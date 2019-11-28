28.11.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опять листерия, смертельный алкоголь в Кохтла-Нымме и грузинский бизнес Олега Осиновского


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Oleg Ossinovski
Oleg OssinovskiFoto: Jaanus Lensment

Самые важные новости этого четверга, 28 ноября, читайте в нашей традиционной подборке.

Лосось-убийца, зараженные яйца и мясо, вызывающее рак: в каких эстонских продуктах были найдены опасные бактерии — 5 примеров

Изображение: коллаж RusDelfi

Сегодня стало известно, что в ходе анализа регулярного сырья в ветчине Oskari Lihatööstus была обнаружена бактерия листерия. К счастью, сырье не пошло в производство, его вернули производителю. RusDelfi решил вспомнить, когда зараженная продукция доходила до прилавков.
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Дочерняя фирма Selver обнаружила в сырье Oskari Lihatööstus опасную листерию

Oskari lihatööstus Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Дочерняя фирма Selver — Kulinaaria OÜ, предлагающая готовую еду под именем Selveri Köök — в начале ноября в ходе анализа регулярного сырья обнаружила бактерию листерию в ветчине Oskari Lihatööstus (LT).
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Олег Осиновский о бизнесе в Грузии: сначала у нас были проблемы, но потом приехала Настя, и в эстонских инвесторов поверили

Nikoloz Paniashvili

По словам предпринимателя Олега Осиновского (53), его бизнес в Грузии, которым управляет его спутница жизни Анастасия Удалова (30) идет очень хорошо, пишет Kroonika.
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ФОТО | В Пярнумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб мужчина

Liiklusõnnetus Pärnumaal Häädemeeste vallas Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 13:28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
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Экономика Эстонии остывает: эксперты говорят о предстоящих сокращениях в промышленности и строительстве

Sepapaja 1 ehitusobjekt 26.03.2019 Foto: Andres Putting

Экономический рост в Эстонии замедляется. Промышленные и строительные компании планируют сокращать число работников в течение следующих трех месяцев, говорится в прогнозе экспертов Swedbank.
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ТАБЛИЦА: Парламентские партии распределили "крышевые деньги". Смотрите, что куда ушло

Foto: Oliver Tsupsman

Парламентские партии определились с распределением региональных инвестиций или так называемых "крышевых денег" из госбюджета.
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ГРАФИК | Партии распределили "крышевые деньги" своим. Центристы целую треть

Erki Evestus

Значительная часть так называемых "крышевых денег", которые, по идеи, должны предназначаться на региональные инвестиции, на самом деле идут в Таллинн. Наиболее явственно собственным членам распределила деньги Центристская партия.
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Братья Кличко на заре спортивной карьеры были связаны с украинской мафией

Vitaly ja Vladimir Klitschko Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Украинские боксеры-тяжеловесы Виталий и Владимир Кличко не нуждаются в представлениях. Правда, в их спортивной биографии были моменты, о которых они не любят вспоминать в интервью. О некоторых интересных деталях рассказывает автор блога "Панчер" на портале Sports.ru.
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ВИДЕО DELFI | “США — полицейские”: Игорь Грязин верит, что Соединенные Штаты буду защищать Эстонию и без НАТО

Во время дебатов на RusDelfi профессор, преподаватель Таллиннского университета Игорь Грязин высказался о роли США в мировой геополитике. Смотрите видео!
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Вранье, домашнее насилие, пьяное вождение: кто из министров двух правительств Ратаса ушел в отставку и почему?

Foto: Kollaaž

Из первого правительства премьер-министра Юри Ратаса по воле обстоятельств или по своему решению ушли девять министров. Более чем за полгода из нынешнего правительства на волне скандалов ушли три министра из рядов EKRE.
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Госконтроль заплатит работникам премий на 100 000 евро

Janar Holm. Foto: Hendrik Osula

Государственный контролер Янар Хольм принял решение выплатить 78 работникам Госконтроля премии по результатам работы на общую сумму 99 400 евро. Самая крупная премия будет в размере 3900 евро, самая маленькая — 300 евро, пишет ERR.
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Под видом селитры в Эстонию пытались ввести 1800 блоков сигарет

MTA hävitab salasigarette Foto: Andres Putting

В ходе проведения на таможенном посту Ивангорода досмотра направлявшегося в Эстонию грузового железнодорожного состава оказалось, что в грузовом отделении одного из вагонов находятся свертки, обмотанные черной полиэтиленовой пленкой, а в них - пачки сигарет разных марок.
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В Волгограде умерла годовалая девочка, не дождавшаяся операции из-за увольнения трансплантолога

