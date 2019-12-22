ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обратная сторона повышения минималки и ответ Рейнсалу России

Повышение минимальной зарплаты ударит по многим родителям

Foto: Sven Arbet

Почти три месяца профсоюзы и работодатели не могли договориться о том, на сколько со следующего года вырастет минимальная заработная плата. В какой-то момент под угрозой оказался сам факт ее повышения. И вот, в конце ноября договоренность была достигнута — 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Почему этому событию должны радоваться работники, но в итоге пострадают многие родители — разбиралась ”МК-Эстония”.

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ВИДЕО: Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга

SCanpix, Matthew Bruin via REUTERS By-line:Matthew Bruin

Два гигантских круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту рядом с островом Косумель, Мексика.

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ФОТО | В Ирландии водитель грузовика эстонской фирмы спас девушку. Помогите его найти!

Foto: Keith Dunne

20 декабря под Дублином молодая женщина стояла на краю моста на проезжей частью и, по всей видимости, хотела свести счеты с жизнью. Водитель грузовика эстонского предприятия DSV решил необычным способом помешать ей прыгнуть.

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