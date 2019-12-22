22.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обратная сторона повышения минималки и ответ Рейнсалу России


EST 2
Eurod
EurodFoto: Ester Vaitmaa

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за воскресенье, 22 декабря.

Повышение минимальной зарплаты ударит по многим родителям

Foto: Sven Arbet

Почти три месяца профсоюзы и работодатели не могли договориться о том, на сколько со следующего года вырастет минимальная заработная плата. В какой-то момент под угрозой оказался сам факт ее повышения. И вот, в конце ноября договоренность была достигнута — 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Почему этому событию должны радоваться работники, но в итоге пострадают многие родители — разбиралась ”МК-Эстония”.
Loe edasi...

ВИДЕО: Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга

SCanpix, Matthew Bruin via REUTERS By-line:Matthew Bruin

Два гигантских круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту рядом с островом Косумель, Мексика.
Loe edasi...

ФОТО | В Ирландии водитель грузовика эстонской фирмы спас девушку. Помогите его найти!

Foto: Keith Dunne

20 декабря под Дублином молодая женщина стояла на краю моста на проезжей частью и, по всей видимости, хотела свести счеты с жизнью. Водитель грузовика эстонского предприятия DSV решил необычным способом помешать ей прыгнуть.
Loe edasi...

Клиент LHV: это идиотизм. Людям уже деньги иметь нельзя

LHV pank Foto: Tiit Blaat

Клиент банка LHV Велло Роовик рассказал о том, что банк не разрешил ему увеличить лимит на перевод денег.
Loe edasi...

Предполагаемого российского криминального авторитета выслали из Эстонии за нарушение визового режима

Pilt on illustreeriv. Foto: Anni Õnneleid

Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Об этом передает rus.err.ee.
Loe edasi...

Рейнсалу: жалобы России по поводу давления на Sputnik в Эстонии просто комичны

Valitsuse pressikonverents 23.05.19 Foto: Anette Parksepp

Как вчера сообщалось, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после телефонного разговора с Дезиром. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает такие утверждения комичными, но пообещал всевозможное сотрудничество с ОБСЕ.
Loe edasi...

Польша обвинила власти России в искажении картины Второй мировой войны

www.gov.pl

В МИД Польши раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны, заявив об искажении российскими властями предыстории данного конфликта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Loe edasi...

Редактор газеты: Март Хельме вскоре подаст в отставку с поста главы МВД

Valitsuse pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), которого партнеры по коалиции подвергли критике за оскорбления в адрес премьер-министра Финляндии, в скором времени покинет правительство, заявил главный редактор газеты Lääne Elu Андрус Карнау, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...

Читайте также: