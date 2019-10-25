ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Об отказе от перевода часов в ЕС и стрельбе в российской воинской части
Самые важные новости этой пятницы, 25 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этой пятницы, 25 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.
Весной Европарламент решил отказаться от ежегодного перевода стрелок часов в Европе. Теперь же выясняется, что страны-участницы не могут прийти к соглашению и сроки вступления решения в силу могут отодвинуться.
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В Забайкальском крае солдат-срочник убил восьмерых сослуживцев. Инцидент произошел в воинской части 54160, расположенной в ЗАТО Горный. Минобороны официально сообщило, что военнослужащий открыл огонь из табельного оружия при смене караула. Среди погибших — двое офицеров, передает Meduza.
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Очень часто арендодатели не в силах правильно заполнить найденный в интернете договор об аренде квартиры, пишет Eesti Päevaleht.
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Вчера на перекрестке в Таллинне автомобиль сбил мальчика.
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Глава Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич сказал в передаче ”Esimene stuudio” на ETV, что облегчить проблему нехватки водителей автобусов в Эстонии может иностранная рабочая сила и что причина проблемы кроется низкой зарплате, но ему удалось немного улучшить положение.
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24 октября в 17:48 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вирби в столичном районе Ласнамяэ.
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Пассажиры, среди которых в том числе граждане Эстонии, накануне вечером не смогли вылететь из Киева в Таллинн.
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Парламентская группа в поддержку профсоюзов разделяет позицию Центрального союза профсоюзов Эстонии относительно того, что минимальная заработная плата в Эстонии в 2020 году должна вырасти до 600 евро.
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Сотрудница штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх, у которой в квартире 15 октября прошел обыск, опубликовала в Facebook скриншот мобильного приложения банка с отрицательной суммой на счете в почти 100 миллиардов рублей.
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Таллинн не поддержал предложение сети каршеринга Citybee о предоставлении бесплатной парковки в городе. Смотрите реакцию читателей RusDelfi на эту новость.
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27 мая небольшой городок Силламяэ привлек к себе внимание всей Эстонии шокирующим инцидентом. В местную силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. По данным Delfi, мужчина, который проник в школу — 38-летний Александр Сикут.
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Если физическое или сексуальное насилие в семье все-таки во многих случаях заканчивается наказанием виновного, то страдающие от морального террора дети остаются со своей проблемой один на один, пишет Eesti Päevaleht.
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В отношении бывшего главы Грозного и бывшего вице-премьера Чеченской республики Ислама Кадырова проводится проверка после появления видеозаписи, на которой тот грубо общается с населением и даже применяет электрошокер к женщине. Об этом рассказал телеканал "Грозный".
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После недельного молчания близкие Анастасии Завортнюк в группе поддержки, которая была создана специально ради больной артистки, разместили несколько фотографий с актрисой.
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Четыре года деятельности авиакомпании Nordica были связаны со всевозможными слухами, интригами и проблемами. Но были и победы, позитивные моменты и положительные эмоции у всех — как у работников, так и у пассажиров, пишет Ärileht.
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Таллиннская полиция до сих пор ведет расследование причины смерти пропавшего с парома Silja Europa гражданина Финляндии Патрика Стефаниуса, до сих пор официально об обнаружении его тела не сообщали.
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В последние недели крупные сети продавали норвежского лосося по очень низким ценам. Продавцы утверждают, что причина этому — не листерийная паника, а теплая погода, из-за которой рыба в Норвегии стала расти быстрее, пишет Maaleht.
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Четыре года назад Марко отправился на прием к гематологу в больницу Мейлахти в Хельсинки в связи с постоянными инфекциями. Врач диагностировал нарушение функционирования лейкоцитов. Рака у мужчины не обнаружили, но решили взять под наблюдение, пишет Ilta-Sanomat.
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