ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очереди на границе, спикер Рийгикогу о визите Путина и православный сочельник

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершила ошибку, позвав на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом в Тарту, российского лидера Владимира Путина, передает rus.err.ee.

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Проверьте свои кошельки! В обращении находятся редкие монеты и купюры, за которые можно выручить сотни евро

Foto: Oliver Tsupsman

Издание Iltalehti пишет, что в обращении находятся финские еврокупюры и -монеты, ценность которых составляет от нескольких десятков евро до 800 евро.

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Скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов

Andreas Rjabov Foto: Hendrik Osula

В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.

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Уроженка Эстонии в Австралии: местные русские молятся за священнослужителей православных монастырей, связи с ними нет

Уроженка Эстонии Рита Кирпиченкова, которая уже 10 лет проживает в Австралии, рассказала Delfi о масштабных пожарах в стране.

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Эстонские эксперты: российский комплекс "Авангард" неуязвим для сегодняшних средств ПВО