17.03.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Оскорбление главного раввина Эстонии, свастика и мат на офисе центристов


rus.delfi.ee
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TALLINNA SÜNAGOOG
фото иллюстративноеFoto: TERJE LEPP

Итак, чем запомнилось это воскресенье:

Мартин Хельме: создаваемая коалиция откажется от миграционных квот ЕС

Foorum Foto: Jaanus Lensment

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что в ходе коалиционных консультаций с центристами и партией "Отечество" (Isamaa) договорились о возрождении самостоятельной пограничной службе и отказе от миграционных квот Евросоюза, пишет rus.err.
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ГРАФИК | Изменения в русскоязычном обучении в Эстонии за 10 лет: сколько осталось школ и учеников?

Kuvataõmmis

В Эстонии 77 школ, где языком обучения отмечен русский язык, или же со смешанным языком обучения, среди них 4 гимназии для взрослых и 8 частных школ. Десять лет назад школ с русским языком обучения было больше — 96.
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Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры: без помощи окружающих она может попасть в беду

Politsei foto / PPA

Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры, которая ушла из своего дома в Таллинне вчера вечером.
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"Евреев в печь! Хайль Гитлер!" Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице

Mälestusüritus Kloogal Foto: Andres Putting

В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
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Умер бывший мэр Нарвы и Нарва-Йыесуу Райво Мурд

Raivo Murd Foto: EE arhiiv

Cегодня ночью умер бывший мэр Нарвы и Нарва-Йыесуу Райво Мурд.
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Юри Ратас о словесном оскорблении Шмуэля Кота: в Эстонской Республике нет места дискриминации

Keskerakonna esimees Jüri Ratas Foto: Kristjan Järv

На своей странице Facebook премьер-министр Юри Ратас написал, что уже созвонился с главным раввином Эстонии Шмуэлем Котом, который подвергся словесным оскорблениям на улице.
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МуПо опровергла обвинения в бездействии: мы незамедлительно вмешались в ситуацию и пресекли оскорбления в адрес Шмуэля Кота

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametiautod. Foto: Hendrik Osula

ТОП

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) опровергла обвинения, согласно которым их патруль бездейственно наблюдал за оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота.
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ФОТО: Свастика и оскорбление: вандалы изуродовали таллиннский офис Центристской партии

Keskerakonna büroo aken jäi vandaalile ette Foto: Lugeja foto

В воскресенье офис Центристской партии подвергся нападкам вандалов, пишет rus.err.ee.
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”Мы переживаем за будущее Эстонии!” Активисты устроили интернет-акцию против возможной коалиции

фото иллюстративное Lugejafoto

Активисты, недовольные формируемой коалицией, устроили в соцсети акцию в поддержку демократических ценностей, а также за достойную, успешную, богатую возможностями Эстонию. Приводим их обращение в полном объеме.
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Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом

фото иллюстративное Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Аннексия РФ украинского полуострова является вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для мирового правопорядка, говорится в заявлении Федерики Могерини.
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На крыше T1 Mall установили колесо обозрения: пока что без гондол

Parkimine ja liiklus T1 läheduses Foto: Kristjan Järv

Колесо обозрения на крыше торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn откроется для посетителей в середине апреля, в настоящий момент идут работы по его установке, пишет rus.err.
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Субботний хаос в Париже: погромы на Елисейских Полях, сожжен знаменитый ресторан

AFP / Scanpix

Сотни сотрудников коммунальных служб по распоряжению мэрии Парижа вышли в воскресенье на улицы города, чтобы устранить последствия многочасового противостояния полицейских и "желтых жилетов".
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ДТП в Вильяндимаа: алкоговодитель гнал 140 км/ч, перевернулся через крышу, пассажир-именинник вылетел из салона и приземлился в канаве

Сегодня в 17 часов в деревне Лальзи, что в Вильяндимаа, случилось тяжкое ДТП. Машина под управлением алководителя несколько раз перевернулась через крышу, в результате чего из салона вылетел пассажир, праздновавший свой юбилей.
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