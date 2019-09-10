ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Операция в Ыйсмяэ, таинственная смерть женщины и русская школа

Таинственно пропавшую Юлле нашли мертвой. Улики указывают на преступление

Foto: Kenno Soo

В конце августа в волости Вильянди пропала 35-летняя Юлле. У полиции были основания полагать, что Юлле пропала не по своей доброй воле. На этой неделе случайные прохожие нашли ее тело в озере в Вильяндимаа.

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ФОТО и ВИДЕО | В Ыйсмяэ блокирована жилая многоэтажка. КаПо проводит следственные мероприятия. Жильцы эвакуированы

В таллиннском районе Хааберсти сегодня во второй половине дня полиция оградила лентой многоэтажный жилой дом по адресу Ыйсмяэ, 64. Внутрь огражденного периметра никого не пускают.

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Опасность! Дома из новых блоков завода Rae Kivitehas могут обрушиться

Taavi Sepp

Здания, стены которых построены из бракованных блоков завода Rae Kivitehas, только предстоит выявить, сейчас число таких домов и их места расположения неизвестны, сообщил Департамент защиты потребителей и технического наздора.

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