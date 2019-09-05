ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О лжетаксистах в Таллинне и ботоксе у Путина и Кальюлайд
Самые важные новости этого четверга, 5 сентября, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого четверга, 5 сентября, читайте в нашей традиционной подборке.
У многих эстоноземельцев есть возможность обратиться в концерн Volkswagen и потребовать за свой автомобиль, чей возраст составляет несколько лет, деньги обратно, пишет Äripäev.
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JANA попросила пластического хирурга изучить фотографию Владимира Путина и Керсти Кальюлайд 2019 года и предположить, делают ли главы двух государств уколы красоты.
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В редакцию Rus.Delfi обратился Иван, который обеспокоен тем, что после переезда в Таллинн не мог зарегистрировать ребенка в столичной школе. Он убежден, что проблема возникла из-за большого потока граждан Украины, которые с детьми переезжают в Эстонию в поисках работы. В этом году в школах столицы будет учиться рекордное число учеников.
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Вчера портал Delfi опубликовал материал о неприятности, в которую попала живущая в США эстонка, пошедшая в лес по грибы. Сбор грибов в США не является незаконным, но, по сравнению с Эстонией, там действуют гораздо больше ограничений.
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Собрание уполномоченных Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ ) не дало сегодня согласия на подписание соглашения о минимальной зарплате в следующем году на уровне 578 евро в месяц и 3,44 евро в час. Это может означать, что минимальная ставка останется с 1 января на уровне текущего года.
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ТОП
Дочернее предприятие компании Eesti Energia фирма Enefit Kaevandused и двое ее работников полностью оправданы по уголовному делу о гибели двух шахтеров в январе 2015 года, передает rus.err.ee.
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В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook, сообщает в среду TechCrunch, передает "Интерфакс".
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airBaltic опубликовала полный план своих прямых полетов из Таллинна на зимний период, который в этом году начинается с 27 октября. Кроме новой линии из Таллинна в Зальцбург, авиакомпания также продолжит обслуживать 12 прямых направлений из столицы Эстонии.
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В ближайшее время холодные воздушные массы будут заперты в северных широтах и не смогут приблизиться к Балтийскому побережью. Эстония оказалась между набирающей силу над Россией областью высокого давления и располагающейся в Скандинавии областью низкого давления. Под их влиянием до конца недели в нашей стране сохранится свежая погода, а с начала новой недели можно ожидать потепления.
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Харьюский уездный суд осудил на шесть лет лишения свободы 70-летнего Василия Коваленко, который пытался убить другого человека молотком для мяса. К этому сроку прибавили еще год, так как мужчина еще не отбыл предыдущее наказание, назначенное ему за семейное насилие.
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В Великобритании пассажир самолета сел за штурвал из-за того, что пилот не вышел на работу.
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Индия выделит России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие регионов Дальнего Востока, передает "ТАСС".
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Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что решение США отложить выделение Эстонии предназначенных для строительства базы спецназа финансовых средств ни коим образом не ослабит сотрудничество двух стран. Учитывая выделенную до сих пор американцами помощь, речь идет о небольшой сумме.
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С 6 по 8 сентября в связи с проведением Таллиннского марафона и Осеннего забега предстоят изменения в организации движения транспорта, в том числе и общественного.
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В Таллинне стремительно растет число лжетакси Tulika, что является обманом как туристов, так и местных жителей. Наиболее болезненный удар этот обман наносит кошельку клиента, поскольку он не понимает, что садится не в ту машину, где действует абсолютно другой прейскурант.
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