ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обрушение крыши на автовокзале, дорожный затор и как стать миллионером
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 8 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 8 октября.
Читатель Delfi сообщил, что в Йыхви только что обрушилась крыша с рабочими на новом автовокзале.
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Сегодня утром дорожное движение на Пирите теэ настолько медленное, что многие люди предпочитают выходить из автобусов и идти пешком — так быстрее. Причиной затора стал неисправный автомобиль, остановившийся на трамвайных путях.
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Хорошо, если вы работаете с 10 и успеваете перекусить дома, а если в 8 надо уже быть на работе, а готовить не хочется? "Бублик" подыскал для вас места в центре города, где можно не только спокойно позавтракать, начиная с раннего утра, но и сделать это с пользой для организма.
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В прошлом десятилетии Алвар Ряэгель (33) был подающим надежды гребцом. После окончания активной спортивной карьеры мужчина поступил в университет и работал на должностях, связанных с окружающей средой, однако вскоре решил создать свою фирму, пишет Eesti Päevaleht.
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В Подмосковье завершилось расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где находился актер перед смертью. Следователи сообщили, от чего все-таки умер 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов.
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Урмас Рейтельманн (EKRE) вчера сказал в "Актуальной камере", что до вчерашнего дня никто не спрашивал у него объяснений относительно высказываний в 2015 году. Рейтельманн солгал.
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой стороны обсудили как двусторонние отношения, так и международные вопросы, сотрудничество в рамках НАТО и Совета безопасности ООН.
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За минувшие сутки у трех граждан России возникли проблемы в таллиннском аэропорту при пересечении эстонской границы: двух женщин и одного мужчину не впустили в Эстонию. Развернули в аэропорту и одного турка.
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