ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обыски в больнице, наступление вируса и дебаты по пенсионной реформе

Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Четыре работника подозреваются во взяточничестве

Ida-Tallinna keskhaigla

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.

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ВИДЕО | Ратас — о пенсионной реформе: люди должны быть готовы смириться с более низкой пенсией в будущем

TEGELIK VÕIDUMEES: Savisaarele esitatud süüdistused vabastasid Jüri Ratase jaoks tee Keskerakonna esimehe ja sealt edasi peaministri kohale. Foto: Ilmar Saabas

Лидер Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас настоящий хамелеон - он часто адаптируется под любую ситуацию, и если это в его интересах, меняет свою точку зрения на совершенно противоположную. Пенсионная реформа не исключение.

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО | Быть или не быть пенсионной реформе? Рийгикогу принимает судьбоносное решение

Foto: Andres Putting

Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.

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