25.10.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Об отказе от перевода часов в ЕС и стрельбе в российской воинской части


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Об отказе от перевода часов в ЕС и стрельбе в российской воинской части
Foto on illustratiivne.Unsplash / Jon Tyson

Самые важные новости этой пятницы, 25 октября, читайте в нашей ежедневной подборке.

Процедура отказа от перевода часов в ЕС может затянуться. Особенно нелегко придется Эстонии

Raekoja platsi kell on tund ees 28.10.2018 Foto: Andres Putting

Весной Европарламент решил отказаться от ежегодного перевода стрелок часов в Европе. Теперь же выясняется, что страны-участницы не могут прийти к соглашению и сроки вступления решения в силу могут отодвинуться.
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В российской воинской части солдат застрелил восьмерых сослуживцев. Он мог открыть стрельбу из-за нервного срыва

Foto: AFP, MAXIME POPOV

В Забайкальском крае солдат-срочник убил восьмерых сослуживцев. Инцидент произошел в воинской части 54160, расположенной в ЗАТО Горный. Минобороны официально сообщило, что военнослужащий открыл огонь из табельного оружия при смене караула. Среди погибших — двое офицеров, передает Meduza.
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Кто оплачивает услуги маклера и ремонтный фонд, почему опасно использовать договор из интернета? Подводные камни арендных отношений

Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas. Foto: Karin Kaljuläte

Очень часто арендодатели не в силах правильно заполнить найденный в интернете договор об аренде квартиры, пишет Eesti Päevaleht.
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В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил мальчика на самокате

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Вчера на перекрестке в Таллинне автомобиль сбил мальчика.
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Бородич о нехватке водителей: лучше мотивированный иностранный рабочий, чем уставший местный

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

Глава Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич сказал в передаче ”Esimene stuudio” на ETV, что облегчить проблему нехватки водителей автобусов в Эстонии может иностранная рабочая сила и что причина проблемы кроется низкой зарплате, но ему удалось немного улучшить положение.
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В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар: двух человек доставили в больницу

Foto on illustreeriv Foto: Kenno Soo

24 октября в 17:48 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вирби в столичном районе Ласнамяэ.
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Авиакомпания Wizz Air отменила вчера вечером рейс Киев-Таллинн

SCanpix, PA Wire/PA Images By-line:Steve Parsons

Пассажиры, среди которых в том числе граждане Эстонии, накануне вечером не смогли вылететь из Киева в Таллинн.
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Парламентская группа в поддержку профсоюзов: минималка должна вырасти до 600 евро

Pixabay

Парламентская группа в поддержку профсоюзов разделяет позицию Центрального союза профсоюзов Эстонии относительно того, что минимальная заработная плата в Эстонии в 2020 году должна вырасти до 600 евро.
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В регионах РФ со счетов сторонников Навального списывают по 100 миллиардов рублей

Foto: Sergei Bobylev/TASS

Сотрудница штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх, у которой в квартире 15 октября прошел обыск, опубликовала в Facebook скриншот мобильного приложения банка с отрицательной суммой на счете в почти 100 миллиардов рублей.
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"И так проблема с бесплатной парковкой в городе, куда еще эти?" Как отреагировали читатели RusDelfi на запрет парковок для каршеринга

Citybee autod linnas 16.10.2019 Foto: Andres Putting

Таллинн не поддержал предложение сети каршеринга Citybee о предоставлении бесплатной парковки в городе. Смотрите реакцию читателей RusDelfi на эту новость.
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Суд вынес приговор Александру Сикуту, который угрожал ученику силламяэской школы

Коллаж Delfi

27 мая небольшой городок Силламяэ привлек к себе внимание всей Эстонии шокирующим инцидентом. В местную силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. По данным Delfi, мужчина, который проник в школу — 38-летний Александр Сикут.
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”Ты своими грязными ногами на моем диване сидеть не будешь!” Дети, страдающие дома от морального террора, остаются с проблемой один на один

Foto: Shutterstock

Если физическое или сексуальное насилие в семье все-таки во многих случаях заканчивается наказанием виновного, то страдающие от морального террора дети остаются со своей проблемой один на один, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером

Скриншот

В отношении бывшего главы Грозного и бывшего вице-премьера Чеченской республики Ислама Кадырова проводится проверка после появления видеозаписи, на которой тот грубо общается с населением и даже применяет электрошокер к женщине. Об этом рассказал телеканал "Грозный".
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ФОТО | Близкие Заворотнюк опубликовали фото Анастасии с больными раком детьми

unstagram / @ podderzhka_azavorotnyuk

После недельного молчания близкие Анастасии Завортнюк в группе поддержки, которая была создана специально ради больной артистки, разместили несколько фотографий с актрисой.
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Судьба Estonian Air повторяется? Уже в это воскресенье Nordica выполнит свой последний рейс

Nordica Foto: Lauri Tõnisson

Четыре года деятельности авиакомпании Nordica были связаны со всевозможными слухами, интригами и проблемами. Но были и победы, позитивные моменты и положительные эмоции у всех — как у работников, так и у пассажиров, пишет Ärileht.
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В августе с парома Silja Europa пропал финн. Его тело в Эстонии и до сих пор не опознано

Vallo Kruuser

Таллиннская полиция до сих пор ведет расследование причины смерти пропавшего с парома Silja Europa гражданина Финляндии Патрика Стефаниуса, до сих пор официально об обнаружении его тела не сообщали.
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Цены на лосось в магазинах сильно упали. Продавцы заверяют, что не из-за листерии

Turgude kalamüüjad ei ole jaekettide hinnaralliga kaasa läinud. Andres Putting

В последние недели крупные сети продавали норвежского лосося по очень низким ценам. Продавцы утверждают, что причина этому — не листерийная паника, а теплая погода, из-за которой рыба в Норвегии стала расти быстрее, пишет Maaleht.
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Финское издание: в Таллинне у жителя Финляндии ошибочно диагностировали рак. Лаборатория: мы такого диагноза не ставили

Foto: Priit Simson

Четыре года назад Марко отправился на прием к гематологу в больницу Мейлахти в Хельсинки в связи с постоянными инфекциями. Врач диагностировал нарушение функционирования лейкоцитов. Рака у мужчины не обнаружили, но решили взять под наблюдение, пишет Ilta-Sanomat.
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