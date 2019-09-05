05.09.2019, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О лжетаксистах в Таллинне и ботоксе у Путина и Кальюлайд


rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Самые важные новости этого четверга, 5 сентября, читайте в нашей традиционной подборке.

Жители Эстонии могут потребовать у немецкого автогиганта деньги назад

FABIAN BIMMER, REUTERS/Scanpix

У многих эстоноземельцев есть возможность обратиться в концерн Volkswagen и потребовать за свой автомобиль, чей возраст составляет несколько лет, деньги обратно, пишет Äripäev.
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Делают ли Путин и Кальюлайд уколы ботокса? JANA узнала у специалиста

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

JANA попросила пластического хирурга изучить фотографию Владимира Путина и Керсти Кальюлайд 2019 года и предположить, делают ли главы двух государств уколы красоты.
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В школах столицы — рекордное число учеников. Семья из Эстонии после переезда в Таллинн не могла зарегистрировать ребенка в школе

Leie Põhikool Foto: Anni Õnneleid

В редакцию Rus.Delfi обратился Иван, который обеспокоен тем, что после переезда в Таллинн не мог зарегистрировать ребенка в столичной школе. Он убежден, что проблема возникла из-за большого потока граждан Украины, которые с детьми переезжают в Эстонию в поисках работы. В этом году в школах столицы будет учиться рекордное число учеников.
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На заметку: можно ли в США собирать грибы?

seened Foto: Viio Aitsam

Вчера портал Delfi опубликовал материал о неприятности, в которую попала живущая в США эстонка, пошедшая в лес по грибы. Сбор грибов в США не является незаконным, но, по сравнению с Эстонией, там действуют гораздо больше ограничений.
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Зашли в тупик? Профсоюзы отказались одобрять уже согласованный размер минимальной зарплаты

Argo Ingver

Собрание уполномоченных Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ ) не дало сегодня согласия на подписание соглашения о минимальной зарплате в следующем году на уровне 578 евро в месяц и 3,44 евро в час. Это может означать, что минимальная ставка останется с 1 января на уровне текущего года.
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Обвиняемые по делу о гибели двух шахтеров оправданы

Lapimaa kullakaevandus Foto: Priit Simson

ТОП

Дочернее предприятие компании Eesti Energia фирма Enefit Kaevandused и двое ее работников полностью оправданы по уголовному делу о гибели двух шахтеров в январе 2015 года, передает rus.err.ee.
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В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

Foto on illustreeriv Foto: Mana Kaasik

В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook, сообщает в среду TechCrunch, передает "Интерфакс".
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airBaltic опубликовалa полный план полетов из Таллинна на зимний период

AirBaltic Press

airBaltic опубликовала полный план своих прямых полетов из Таллинна на зимний период, который в этом году начинается с 27 октября. Кроме новой линии из Таллинна в Зальцбург, авиакомпания также продолжит обслуживать 12 прямых направлений из столицы Эстонии.
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Летняя погода вернется в Эстонию в начале следующей недели

Argo Ingver

В ближайшее время холодные воздушные массы будут заперты в северных широтах и не смогут приблизиться к Балтийскому побережью. Эстония оказалась между набирающей силу над Россией областью высокого давления и располагающейся в Скандинавии областью низкого давления. Под их влиянием до конца недели в нашей стране сохранится свежая погода, а с начала новой недели можно ожидать потепления.
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Пенсионер получил семь лет за попытку убийства человека молотком для отбивки мяса

Foto: Ester Vaitmaa

Харьюский уездный суд осудил на шесть лет лишения свободы 70-летнего Василия Коваленко, который пытался убить другого человека молотком для мяса. К этому сроку прибавили еще год, так как мужчина еще не отбыл предыдущее наказание, назначенное ему за семейное насилие.
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Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Foto: Andres Putting

В Великобритании пассажир самолета сел за штурвал из-за того, что пилот не вышел на работу.
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Индия даст России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока

Putin ja Modi Foto: JURI KADOBNOV, AFP

Индия выделит России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие регионов Дальнего Востока, передает "ТАСС".
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Мексиканская стена Трампа оставила Эстонию без выделенных США денег

Юри Луйк

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что решение США отложить выделение Эстонии предназначенных для строительства базы спецназа финансовых средств ни коим образом не ослабит сотрудничество двух стран. Учитывая выделенную до сих пор американцами помощь, речь идет о небольшой сумме.
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СХЕМА | Смотрите, как будет ходить общественный транспорт и какие улицы перекроют во время Таллиннского марафона

Foto: Andres Putting

С 6 по 8 сентября в связи с проведением Таллиннского марафона и Осеннего забега предстоят изменения в организации движения транспорта, в том числе и общественного.
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ВИДЕО DELFI | В Таллинне массово орудуют лжетаксисты: цены в три раза выше, чем у Tulika Takso

В Таллинне стремительно растет число лжетакси Tulika, что является обманом как туристов, так и местных жителей. Наиболее болезненный удар этот обман наносит кошельку клиента, поскольку он не понимает, что садится не в ту машину, где действует абсолютно другой прейскурант.
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