ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Оскорбление главного раввина Эстонии, свастика и мат на офисе центристов
Итак, чем запомнилось это воскресенье:
Итак, чем запомнилось это воскресенье:
Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что в ходе коалиционных консультаций с центристами и партией "Отечество" (Isamaa) договорились о возрождении самостоятельной пограничной службе и отказе от миграционных квот Евросоюза, пишет rus.err.
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В Эстонии 77 школ, где языком обучения отмечен русский язык, или же со смешанным языком обучения, среди них 4 гимназии для взрослых и 8 частных школ. Десять лет назад школ с русским языком обучения было больше — 96.
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Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры, которая ушла из своего дома в Таллинне вчера вечером.
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В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
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Cегодня ночью умер бывший мэр Нарвы и Нарва-Йыесуу Райво Мурд.
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На своей странице Facebook премьер-министр Юри Ратас написал, что уже созвонился с главным раввином Эстонии Шмуэлем Котом, который подвергся словесным оскорблениям на улице.
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Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) опровергла обвинения, согласно которым их патруль бездейственно наблюдал за оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота.
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В воскресенье офис Центристской партии подвергся нападкам вандалов, пишет rus.err.ee.
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Активисты, недовольные формируемой коалицией, устроили в соцсети акцию в поддержку демократических ценностей, а также за достойную, успешную, богатую возможностями Эстонию. Приводим их обращение в полном объеме.
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Аннексия РФ украинского полуострова является вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для мирового правопорядка, говорится в заявлении Федерики Могерини.
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Колесо обозрения на крыше торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn откроется для посетителей в середине апреля, в настоящий момент идут работы по его установке, пишет rus.err.
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Сотни сотрудников коммунальных служб по распоряжению мэрии Парижа вышли в воскресенье на улицы города, чтобы устранить последствия многочасового противостояния полицейских и "желтых жилетов".
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Сегодня в 17 часов в деревне Лальзи, что в Вильяндимаа, случилось тяжкое ДТП. Машина под управлением алководителя несколько раз перевернулась через крышу, в результате чего из салона вылетел пассажир, праздновавший свой юбилей.
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