО DELFI: 8 марта на улице Виру кипит работа — мужчины спешат за цветами, чтобы поздравить своих любимых дам
8 марта отмечается Международный женский день, и хотя в Эстонии он не считается государственным праздником, местные жители активно его справляют — что и можно увидеть сегодня утром у цветочных киосков на улице Виру в Таллинне. Loe edasi…
На выходных на Эстонию обрушится шторм: на островах и побережье ветер достигнет 25 м/с
Если сегодня, в пятницу, температура достигнет 9°С, то на выходных снова придет похолодание — но не оно одно! Уже в ночь на субботу на островах и побережье Эстонии ветер поднимется до 20-24 м/с. Временами дождь, мокрый снег, а к утру осадки перейдут в снег, местами метель. Вот такие веселые выходные! Loe edasi…
ЭКСПЕРТ │ Таллинн серьезно повлиял на резкое падение цен на недвижимость
Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартирной собственности в крупнейших городах Эстонии, в феврале упал на 4,1%, остановившись на 1436 евро за квадратный метр. Loe edasi…
В Литве — необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники
65-летний ученый, работающий в одном из литовских университетов, попал в незавидное положение — перед смертью его больная 86-летняя теща вызвала полицию и обвинила его в изнасиловании. Loe edasi…
УЛИЧНЫЙ ОПРОС: ”Все врут одинаково”. Ласнамяэсцы — о выборах, коалиции и, разумеется, о женщинах
Сегодня — Международный женский день, с чем мы вас, дорогие читательницы и зрительницы rusDelfi, и поздравляем! А еще совсем скоро, быть может, даже сегодня, будет сформирована коалиция, призванная думать и решать, как нам жить в ближайшие четыре года. Loe edasi…
ВИДЕО | Вот это поворот! Центристы отказались формировать коалицию с Партией реформ
Правление Центристской партии по итогам обсуждения, стартовавшего около 10:00, отказалось от предложения взявшей больше всех мест в парламенте Партии реформ начать переговоры о создании коалиции. Loe edasi…
Норвежские лыжники избили конкурентов из России на местном телешоу
На одном из норвежских телешоу знаменитые лыжники били по груше, на которой были прикреплены фотографии конкурентов из России. Loe edasi…
Кылварт: сторонники EKRE имеют для государства тот же вес, что и сторонники Центристской партии
Сегодня после длительного обсуждение правление Центристской партии решило не принимать предложения Партии реформ о создании коалиции. Естественно, в воздухе сразу повис вопрос о возможном сотрудничестве с Isamaa и EKRE. Loe edasi…
ВИДЕО | Кая Каллас: отказ Центристской партии — странный. Они не признают результаты выборов
Партия реформ предлагает начать коалиционные переговоры соцдемам и Isamaa. Центристы пока остаются за бортом
После отказа Центристской партии в формировании коалиции с взявшей наибольшее число мест в Рийгикогу Партией реформ последняя решила не делать ЦП компромисcные предложения, а попытаться сформировать коалицию с другими партиями. Loe edasi…
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ: ”Нет” Ратаса — это намек Кае Каллас на повторное приглашение?
Центристская партия отклонила предложение реформистов, так как в правлении сочли одно из высказываний Каи Каллас относительно налоговых обещаний в сегодняшнем интервью газете Eesti Päevaleht неуместным. Говорят, что центристы отправили Партии реформ намек, что если по данному вопросу те готовы начать переговоры с чистого листа, то первые готовы сразу же рассмотреть повторное приглашение. Loe edasi…
ГРАФИК: Кто из народных избранников — удалой трательщик депутатских компенсаций? А кто скромняга?
Сегодня была обнародована таблица компенсаций расходов парламентариев. Давайте посмотрим, кто из народных избранников их тратил с особым размахом? Лимит на год — 12 493 евро. Loe edasi…
Посещающих Ивангород без спецпропуска людей начали активно штрафовать. Объясняем, где, как и когда можно бесплатно оформить пропуск
Хотя законодательство Российской Федерации уже очень давно предполагает, что нахождение в пограничной зоне, в частности в Ивангороде, возможно только при наличии специального пропуска, соответствующие документы в соседнем с Нарвой российском городе стали активно проверять сравнительно недавно. Тех, у кого пропуска нет, штрафуют на 500 рублей. Loe edasi…
ФОТО: В Тарту из-за обвала на строительной площадке погиб рабочий
В пятницу в 10:50 Центр тревоги получил сообщение о несчастном случае на строительной площадке на улице Кунгла в Тарту, где строитель оказался под обвалом. Loe edasi…