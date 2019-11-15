15.11.2019, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опасности Ласнамяэ, дорожные аварии и угроза убийством лидеру оппозиции


EST 1
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опасности Ласнамяэ, дорожные аварии и угроза убийством лидеру оппозиции
Foto: Tiit Blaat

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 15 ноября.

6TV09JUN06W156.jpg
6TV09JUN06W156.jpgFoto: Toomas Volmer

Ыйсмяэ и Ласнамяэ в опасности! Профессор ТУ: там собираются люди с низким уровнем образования и дохода (171)

Профессор геоурбанистики Тартуского университета Тийт Таммару опасается, что в будущем Ыйсмяэ и Ласнамяэ в Таллинне могут стать районами, где вновь будет процветать нищета, пишет Eesti Ekspress.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Ilmar Saabas

ФОТО | В Ласнамяэ эвакуировали магазин из-за подозрительной коробки (6)

В 13:43 Центр тревоги получил сообщение о подозрительном предмете на улице Тяхесаю в Ласнамяэ. На вызов тут же отреагировала полиция и спасатели.

RUS Delfi 1 ч
Mingit möödasõitu ei olnud, veok oli risti teel. Signe Lahteinil polnud võimalustki õnnetusest pääseda.Kristjan Lepp

ФОТО и СХЕМА | Подробности аварии: грузовик полностью перекрыл дорогу, у Сигне Лахтейн не было ни малейшего шанса (18)

Во вторник состоялся суд над мужчиной, из-за которого в страшной автомобильной аварии полтора года назад погибла телеведущая и журналистка Сигне Лахтейн.

RUS Delfi 1 ч
Mailis Reps, Agris Reps
Mailis Reps, Agris RepsFoto: Ilmar Saabas

Брак уже давно дал трещину? Муж Майлис Репс изменял ей на протяжении целого года (96)

Всплывает все больше нюансов относительно развода центристки и министра образования и науки Майлис Репс (44) с ее мужем, адвокатом Агрисом Репсом (44).

Бублик 1 ч
Lugeja foto

ФОТО: В Маарду насмерть сбили пожилого мужчину (7)

В пятницу во второй половине дня в Маарду на улице Кеэмикуте произошло ДТП, в котором был насмерть сбит пешеход.

RUS Delfi 1 ч
Kaspar Pokk

ФОТО И ВИДЕО: В аварии на Пярнуском шоссе пострадал ребенок (11)

Сегодня в 14:10 полиции поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где в столкновении трех машин пострадали пять человек.

RUS Delfi 1 ч
Jaanus Lensment

Руководителю Партии реформ Кае Каллас угрожают убийством (33)

Председатель Партии реформ Кая Каллас подтвердила сегодня Delfi, что вчера получила угрозу убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию.

RUS Delfi 1 ч
Читайте также: