ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очереди на границе, спикер Рийгикогу о визите Путина и православный сочельник
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 6 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 6 января.
Тысячи туристов застряли на границе в Нарве. В отстойнике находится порядка 20 полных автобусов, а также несметное количество легковых автомобилей, пишет SETI.EE. Корреспондент Delfi выехал на место, но никакой очереди на границе не увидел.
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Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершила ошибку, позвав на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом в Тарту, российского лидера Владимира Путина, передает rus.err.ee.
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Издание Iltalehti пишет, что в обращении находятся финские еврокупюры и -монеты, ценность которых составляет от нескольких десятков евро до 800 евро.
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В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.
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Уроженка Эстонии Рита Кирпиченкова, которая уже 10 лет проживает в Австралии, рассказала Delfi о масштабных пожарах в стране.
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Президент России Владимир Путин заявил, что с 27 декабря прошлого года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс "Авангард", пишет rus.err.ee.
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