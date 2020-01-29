29.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обыски в больнице, наступление вируса и дебаты по пенсионной реформе


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Pensionireformi hääletus Riigikogus
Pensionireformi hääletus RiigikogusFoto: Tiit Blaat

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 29 января.

Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Четыре работника подозреваются во взяточничестве

Ida-Tallinna keskhaigla

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.
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ВИДЕО | Ратас — о пенсионной реформе: люди должны быть готовы смириться с более низкой пенсией в будущем

TEGELIK VÕIDUMEES: Savisaarele esitatud süüdistused vabastasid Jüri Ratase jaoks tee Keskerakonna esimehe ja sealt edasi peaministri kohale. Foto: Ilmar Saabas

Лидер Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас настоящий хамелеон - он часто адаптируется под любую ситуацию, и если это в его интересах, меняет свою точку зрения на совершенно противоположную. Пенсионная реформа не исключение.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО | Быть или не быть пенсионной реформе? Рийгикогу принимает судьбоносное решение

Foto: Andres Putting

Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
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Коронавирус добрался до Финляндии. ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета

Reuters

В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.
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В Эстонию доставили "кусочек" смертельного коронавируса

Simmo Saar

В Эстонии еще ни у одного человека не обнаружен новый коронавирус. Но в Департамент здоровья прибыла первая частичка смертельного вируса, которую можно использовать при тестировании, пишет Eesti Ekspress.
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Если ты не здесь, то тебя не существует. Что скрывается за массивными заборами московской Рублевки?

Villa ilma basseinita on nagu kaaviar ilma šampanjata. Maja miljardär Aras Agalarovi rajatud superrikaste elurajoonis Rubljovka lähistel. Foto: ITAR-TASS/SCANPIX

Высокие заборы, мигалки, камеры, охрана. Самый престижный район России. Цитадель.
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Кристина Орбакайте отменила все концерты. Что случилось?!

screenshot - youtube

Кристина Орбакайте рассказала в Instagram, что вынуждена отложить все выступления из-за внезапных проблем со здоровьем. Как отмечает сама певица, такое у нее произошло впервые за карьеру, — пишет Рамблер.
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