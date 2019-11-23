23.11.2019, 20:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый облик Батарейной тюрьмы и Рейди теэ, надвигающаяся зима и день рождения Delfi


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Reidi tee 20.11.2019
Reidi tee 20.11.2019Foto: Madis Veltman

Читайте самые важные и интересные новости этой субботы, 23 ноября, в нашей ежедневной подборке.

После странного поступка Петра Чернышева поклонники Анастасии Заворотнюк заподозрили самое худшее

screenshot - youtube

Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Инстаграм все публикации. Интересно, что снимки, на которых он запечатлен с женой Анастасией Заворотнюк, тоже исчезли. Более того, Петр Чернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через соцсеть.
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А кто за спиной? Полиция призывает владельцев банковских карт к осторожности

Suurpankade iga neljas rahaautomaat viieeuroseid enam ei väljasta. Foto: Anni Õnneleid

Полиция предупреждает, что при вводе PIN-кода в банковской карты нужно всегда обращать внимание: не подглядывает ли за из-за спины за вашими действиями какой-нибудь злоумышленник.
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C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах

Foto: Andres Putting

Судоходные компании Viking Line, Tallink Silja и Eckerö Line готовятся к забастовке солидарности, которая угрожает начаться в понедельник, пишет Yle.
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ФОТО | Урмас Сыырумаа изъявил желание купить Батарейную тюрьму. Смотрите, как она может измениться!

Arhitekt Martin Aunini nägemus Patarei merekindlusest. Sõõrumaa pakkumine jagab üldjoontes Aunini nägemust, ent eskiisipildid pole otseselt pakkumisega seotud. Foto: patarei.eu veebileht

На участие в организованном Riigi kinnisvara аукционе по продаже Батарейной морской крепости поступила лишь одна заявка — от фирмы, принадлежащей бизнесмену Урмасу Сыырумаа, пишет Ärileht.
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ВИДЕО | С днем рождения, Delfi! Смотрите, как менялась главная страница новостного портала в течение 20 лет

Самый популярный — и, возможно, ваш любимый — новостной портал Эстонии Delfi отмечает свое 20-летие. Смотрите, как за эти года успела поменяться главная страница Delfi!
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Почему банк не всегда выдает кредит?

Euro Foto: Ilmar Saabas

Отказ банка в выдаче кредита может стать неприятной неожиданностью. Очень редко люди понимают, что на самом деле банк принял такое решение с учетом благополучия клиента. Почему банк отказывает в финансировании и что можно сделать, чтобы его получить? Объясняет Анне Пяргмаа, руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank.
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Mercedes, BMW и не только: в Литве нашли автопарк угнанных машин

Foto: ITAR-TASS/SCANPIX

Сотрудники литовской пограничной службы обнаружили под Мариямполе подозрительный автопарк, принадлежащий гражданину Таджикистана. При проверке оказалось, что Mercedes Benz Sprinter был ранее угнан. Сейчас устанавливается, откуда у подозреваемого внедорожник BMW X6 и четыре автомобиля Opel Astra.
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Цензура ни при чем: МИД Латвии объяснил, зачем заблокировали девять российских телеканалов

Televiisor Foto: Priit Simson

Решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) от 20 ноября об аннулировании разрешения на ретрансляцию девяти российских телевизионных программ ни в коей мере не связано с ограничением доступа к альтернативным источникам информации и содержанием этих программ, поясняет МИД.
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7 необычных рождественских сладостей, которые можно найти в Таллинне

Photo by Daria Shevtsova from Pexels

До Рождества еще месяц, а в Таллинне уже начали продавать выпечку и сладости с рождественским вкусом! Мы прошлись по кафе, магазинам и пекарням и кое-что попробовали!
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В Петербурге нашли скелет младенца

St Peterburg Foto: Ilmar Saabas

Тело младенца обнаружено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ”Фонтанка”.
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Пайдеский депутат от EKRE пришел в горсобрание в футболке с расистской надписью

Kuvatõmmis "Aktuaalne kaamera"

Вчера "Актуальной камере" давал интервью на тему закрытия центральной площади Пайде местный депутат горсобрания Андрес Пыллу, который в том же новостном сюжете попал в кадр и в футболке с расистский надписью
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Зима близко! Предстоящей ночью до -10, днем снег — что дальше?

Foto: Karin Kaljuläte

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие четыре дня от pogoda.ee.
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ВИДЕО С ДРОНА | В июне и сейчас. Рейди теэ почти готова и откроется через считанные дни

В следующую пятницу, 29 ноября, откроют долгожданную Рейди теэ. На видео выше можно увидеть наглядное сравнение, как продвинулось строительство дороги с начала июня. Ниже можно ознакомиться с графическим решением.
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