Pilt on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года. Об этом сообщила "Коммерсанту" представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская, автор петиции на сайте Сhange.org, в которой родители обратились в Минздрав с просьбой дать возможность Михаилу Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД).
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Из магазина в Кохтла-Ярве украли две бутылки водки. Охраннику угрожали убийством

Foto: Tiit Blaat

В среду, 27 ноября, 44-летний мужчина украл две бутылки водки из продуктового магазина в Ахтме на Пуру теэ.
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В Екатеринбурге найден труп ребенка с кляпом во рту, погибшего при "изгнании бесов"

Foto: Tiit Blaat

В Екатеринбурге произошло убийство девятилетнего мальчика, который, по одной из версий, мог стать жертвой секты. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
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Судебные исполнители больше не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность

Foto: Anni Õnneleid

Министерство юстиции направило на согласование законопроект, согласно которому судебные исполнители в будущем не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность.
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Таллинн отложил утверждение ограничений на продажу алкоголя

Alkohoolsed joogid Foto: Anni Õnneleid

Таллиннское горсобрание на заседании в четверг собиралось утвердить ограничения на продажу алкоголя в барах, клубах и других развлекательных заведениях столицы, однако горуправа решила убрать этот пункт из повестки дня, передает rus.err.ee.
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ВИДЕО И ФОТО: ”Сколько их помню, трезвыми почти не видела". RusDelfi съездил в Кохтла-Нымме, чтобы узнать причину смерти троих жителей поселка

В Кохтла-Нымме за несколько недель скончались сразу три жителя. Причиной их смерти мог стать алкоголь. Корреспондент RusDelfi Роман Викулов отправился в ида-вируский поселок, чтобы понять, что там происходит.
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Жестокое убийство подростка в Тартумаа: один подозреваемый превратился в свидетеля, другого будут судить

Foto: Argo Ingver

В конце июня в деревне Кюкитая в Тартумаа сожгли заживо 16-летнего юношу. В отношении одного из двоих подозреваемых в его убийстве молодых людей на прошлой неделе прекратили уголовное производство. Но с начала июля находящийся под стражей в качестве подозреваемого Эдуард Каск обвинения не избежит, и дело вскоре дойдет до суда.
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Максим Аверин: про свой день рождения в Таллинне и огромный дом в Москве

26 ноября, в свой День рождения Максим Аверин представил свой новый моноспектакль “Научи меня жить”. Алина Захарова узнала, на самом ли деле Максим строит себе особняк, какой у него любимый эстонский напиток и какой спектакль Максим Аверин привезет в Таллинн в следующий раз. Также Алина сыграла с Максимом в интересную игру. Смотри, что из этого получилось!
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Где найти самые большие скидки на Черную пятницу? "Бублик" узнал ответ!

Pixabay

Уже завтра состоится долгожданное событие для всех любителей шоппинга — Черная пятница! “Бублик” узнал, какие предложения для посетителей таллиннских торговых центров будут самыми выгодными! Скорее смотри!
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Вы такое пробовали? 12 советов от эстонского секс-коуча, чтобы ускорить или замедлить наступление мужского оргазма

Фото автора VisionPic .net : Pexels

Не секрет, что только в кино бывает все идеально: женщина и мужчина слились воедино в порыве страсти и финишировали одновременно. На практике часто бывают перекосы в ту или иную сторону: или он уже все, а она только в середине пути, или же, наоборот, она уже устала, а оргазма у партнера не видно даже за горизонтом. О том, как можно помочь ситуации исключительно подручными средствами "Бублику" рассказала Екатерина - секс-коуч со стажем.
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Самая разгульная вечеринка Таллинна: что на самом деле происходит по вечерам на борту парома Silja Euroopa?

Silja Europa Foto: Madis Veltman

Журнались Delfi Кристер Киви отправился в круиз по Балтийскому морю из Хельсинки в Таллинн для того, чтобы посмотреть, что же происходит на борту парома ночью.
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10 адвент-календарей для всей семьи, которые можно купить в Таллинне

Photo by Torsten Dettlaff from Pexels

Уже много-много лет адвент-календари остаются доброй семейной рождественской традицией. Традиционные версии таких календарей наполнены сладостями, которые спрятаны в 24 окошках, и каждое утро адвента вызывают неизменный восторг у детей. Фантазия современных производителей адвент-календарей шагнула далеко за пределы шоколадных наборов и способна удивить и порадовать всех членов семьи.
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Плохие приметы в доме: что предупреждает об опасности

Фото: Pixabay

Множество примет связано с домом и бытовой жизнью. Некоторые из них предупреждают об опасности, которую можно обойти стороной, если быть внимательными, пишет dailyhoro.ru.
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