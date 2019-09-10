ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Операция в Ыйсмяэ, таинственная смерть женщины и русская школа
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 сентября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 10 сентября.
В конце августа в волости Вильянди пропала 35-летняя Юлле. У полиции были основания полагать, что Юлле пропала не по своей доброй воле. На этой неделе случайные прохожие нашли ее тело в озере в Вильяндимаа.
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В таллиннском районе Хааберсти сегодня во второй половине дня полиция оградила лентой многоэтажный жилой дом по адресу Ыйсмяэ, 64. Внутрь огражденного периметра никого не пускают.
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Здания, стены которых построены из бракованных блоков завода Rae Kivitehas, только предстоит выявить, сейчас число таких домов и их места расположения неизвестны, сообщил Департамент защиты потребителей и технического наздора.
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Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США. Также имя Смоленкова назвали некоторые телеграм-каналы.
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Сегодня состоялось голосование по инициативе Партии реформ о переводе русских школ на эстонския язык обучения. Свое же предложение поддержали только реформисты, другая оппозиционная партия — социал-демократическая — выступила против, тоже самое сделал беспартийный Раймонд Кальюлайд.
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Сегодня в парламенте состоялось голосование по инициированному Партией реформ законопроекту, предусматривающему полный переход школ с русским языком обучения на эстонский язык с 1 сентября 2020 года. Законопроект не прошел, так как в его поддержку не хватило необходимого количества голосов. За законопроект проголосовали лишь депутаты фракции Партии реформ.
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