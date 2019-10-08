ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обрушение крыши на автовокзале, дорожный затор и как стать миллионером

ФОТО: В Йыхви на новом автовокзале обрушилась крыша, пострадали двое

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Читатель Delfi сообщил, что в Йыхви только что обрушилась крыша с рабочими на новом автовокзале.

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ФОТО | Пирита теэ еле движется — люди массово покидают автобусы и идут пешком. Всему виной один неисправный автомобиль

Ummik Pirita teel Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром дорожное движение на Пирите теэ настолько медленное, что многие люди предпочитают выходить из автобусов и идти пешком — так быстрее. Причиной затора стал неисправный автомобиль, остановившийся на трамвайных путях.

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Топ-6 мест в Таллинне, где можно позавтракать в 7 утра

Photo by Trang Doan from Pexels

Хорошо, если вы работаете с 10 и успеваете перекусить дома, а если в 8 надо уже быть на работе, а готовить не хочется? "Бублик" подыскал для вас места в центре города, где можно не только спокойно позавтракать, начиная с раннего утра, но и сделать это с пользой для организма.

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Удивительная история: мужчина из Эстонии за три с половиной года при помощи Amazon стал миллионером