ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Об отказе от перевода часов в ЕС и стрельбе в российской воинской части

Очень часто арендодатели не в силах правильно заполнить найденный в интернете договор об аренде квартиры, пишет Eesti Päevaleht.

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В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил мальчика на самокате

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Вчера на перекрестке в Таллинне автомобиль сбил мальчика.

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Бородич о нехватке водителей: лучше мотивированный иностранный рабочий, чем уставший местный

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

Глава Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич сказал в передаче ”Esimene stuudio” на ETV, что облегчить проблему нехватки водителей автобусов в Эстонии может иностранная рабочая сила и что причина проблемы кроется низкой зарплате, но ему удалось немного улучшить положение.

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В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар: двух человек доставили в больницу

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24 октября в 17:48 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вирби в столичном районе Ласнамяэ.

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Авиакомпания Wizz Air отменила вчера вечером рейс Киев-Таллинн

SCanpix, PA Wire/PA Images By-line:Steve Parsons

Пассажиры, среди которых в том числе граждане Эстонии, накануне вечером не смогли вылететь из Киева в Таллинн.

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Парламентская группа в поддержку профсоюзов: минималка должна вырасти до 600 евро

Pixabay

Парламентская группа в поддержку профсоюзов разделяет позицию Центрального союза профсоюзов Эстонии относительно того, что минимальная заработная плата в Эстонии в 2020 году должна вырасти до 600 евро.

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В регионах РФ со счетов сторонников Навального списывают по 100 миллиардов рублей

Foto: Sergei Bobylev/TASS

Сотрудница штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх, у которой в квартире 15 октября прошел обыск, опубликовала в Facebook скриншот мобильного приложения банка с отрицательной суммой на счете в почти 100 миллиардов рублей.

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"И так проблема с бесплатной парковкой в городе, куда еще эти?" Как отреагировали читатели RusDelfi на запрет парковок для каршеринга

Citybee autod linnas 16.10.2019 Foto: Andres Putting

Таллинн не поддержал предложение сети каршеринга Citybee о предоставлении бесплатной парковки в городе. Смотрите реакцию читателей RusDelfi на эту новость.

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Суд вынес приговор Александру Сикуту, который угрожал ученику силламяэской школы