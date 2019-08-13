ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обсуждение пенсионной реформы, проблемы T1 и сближение военных самолетов над Балтикой
В нашей традиционной подборке - основные новости вторника, 13 августа.
В нашей традиционной подборке - основные новости вторника, 13 августа.
Во втором квартале этого года было выплачено более 639 млн евро пенсий, пособий по инвалидности и семейных пособий.
Loe edasi...
Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер выразил сожаление, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер против плана внеочередного повышения пенсии, что мешает обсуждению реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу.
Loe edasi...
Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс говорит, что уход магазинов из торгового центра T1 — это всего лишь вершина айсберга. По его словам, центру Ülemiste поступает много запросов о свободной площади и сейчас свободных помещений нет.
Loe edasi...
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находившегося на борту самолета министра.
Loe edasi...
Во всех магазинах Maxima Eesti на прошлой неделе поступила в продажу новая категория готовых блюд — свежие и полезные готовые супы серии ”Качество мастеров”. Супы приготовлены эстонскими поварами.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Оганян, которого СМИ нарекли убийцей Белянкина, сделал заявление
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян
СМИ предали огласке причину, из-за которой умерла Алла Вербер