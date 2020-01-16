16.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обстрел автобусов, российский премьер и новый секс-скандал в ТУ


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Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 16 января.

ВИДЕО | В Кохтла-Ярве были обстреляны два автобуса. Подозреваемые задержаны (86)

Сегодня, 16 января в 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на улице Калеви стреляли по окнам двух рейсовых автобусов. Полиция провела масштабную операцию по задержанию злоумышленников.

RUS Delfi 38 мин
Olgina airfield bomb
Olgina airfield bombFoto: Sergei Stepanov, NPA

В поселке Ольгина под Нарвой нашли два трупа (3)

Вечером, 14 января, в квартире одного из домов поселка Ольгина под Нарвой, нашли тела 80-летней женщины и 57-летнего мужчины, передает rus.err.ee.

RUS Delfi 38 мин
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Молодой мужчина на велосипеде врезался в бордюр, упал и в итоге умер (14)

Утром 8 января возле дома на улице Валликраави в Раквере было найдено тело 34-летнего мужчины.

RUS Delfi 38 мин
Scanpix

СМИ: премьер-министр России Михаил Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке (121)

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, предложенный президентом на пост премьер-министра России, предположительно, владеет домом и участком земли на Рублево-Успенском шоссе. В Росреестре недвижимость записана на двух собственников, вместо чьих имен указана ”Российская Федерация”, сообщает ”Проект”.

RUS Delfi 38 мин
TÜ 100 tõrvikurongkäik
Foto: Argo Ingver

В ТУ разгорелся очередной скандал с сексуальными домогательствами (27)

Передача "Pealtnägija" рассказала об очередном скандале с домогательствами в Тартуском университете.

RUS Delfi 38 мин
Lotopiletid
LotopiletidFoto: Margus Pahv

Счастливчик сорвал джекпот Bingo loto в размере 570 827 евро! (25)

Вчера в передаче “Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto в размере 570 826,70 евро.

RUS Delfi 38 мин
Foto: Pexels

Самые популярные имена в Эстонии в 2019 году (19)

В 2019 году, по данным Министерства внутренних дел, в Эстонии родилось 13897 детей: 7096 мальчиков и 6801 девочек. Близнецы родились у 208 пар — в 77 случаях это были мальчики, в 60 — девочки и в 71 — мальчик и девочка. Также в прошлом году появились на свет три тройни.

Woman 38 мин
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