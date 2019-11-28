ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опять листерия, смертельный алкоголь в Кохтла-Нымме и грузинский бизнес Олега Осиновского

Значительная часть так называемых "крышевых денег", которые, по идеи, должны предназначаться на региональные инвестиции, на самом деле идут в Таллинн. Наиболее явственно собственным членам распределила деньги Центристская партия.

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Братья Кличко на заре спортивной карьеры были связаны с украинской мафией

Vitaly ja Vladimir Klitschko Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Украинские боксеры-тяжеловесы Виталий и Владимир Кличко не нуждаются в представлениях. Правда, в их спортивной биографии были моменты, о которых они не любят вспоминать в интервью. О некоторых интересных деталях рассказывает автор блога "Панчер" на портале Sports.ru.

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ВИДЕО DELFI | “США — полицейские”: Игорь Грязин верит, что Соединенные Штаты буду защищать Эстонию и без НАТО

Во время дебатов на RusDelfi профессор, преподаватель Таллиннского университета Игорь Грязин высказался о роли США в мировой геополитике. Смотрите видео!

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Вранье, домашнее насилие, пьяное вождение: кто из министров двух правительств Ратаса ушел в отставку и почему?

Foto: Kollaaž

Из первого правительства премьер-министра Юри Ратаса по воле обстоятельств или по своему решению ушли девять министров. Более чем за полгода из нынешнего правительства на волне скандалов ушли три министра из рядов EKRE.

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Госконтроль заплатит работникам премий на 100 000 евро