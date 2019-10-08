08.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обрушение крыши на автовокзале, дорожный затор и как стать миллионером


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Ummik Pirita teel
Ummik Pirita teelFoto: Delfi lugeja pilt

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 8 октября.

ФОТО: В Йыхви на новом автовокзале обрушилась крыша, пострадали двое

Päästeamet

Читатель Delfi сообщил, что в Йыхви только что обрушилась крыша с рабочими на новом автовокзале.
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ФОТО | Пирита теэ еле движется — люди массово покидают автобусы и идут пешком. Всему виной один неисправный автомобиль

Ummik Pirita teel Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром дорожное движение на Пирите теэ настолько медленное, что многие люди предпочитают выходить из автобусов и идти пешком — так быстрее. Причиной затора стал неисправный автомобиль, остановившийся на трамвайных путях.
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Топ-6 мест в Таллинне, где можно позавтракать в 7 утра

Photo by Trang Doan from Pexels

Хорошо, если вы работаете с 10 и успеваете перекусить дома, а если в 8 надо уже быть на работе, а готовить не хочется? "Бублик" подыскал для вас места в центре города, где можно не только спокойно позавтракать, начиная с раннего утра, но и сделать это с пользой для организма.
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Удивительная история: мужчина из Эстонии за три с половиной года при помощи Amazon стал миллионером

Alvar Räägelile kuulub nüüd Eestis Amazoni-ettevõtte müügirekord. Foto: Jaanus Lensment

В прошлом десятилетии Алвар Ряэгель (33) был подающим надежды гребцом. После окончания активной спортивной карьеры мужчина поступил в университет и работал на должностях, связанных с окружающей средой, однако вскоре решил создать свою фирму, пишет Eesti Päevaleht.
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Названа причина смерти Дмитрия Марьянова. Есть виновник

instagram / @ dmitry_marianov_official

В Подмосковье завершилось расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где находился актер перед смертью. Следователи сообщили, от чего все-таки умер 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов.
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Назвавший русских "паразитирующими тиблами" Урмас Рейтельманн солгал в эфире "Актуальной камеры"

Urmas Reitelmann paremal Foto: Ilmar Saabas

Урмас Рейтельманн (EKRE) вчера сказал в "Актуальной камере", что до вчерашнего дня никто не спрашивал у него объяснений относительно высказываний в 2015 году. Рейтельманн солгал.
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Рейнсалу: смягчение санкций Россия воспримет как знак слабости

AP

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой стороны обсудили как двусторонние отношения, так и международные вопросы, сотрудничество в рамках НАТО и Совета безопасности ООН.
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Непонятная цель визита и мало денег: в понедельник трех россиян не пустили в Эстонию

lennujaamas Foto: Siim Lõvi

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За минувшие сутки у трех граждан России возникли проблемы в таллиннском аэропорту при пересечении эстонской границы: двух женщин и одного мужчину не впустили в Эстонию. Развернули в аэропорту и одного турка.
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