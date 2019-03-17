ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Оскорбление главного раввина Эстонии, свастика и мат на офисе центристов

Мартин Хельме: создаваемая коалиция откажется от миграционных квот ЕС

Foorum Foto: Jaanus Lensment

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что в ходе коалиционных консультаций с центристами и партией "Отечество" (Isamaa) договорились о возрождении самостоятельной пограничной службе и отказе от миграционных квот Евросоюза, пишет rus.err.

Loe edasi...

ГРАФИК | Изменения в русскоязычном обучении в Эстонии за 10 лет: сколько осталось школ и учеников?

Kuvataõmmis

В Эстонии 77 школ, где языком обучения отмечен русский язык, или же со смешанным языком обучения, среди них 4 гимназии для взрослых и 8 частных школ. Десять лет назад школ с русским языком обучения было больше — 96.

Loe edasi...

Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры: без помощи окружающих она может попасть в беду