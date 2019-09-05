ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: О лжетаксистах в Таллинне и ботоксе у Путина и Кальюлайд

В редакцию Rus.Delfi обратился Иван, который обеспокоен тем, что после переезда в Таллинн не мог зарегистрировать ребенка в столичной школе. Он убежден, что проблема возникла из-за большого потока граждан Украины, которые с детьми переезжают в Эстонию в поисках работы. В этом году в школах столицы будет учиться рекордное число учеников.

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На заметку: можно ли в США собирать грибы?

seened Foto: Viio Aitsam

Вчера портал Delfi опубликовал материал о неприятности, в которую попала живущая в США эстонка, пошедшая в лес по грибы. Сбор грибов в США не является незаконным, но, по сравнению с Эстонией, там действуют гораздо больше ограничений.

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Зашли в тупик? Профсоюзы отказались одобрять уже согласованный размер минимальной зарплаты

Argo Ingver

Собрание уполномоченных Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ ) не дало сегодня согласия на подписание соглашения о минимальной зарплате в следующем году на уровне 578 евро в месяц и 3,44 евро в час. Это может означать, что минимальная ставка останется с 1 января на уровне текущего года.

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Обвиняемые по делу о гибели двух шахтеров оправданы

Lapimaa kullakaevandus Foto: Priit Simson

ТОП ВИДЕО: Смолдарев нокаутировал в России непобедимого бойца ММА Жители Эстонии могут потребовать у немецкого автогиганта деньги назад "В хорошем состоянии". Продавца обязали принять обратно свою развалюху и компенсировать покупателю расходы

Дочернее предприятие компании Eesti Energia фирма Enefit Kaevandused и двое ее работников полностью оправданы по уголовному делу о гибели двух шахтеров в январе 2015 года, передает rus.err.ee.

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В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

Foto on illustreeriv Foto: Mana Kaasik

В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook, сообщает в среду TechCrunch, передает "Интерфакс".

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airBaltic опубликовалa полный план полетов из Таллинна на зимний период

AirBaltic Press

airBaltic опубликовала полный план своих прямых полетов из Таллинна на зимний период, который в этом году начинается с 27 октября. Кроме новой линии из Таллинна в Зальцбург, авиакомпания также продолжит обслуживать 12 прямых направлений из столицы Эстонии.

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Летняя погода вернется в Эстонию в начале следующей недели

Argo Ingver

В ближайшее время холодные воздушные массы будут заперты в северных широтах и не смогут приблизиться к Балтийскому побережью. Эстония оказалась между набирающей силу над Россией областью высокого давления и располагающейся в Скандинавии областью низкого давления. Под их влиянием до конца недели в нашей стране сохранится свежая погода, а с начала новой недели можно ожидать потепления.

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Пенсионер получил семь лет за попытку убийства человека молотком для отбивки мяса