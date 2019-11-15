ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Опасности Ласнамяэ, дорожные аварии и угроза убийством лидеру оппозиции
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 15 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 15 ноября.
Профессор геоурбанистики Тартуского университета Тийт Таммару опасается, что в будущем Ыйсмяэ и Ласнамяэ в Таллинне могут стать районами, где вновь будет процветать нищета, пишет Eesti Ekspress.
В 13:43 Центр тревоги получил сообщение о подозрительном предмете на улице Тяхесаю в Ласнамяэ. На вызов тут же отреагировала полиция и спасатели.
Во вторник состоялся суд над мужчиной, из-за которого в страшной автомобильной аварии полтора года назад погибла телеведущая и журналистка Сигне Лахтейн.
Всплывает все больше нюансов относительно развода центристки и министра образования и науки Майлис Репс (44) с ее мужем, адвокатом Агрисом Репсом (44).
В пятницу во второй половине дня в Маарду на улице Кеэмикуте произошло ДТП, в котором был насмерть сбит пешеход.
Сегодня в 14:10 полиции поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где в столкновении трех машин пострадали пять человек.
Председатель Партии реформ Кая Каллас подтвердила сегодня Delfi, что вчера получила угрозу убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию.
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