ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обыски в больнице, наступление вируса и дебаты по пенсионной реформе
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 29 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 29 января.
Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.
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Лидер Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас настоящий хамелеон - он часто адаптируется под любую ситуацию, и если это в его интересах, меняет свою точку зрения на совершенно противоположную. Пенсионная реформа не исключение.
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Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
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В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.
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В Эстонии еще ни у одного человека не обнаружен новый коронавирус. Но в Департамент здоровья прибыла первая частичка смертельного вируса, которую можно использовать при тестировании, пишет Eesti Ekspress.
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Высокие заборы, мигалки, камеры, охрана. Самый престижный район России. Цитадель.
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Кристина Орбакайте рассказала в Instagram, что вынуждена отложить все выступления из-за внезапных проблем со здоровьем. Как отмечает сама певица, такое у нее произошло впервые за карьеру, — пишет Рамблер.
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