13.08.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение пенсионной реформы, проблемы T1 и сближение военных самолетов над Балтикой


rus.delfi.ee
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Kui nooremad inimesed lahendavad peretülisid sageli klaasanumaga, siis vanema põlvkonna jaoks on ses osas olulisel kohal kepid ning kargud.
Kui nooremad inimesed lahendavad peretülisid sageli klaasanumaga, siis vanema põlvkonna jaoks on ses osas olulisel kohal kepid ning kargud.Foto: Andres Putting

В нашей традиционной подборке - основные новости вторника, 13 августа.

На пенсии, пособия по инвалидности и семейные пособия у государства ушла огромная сумма

Eurod Foto: Madis Veltman

Во втором квартале этого года было выплачено более 639 млн евро пенсий, пособий по инвалидности и семейных пособий.
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Центристская партия практически выдвинула ультиматум Isamaa: нет внеочередного повышения пенсии — нет реформы II ступени

Pressikonverents noorte vagivalla teemal Foto: Priit Simson

Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер выразил сожаление, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер против плана внеочередного повышения пенсии, что мешает обсуждению реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу.
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Глава т/ц Ülemiste: покинувшие T1 Mall of Tallinn магазины — всего лишь вершина айсберга

Guido Pärnits. Foto: Karin Kaljuläte

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс говорит, что уход магазинов из торгового центра T1 — это всего лишь вершина айсберга. По его словам, центру Ülemiste поступает много запросов о свободной площади и сейчас свободных помещений нет.
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ВИДЕО: Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета министра обороны России над Балтийским морем

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Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находившегося на борту самолета министра.
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В Maxima будут продавать готовый суп! На выбор 4 самых популярных

Annelinna Maxima XX avamine Foto: Argo Ingver

Во всех магазинах Maxima Eesti на прошлой неделе поступила в продажу новая категория готовых блюд — свежие и полезные готовые супы серии ”Качество мастеров”. Супы приготовлены эстонскими поварами.
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