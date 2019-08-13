ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение пенсионной реформы, проблемы T1 и сближение военных самолетов над Балтикой

На пенсии, пособия по инвалидности и семейные пособия у государства ушла огромная сумма

Eurod Foto: Madis Veltman

Во втором квартале этого года было выплачено более 639 млн евро пенсий, пособий по инвалидности и семейных пособий.

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Центристская партия практически выдвинула ультиматум Isamaa: нет внеочередного повышения пенсии — нет реформы II ступени

Pressikonverents noorte vagivalla teemal Foto: Priit Simson

Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер выразил сожаление, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер против плана внеочередного повышения пенсии, что мешает обсуждению реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу.

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Глава т/ц Ülemiste: покинувшие T1 Mall of Tallinn магазины — всего лишь вершина айсберга

Guido Pärnits. Foto: Karin Kaljuläte

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс говорит, что уход магазинов из торгового центра T1 — это всего лишь вершина айсберга. По его словам, центру Ülemiste поступает много запросов о свободной площади и сейчас свободных помещений нет.

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