ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опять листерия, смертельный алкоголь в Кохтла-Нымме и грузинский бизнес Олега Осиновского
Самые важные новости этого четверга, 28 ноября, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого четверга, 28 ноября, читайте в нашей традиционной подборке.
Сегодня стало известно, что в ходе анализа регулярного сырья в ветчине Oskari Lihatööstus была обнаружена бактерия листерия. К счастью, сырье не пошло в производство, его вернули производителю. RusDelfi решил вспомнить, когда зараженная продукция доходила до прилавков.
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Дочерняя фирма Selver — Kulinaaria OÜ, предлагающая готовую еду под именем Selveri Köök — в начале ноября в ходе анализа регулярного сырья обнаружила бактерию листерию в ветчине Oskari Lihatööstus (LT).
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По словам предпринимателя Олега Осиновского (53), его бизнес в Грузии, которым управляет его спутница жизни Анастасия Удалова (30) идет очень хорошо, пишет Kroonika.
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Сегодня в 13:28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
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Экономический рост в Эстонии замедляется. Промышленные и строительные компании планируют сокращать число работников в течение следующих трех месяцев, говорится в прогнозе экспертов Swedbank.
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Парламентские партии определились с распределением региональных инвестиций или так называемых "крышевых денег" из госбюджета.
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Значительная часть так называемых "крышевых денег", которые, по идеи, должны предназначаться на региональные инвестиции, на самом деле идут в Таллинн. Наиболее явственно собственным членам распределила деньги Центристская партия.
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Украинские боксеры-тяжеловесы Виталий и Владимир Кличко не нуждаются в представлениях. Правда, в их спортивной биографии были моменты, о которых они не любят вспоминать в интервью. О некоторых интересных деталях рассказывает автор блога "Панчер" на портале Sports.ru.
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Во время дебатов на RusDelfi профессор, преподаватель Таллиннского университета Игорь Грязин высказался о роли США в мировой геополитике. Смотрите видео!
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Из первого правительства премьер-министра Юри Ратаса по воле обстоятельств или по своему решению ушли девять министров. Более чем за полгода из нынешнего правительства на волне скандалов ушли три министра из рядов EKRE.
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Государственный контролер Янар Хольм принял решение выплатить 78 работникам Госконтроля премии по результатам работы на общую сумму 99 400 евро. Самая крупная премия будет в размере 3900 евро, самая маленькая — 300 евро, пишет ERR.
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В ходе проведения на таможенном посту Ивангорода досмотра направлявшегося в Эстонию грузового железнодорожного состава оказалось, что в грузовом отделении одного из вагонов находятся свертки, обмотанные черной полиэтиленовой пленкой, а в них - пачки сигарет разных марок.
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Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года. Об этом сообщила "Коммерсанту" представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская, автор петиции на сайте Сhange.org, в которой родители обратились в Минздрав с просьбой дать возможность Михаилу Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД).
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В среду, 27 ноября, 44-летний мужчина украл две бутылки водки из продуктового магазина в Ахтме на Пуру теэ.
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В Екатеринбурге произошло убийство девятилетнего мальчика, который, по одной из версий, мог стать жертвой секты. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
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Министерство юстиции направило на согласование законопроект, согласно которому судебные исполнители в будущем не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность.
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Таллиннское горсобрание на заседании в четверг собиралось утвердить ограничения на продажу алкоголя в барах, клубах и других развлекательных заведениях столицы, однако горуправа решила убрать этот пункт из повестки дня, передает rus.err.ee.
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В Кохтла-Нымме за несколько недель скончались сразу три жителя. Причиной их смерти мог стать алкоголь. Корреспондент RusDelfi Роман Викулов отправился в ида-вируский поселок, чтобы понять, что там происходит.
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В конце июня в деревне Кюкитая в Тартумаа сожгли заживо 16-летнего юношу. В отношении одного из двоих подозреваемых в его убийстве молодых людей на прошлой неделе прекратили уголовное производство. Но с начала июля находящийся под стражей в качестве подозреваемого Эдуард Каск обвинения не избежит, и дело вскоре дойдет до суда.
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26 ноября, в свой День рождения Максим Аверин представил свой новый моноспектакль “Научи меня жить”. Алина Захарова узнала, на самом ли деле Максим строит себе особняк, какой у него любимый эстонский напиток и какой спектакль Максим Аверин привезет в Таллинн в следующий раз. Также Алина сыграла с Максимом в интересную игру. Смотри, что из этого получилось!
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Уже завтра состоится долгожданное событие для всех любителей шоппинга — Черная пятница! “Бублик” узнал, какие предложения для посетителей таллиннских торговых центров будут самыми выгодными! Скорее смотри!
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Не секрет, что только в кино бывает все идеально: женщина и мужчина слились воедино в порыве страсти и финишировали одновременно. На практике часто бывают перекосы в ту или иную сторону: или он уже все, а она только в середине пути, или же, наоборот, она уже устала, а оргазма у партнера не видно даже за горизонтом. О том, как можно помочь ситуации исключительно подручными средствами "Бублику" рассказала Екатерина - секс-коуч со стажем.
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Журнались Delfi Кристер Киви отправился в круиз по Балтийскому морю из Хельсинки в Таллинн для того, чтобы посмотреть, что же происходит на борту парома ночью.
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Уже много-много лет адвент-календари остаются доброй семейной рождественской традицией. Традиционные версии таких календарей наполнены сладостями, которые спрятаны в 24 окошках, и каждое утро адвента вызывают неизменный восторг у детей. Фантазия современных производителей адвент-календарей шагнула далеко за пределы шоколадных наборов и способна удивить и порадовать всех членов семьи.
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Множество примет связано с домом и бытовой жизнью. Некоторые из них предупреждают об опасности, которую можно обойти стороной, если быть внимательными, пишет dailyhoro.ru.
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