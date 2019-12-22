ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Обратная сторона повышения минималки и ответ Рейнсалу России
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за воскресенье, 22 декабря.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за воскресенье, 22 декабря.
Почти три месяца профсоюзы и работодатели не могли договориться о том, на сколько со следующего года вырастет минимальная заработная плата. В какой-то момент под угрозой оказался сам факт ее повышения. И вот, в конце ноября договоренность была достигнута — 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Почему этому событию должны радоваться работники, но в итоге пострадают многие родители — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Два гигантских круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту рядом с островом Косумель, Мексика.
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20 декабря под Дублином молодая женщина стояла на краю моста на проезжей частью и, по всей видимости, хотела свести счеты с жизнью. Водитель грузовика эстонского предприятия DSV решил необычным способом помешать ей прыгнуть.
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Клиент банка LHV Велло Роовик рассказал о том, что банк не разрешил ему увеличить лимит на перевод денег.
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Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Об этом передает rus.err.ee.
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Как вчера сообщалось, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после телефонного разговора с Дезиром. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает такие утверждения комичными, но пообещал всевозможное сотрудничество с ОБСЕ.
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В МИД Польши раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны, заявив об искажении российскими властями предыстории данного конфликта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), которого партнеры по коалиции подвергли критике за оскорбления в адрес премьер-министра Финляндии, в скором времени покинет правительство, заявил главный редактор газеты Lääne Elu Андрус Карнау, пишет rus.err.ee.
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