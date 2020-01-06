06.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очереди на границе, спикер Рийгикогу о визите Путина и православный сочельник


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очереди на границе, спикер Рийгикогу о визите Путина и православный сочельник
orthodox.ee

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 6 января.

Читатели форума сообщили о тысяче людей в очереди на границе в Россию. Что на самом деле?

Foto: Priit Simson

Тысячи туристов застряли на границе в Нарве. В отстойнике находится порядка 20 полных автобусов, а также несметное количество легковых автомобилей, пишет SETI.EE. Корреспондент Delfi выехал на место, но никакой очереди на границе не увидел.
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Пыллуаас: надеюсь, что Путин в Тарту не приедет. Кальюлайд совершила ошибку, пригласив его

President Kersti Kaljulaid ja riigikogu esimees Henn Põlluaas valitsusliikmete ametisse vannutamise eel Foto: Ilmar Saabas

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершила ошибку, позвав на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом в Тарту, российского лидера Владимира Путина, передает rus.err.ee.
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Проверьте свои кошельки! В обращении находятся редкие монеты и купюры, за которые можно выручить сотни евро

Foto: Oliver Tsupsman

Издание Iltalehti пишет, что в обращении находятся финские еврокупюры и -монеты, ценность которых составляет от нескольких десятков евро до 800 евро.
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Скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов

Andreas Rjabov Foto: Hendrik Osula

В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.
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Уроженка Эстонии в Австралии: местные русские молятся за священнослужителей православных монастырей, связи с ними нет

Уроженка Эстонии Рита Кирпиченкова, которая уже 10 лет проживает в Австралии, рассказала Delfi о масштабных пожарах в стране.
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Эстонские эксперты: российский комплекс "Авангард" неуязвим для сегодняшних средств ПВО

Foto: AP, Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил, что с 27 декабря прошлого года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс "Авангард", пишет rus.err.ee.
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